Desfigura el rostro a su expareja porque no quiso regresar con él en Nuevo Chimbote

Un sujeto identificado como Julio César Villón Ramos de 40 años fue detenido por los policías en el distrito de Nuevo Chimbote, en Áncash, por golpear salvajemente a su expareja María Bracamonte Cuenca de 35, por negarse a retomar la relación sentimental con él, dejándola con el tabique fracturado.

Pese a que el Poder Judicial ordenó medidas de protección en su contra para que no se acercara a la madre de su hijo, este facineroso la buscó en su vivienda de la urbanización Nicolás Garatea y la atacó a puñetes, patadas y cabezazos.

Los vecinos tuvieron que intervenir para que este individuo no mate a golpes a su expareja solo porque ella se negó a volver con él.

María Bracamonte quedó tendida en el piso con el rostro ensangrentado y Julio César Villón logró escapar; sin embargo, el rápido accionar de los policías permitió su detención. Este sujeto fue conducido a la Comisaría de Familia en Nuevo Chimbote, donde permanece detenido por el presunto delito de violencia familiar y tentativa de feminicidio.

“Tengo mucho temor a que este malvado, acabe con mi vida porque es la tercera vez que me agrede salvajemente. Él está prohibido a acercarse a mí a no menos de 300 metros, pero siempre se burló de la justicia, espero que ahora no lo dejen libre, sino quiero que lo metan a la cárcel”, pronunció llorando la víctima.