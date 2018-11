Metropolitano: pasaje vuelve a S/2,50 hasta finalizar el arbitraje

Un respiro para los usuarios del Metropolitano. A solicitud de Protransporte, el Poder Judicial ordenó a los operadores del servicio que suspendan el incremento tarifario aplicado desde el 7 de noviembre, cuando empezaron a cobrar S/ 2,85 por viajar en la ruta troncal.

La medida cautelar fue emitida por el Noveno Juzgado Civil de Subespecialidad Comercial, que otorgó a Protransporte un plazo de 10 días para iniciar el arbitraje que, en último término, permitirá resolver el fondo de la controversia sobre el costo del pasaje.

En tanto dure ese proceso, la tarifa se debe mantener en S/2,50. Sin embargo, si el ente edil no presenta la demanda arbitral, la suspensión perderá efecto y los operadores podrían incrementar de nuevo la tarifa. Por lo pronto, las empresas han anunciado que acatarán la disposición judicial y no apelarán.

En sus considerandos, el juzgado señala que las variables de actualización tarifaria utilizadas por los operadores, entre ellas, el salario de sus conductores y el precio del gas natural vehicular, "son ajenas a las establecidas en el contrato de concesión", tal como se acredita en un informe de la Contraloría.

También valoró un informe del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), en el cual se alertaba que la propuesta de elevar la tarifa "contempla una estructura de costos diferente de la establecida en los contratos".

El juzgado corroboró que la fórmula para calcular el pasaje incluye variables que "no están siendo publicadas por las autoridades gubernamentales". En consecuencia, indica que "no resulta posible determinar un incremento (...) hasta que no se publiquen dichas variables (...) o se modifique el contrato".

DESDE CUÁNDO

José Díaz León, representante de Lima Bus Internacional, indicó que la tarifa de S/2,50 volverá a cobrarse desde hoy. Sin embargo, vale recordar que para aplicar el aumento a S/2,85, el operador de recaudo demoró 12 días en calibrar sus máquinas de cobro. Se alegó que aquel era el "plazo mínimo" para realizar ese procedimiento técnico.

Raúl Fernández, vocero de Protransporte, precisó que la medida cautelar ya está vigente y que, por tanto, los operadores deberán devolver a Lima la recaudación excedente que realicen mientras no se regrese a la tarifa anterior.

Díaz León señaló que la medida no tiene efecto retroactivo, de modo que no corresponde entregar al municipio el recaudo adicional generado los días 7 y 8 de noviembre, como dijo el alcalde Luis Castañeda.❧