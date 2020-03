Hombre que sacó la basura durante toque de queda fue detenido [VIDEO]

Pese a que la inmovilización social obligatoria iniciaba a las 8 p.m. y se extendía hasta las 5 a.m., un hombre en Los Olivos no tuvo mejor idea que sacar la basura dentro de ese horario. Sin embargo, fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que transitaban por el lugar.

En Facebook, se publicaron las imágenes que muestran al sujeto saliendo de su hogar, ubicado en la avenida Huandoy, cargando dos bolsas de basura, sin premeditar que patrulleros y agentes motorizados de la PNP transitaban por el lugar para asegurarse que los vecinos acaten la medida.

Rápidamente, los oficiales se detuvieron al lado del hombre, y procedieron a reducirlo. Pese a que un familiar salió a, aparentemente, tratar de evitar su intervención, nada pudo hacer para que los uniformados lo conduzcan a un patrullero y se lo lleven.

Toque de queda: 153 personas detenidas por no respetar medida

Tras culminar el primer toque de queda en el país debido al estado de emergencia por el coronavirus, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Luis Lavalle, señaló que algunos transeúntes y choferes no acataron la medida.

Pese a que la inmovilización social obligatoria rige de 8 p.m. a 5 a.m., Lavalle reveló que 153 personas fueron detenidas por no respetar esta disposición; 139 en Lima y 14 en el Callao. De igual manera, 69 vehículos también se intervinieron por no tener justificación para movilizarse.