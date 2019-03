Pediatra del hospital del Niño es acusado de tocamientos indebidos

Una joven madre de familia acusó a Marco Antonio Alpiste Díaz, pediatra que labora en el Instituto de Salud del Niño de Breña, de haberle realizado tocamientos indebidos en un consultorio del establecimiento médico.

Según declaró la mujer, el hecho ocurrió tras dejar a su bebé en una camilla. “El doctor se pone detrás mío y no se movía, y siento sus dos manos en mis nalgas como sintiendo la presión con sus dedos; yo me quedé pasmada y no reaccioné como era la primera vez que me pasaba y porque estaba mi niño”, narró.

Sin embargo, el acoso no habría culminado con ello. El profesional le dio indicaciones de que cargue a su pequeño. “Es allí donde reacciono y le digo al doctor ‘qué tiene, tampoco me manosee’, y el doctor se puso nervioso y me dijo ‘no, no, señorita’, señaló la víctima.

Al no saber qué hacer, permitió que el pediatra termine de atender a su hijo y le dé la receta. Ni bien pudo salió llorando y le contó a su pareja, quien presentó una queja en el lugar, además llamó al 105. Minutos después llegó la Policía e intervino al acusado.

El trabajador negó los cargos sin dar mayor explicación. En su defensa cuenta con el testimonio de la técnica en enfermería Edith Samaniego. “No presencié ningún acto de tocamientos indebidos de parte del doctor hacia la denunciante. Además, ninguna incomodidad ni reclamo… se fue de manera tranquila”.

El conocido Hospital del Niño afirmó, a través de un comunicado, que “El caso viene siendo investigado por las autoridades competentes. Asimismo, la Dirección General ha dispuesto las investigaciones administrativas correspondientes y brindar todas las facilidades a las autoridades para el esclarecimiento del hecho”.