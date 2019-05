Padre denuncia negligencia en la clínica El Golf por quemadura en la pierna de su hijo [VIDEO]

Un padre de familia denunció que su hijo primogénito de un mes y medio de nacido, fue víctima de una negligencia médica en las instalaciones de la clínica El Golf, en San Isidro, pues luego de internarlo en dicho centro de salud, se encontró con que su hijo presentaba una quemadura de segundo grado en una de sus piernas.

José Nakandakare se convirtió en padre el pasado 24 de marzo. Su hijo, sin embargo, tuvo que ser internado en la clínica El Golf, en donde nació, luego de presentar complicaciones debido a un presunto cuadro de hipoglucemia.

De acuerdo al testimonio del señor Nakandakare, debido a la afección que presentaba su hijo, en la clínica El Golf dispusieron su internamiento en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI), en donde estuvo 12 días hospitalizado.

Un día después del ingreso del recién nacido en UCI, el señor Nakandakare indicó que recibió una llamada del centro médico en la cual el médico encargado le informó que iban a cambiarle una vía a su hijo.

“El doctor me informa que le iban a cambiar la vía que le habían puesto en el pie derecho por una vía en el ombligo. Le pregunté por qué iba a ser el cambio [y me dijo] lo que pasa es que la vía le ha quemado el piecito. Le digo al doctor a qué se debe esto, qué ha pasado. ‘Lo que pasa es que la piel de tu hijo es muy delicada’. Esas fueron sus palabras textuales”, contó el padre de familia a las cámaras de Buenos Días Perú este miércoles.

Nakandakare, sin embargo, desconociendo de medicina, sostuvo que creyó en lo que le dijo el médico y que confió en la clínica El Golf, “y digo la clínica porque todo trabajador de la clínica representa a la clínica”.

No obstante, el afectado padre de familia contó que fue luego de que su hijo recibiera el alta médica que descubrió la gravedad de la quemadura, así como también se informó hasta determinar que lo que le habían dicho en el centro médico no era cierto.

“Después de que mi hijo salió de alta, es cuando yo poco a poco me voy informando de que esto es mentira, de que esa quemadura se debió a que la vía intravenosa que le pusieron se la pusieron mal. Entonces, el líquido, que debía entrar en la vena, salió afuera de la vena y le quemó la pierna”, explicó.

En ese sentido, el señor Nakandakare exigió explicaciones a la clínica, pidiendo que le aclarasen lo que consideró una mentira. Sin embargo, “la clínica no hizo nada”.

“No reconoció nada. Inclusive en la cuenta me han cobrado todas las consultas en cirugía plástica, todas las cremas y las gasas que usaron me las han cobrado a mí”, dijo el padre de familia, revelando que el gasto implicó una suma de más de 9 mil soles.

“Yo he presentado recién una hoja de reclamación al quinceavo día. Y recién al mes tuve una reunión con la clínica en la cual ellos hasta ahora no me dan una solución. Inclusive quedaron en llamarme y ni siquiera me han llamado”, sostuvo el padre.