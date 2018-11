Jorge Muñoz: "Luis Castañeda no nos abre las puertas de la MML, no sé cuáles son sus intenciones"

El alcalde electo de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció esta mañana sobre una serie de irregularidades que pondrían en riesgo el servicio del Metropolitano, que esta semana elevó el precio de sus pasajes por cuarta vez en ocho años.

Jorge Muñoz anunció la conformación de una mesa de trabajo con los concesionarios y otros actores involucrados en el Metropolitano para buscar soluciones que garanticen la operatividad del servicio. Sin embargo, lamentó que la actual gestión de Luis Castañeda no le abra las puertas para contrastar y corroborar la documentación que tienen.

En conferencia de prensa, Jorge Muñoz contó que le escribió tres cartas al actual burgomaestre Luis Castañeda pidiéndole información sobre diversos temas importantes relacionados a la Municipalidad de Lima, como el presupuesto y el alza de los pasajes del Metropolitano. Sin embargo, no ha recibido una respuesta adecuada, afirmó.

“Le he escrito tres cartas al señor Castañeda y me ha respondido que él recién me abre la puerta cuando la proclamación esté debidamente consentida. Yo estoy dejando la Municipalidad de Miraflores en las próximas semanas, yo ya abrí la puerta al próximo alcalde de Miraflores para que pueda hacer su análisis. Lo mismo le hemos pedido al señor Castañeda, pero él no nos ha abierto la puerta todavía. No sé cuáles son sus intenciones”, contó.

El alcalde comentó que ha acudido a instituciones como la Contraloría, Cofide y el Ministerio de Economía y Finanzas para recolectar documentos sobre el Metropolitano. Asimismo, dijo que en esta búsqueda de información encontró que el gas para el Metropolitano se lo vende la propia Municipalidad de Lima, a través de Protransporte.