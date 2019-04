Madre denuncia a EsSalud, luego de que su bebé muriera tras dar a luz en el baño del hospital Rebagliati [VIDEO]

Iba a ser mamá por primera vez; sin embargo, tuvo un parto prematuro que no fue atendido inmediatamente. El último domingo, Nayma Castro, con cinco meses y 20 días de embarazo, empezó a sentir fuertes dolores, por lo que acudió al hospital Angamos de Essalud de Miraflores.

Según el testimonio de la denunciante, en ese nosocomio se negaron a atenderla en un primer momento. Luego, un médico la recibió y, tras hacerla esperar alrededor de 20 minutos, le realizó una ecografía.

“Yo le dije al doctor que no aguantaba el dolor y necesitaba dar a luz. El médico me dijo que no se podía porque no tenían los implementos para atender un parto prematuro. Me dijo: ‘Tienes que ir a Rebagliati, pero no digas que has estado acá’. Yo le pregunté por la ambulancia y me dijo que se iba a demorar tres horas. Entonces, decidí ir con mi pareja en el taxi”, contó la joven a ATV.

Cuando llegó al hospital Edgardo Rebagliati, la recepcionista le dijo que no le correspondía ser atendida en ese nosocomio. Mientras la pareja de Nayma discutía por el derecho de su esposa, la joven fue al baño. En ese ambiente, la madre vio nacer a su bebé.

“Yo perdí el conocimiento. Cuando me levanto, vi que pusieron a mi bebé en una bolsa de basura. Personal del hospital recién me atendió cuando mi bebé estaba en el suelo, la gente que estaba afuera es la que me ayudó”, agregó.

La víctima responsabilizó al Seguro Social de Salud de la muerte de su primera hija, pues, pese a la emergencia, no recibió la ayuda médica.

“Dijeron que mi bebé nació con malformación. Yo tengo la ecografía que muestra que estaba normal. Encima dijeron que yo había tomado una pastilla para abortar. Esperar seis meses para abortar es ilógico”, finalizó.

Por su parte, el jefe de Ginecología y Obstetricia del hospital Rebagliati, Víctor Aburto, dijo que el caso viene siento investigado. “El equipo de guardia de Ginecología lo componen siete médicos. Había médicos suficientes para atenderla, parte de la investigación es por qué no se atendió a la paciente”, declaró en conversación con el citado medio.