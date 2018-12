Huancayo: capturan a sujeto que intentó secuestrar a menor de 6 años

Indignante. Una menor de seis años casi es secuestrada por un sujeto que la interceptó tras salir de su colegio. Fueron los gritos de la pequeña los que alertaron a los vecinos, quienes lograron rescatarla. El hecho ocurrió en Huancayo.

Según el diario Correo, el sujeto le dijo a la menor que su vivienda se ubicaba por otro lado; ella no le hizo caso, pero el hombre la cargó para llevársela con rumbo desconocido.

La menor gritó con todas sus fuerzas y pidió auxilio, por lo que unos vecinos corrieron para ayudarla y rodearon al sospechoso. De inmediato, llamaron a la Policía.

El depravado fue identificado como José Ramos N. (18) y fue llevado a la Fiscalía de turno .

“Yo estaba yéndome a mi casa, en eso apareció ese hombre que me dijo vamos por acá a tu casa, pero yo le dije mi casa no es por ahí y como dije no, él me cargó a la fuerza y me quería llevar, en eso grité. Salieron los vecinos, fue ahí que el señor me dejó y se escapó”, dijo la menor a las autoridades.

En tanto, la madre de la niña, Meri Cope (39), agradeció a los vecinos y a la Policía por haber rescatado a su menor hija de seis años.