Arequipa: Así el exalcalde Alfredo Zegarra negociaba las rutas del SIT

Fiorella Montaño, Wilder Pari y Roberth Orihuela

Una licitación es un concurso con jurados y competidores. Sería desleal que uno de esos árbitros se reúna con algunos concursantes y les dé pautas para ganar.

El ahora exalcalde de Arequipa Alfredo Zegarra hizo eso. En audios llegados a esta redacción, se oye a la exautoridad edil y su consultor Lizardo Calderón dando tips a un grupo de empresarios de transporte que planeaban competir en un concurso para ganar una de las rutas troncales del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

El ganador de este concurso público se conocerá el martes. En carrera solo queda el Consorcio Integrado del Sur. Una de sus empresas conformantes es El Pacific S.A, cuya gerenta es Luzmarina Palomino, quien estuvo en esas reuniones con Zegarra y Calderón. Esto según versiones de varios transportistas que participaron de los encuentros.

La troncal que se licitará es un corredor vial exclusivo del Cono Norte al Sur en donde funcionarán buses una vez se implemente el SIT.

Este proceso de licitación tiene cuestionamientos de forma por parte de colegios profesionales.

Los audios revelan, además, la presunta comisión de delitos para concertar con empresarios y elegir al ganador. Según los abogados Jorge Sumari y Juan Carlos Rebaza, estos hechos violan el principio de neutralidad para favorecer a un grupo de transportistas. Además se pudo cometer abuso de autoridad. Para los especialistas estas irregularidades anulan la legitimidad del proceso.

Alfredo Zegarra, reunido con los potenciales concursantes, empresarios del transporte, dijo: "Claro, exactamente, porque ya ganaron, ya ganaron. O sea, aquí no hay que recién voy a presentar, vamos a ver, nada... entonces, eso ya se cierra," dice el burgomaestre en tono eufórico.

En otro audio afirma: “La troncal es carnecita. O sea, en todo sentido. Es mucho más rentable que lo demás”. Las reuniones se desarrollaron la última semana de febrero. En ellas también aparece el exgerente de Seguridad Ciudadana, Marcos Hinojosa, un ex funcionario acusado de cobrar coimas a locales nocturnos.

En estos audios se habla de modificar bases para la licitación de la troncal, rescindir contratos y dar asesorías a transportistas de parte de Calderón.

los callaron

En febrero pasado (fecha en que se grabaron los audios), un grupo de transportistas organizó protestas contra el municipio. Pedían la anulación de uno de los procesos de licitación del SIT. Indicaban presuntos amarres. De pronto, las marchas desaparecieron y solo algunas empresas continuaron por la vía legal, demandando a la municipalidad ante el Poder Judicial.

La explicación a ese silencio están en los audios. Todo indica que hubo arreglo. En una grabación del 27 de febrero, Alfredo Zegarra dice que pidió a su gerente Marcos Hinojosa que busque a un transportista para dialogar.

“Yo cuando me entero, a través de Marcos Hinojosa, hay que ser francos, lo busco a Víctor y le digo ¿que pasa? Quiero que me expliques”, señala Zegarra como una forma de disculpa. Este Víctor, a quien el exalcalde hace referencia, se trataría de Víctor Palomino Mendoza, conocido como “Mocho” por los transportistas. Testimonios recogidos por La República señalaron a Víctor Mendoza como el nexo entre ellos y Zegarra. Aunque Mendoza niega estas versiones.

“Tenemos las dos alternativas: entran como socios en la troncal o en su defecto, tengo ya lista la resolución para declarar desierta esa ruta y ustedes puedan entrar”, señala Zegarra al arranque de la reunión.

Esa resolución de la que habla Alfredo Zegarra es la directiva con la que anula la concesión entregada a la empresa Transacacia para operar la troncal del SIT. El exalcalde firma y emite esta norma municipal tres días después de la reunión con transportistas.

En la resolución se niega el pedido de ampliación de plazo que Transacacia solicitó para presentar la carta fianza de S/ 1 millón 200 mil y firmar el contrato con la municipalidad. Además deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro.

El documento de anulación es refrendado por un informe del consultor Lizardo Calderón. A pesar que él dice que no trabajaba para el municipio en esa fecha, ¿cómo emitió informes y usó instalaciones del municipio?

El “asesoramiento”

Afredo Zegarra: Les van a apoyar para todo el asesoramiento.

Mujer transportista: ¿Para la elaboración de los estudios?

Alfredo Zegarra: Todo, todo... O sea, que haya una persona que diga esto falta, esto necesito, esto tienen. De tal manera que ustedes no caigan. Que no venga otra empresa que tenga todo y pucha, les puede ganar.

Así el edil compromete a Lizardo Calderón para que brinde el asesoramiento y ganen el concurso. En una de esas reuniones pone su celular en altavoz y Zegarra le dice que tiene que reunirse con ellos para asesorarlos. Calderón le dice a Zegarra que la licitación saldría en dos semanas.

Además les dice que si la empresa ganadora de las rutas del distrito de Alto Selva Alegre no firmaba contrato esa semana, también podría estar disponible para ellos. “Nosotros somos 430 unidades, necesitaríamos una cuenca más que la troncal para trabajar”, añade Víctor.

Antes de despedirse, Zegarra les anuncia: “Se les ha presentado la oportunidad más grande de sus vidas”.

La República le hizo llegar el audio al alcalde para que responda. A través de terceros, indicó que no favoreció a ninguna empresa y que está dando oportunidad a empresas arequipeñas.

Juez y parte

Tal como se lo ordenó Zegarra, Lizardo Calderón se reunió al día siguiente con los transportistas en la oficina municipal, pese a no pertenecer a la planilla oficial. Estas irregularidades echan sombras a un proceso que tiene errores de forma y fondo.

EXTRACTO DE LOS TRES AUDIOS

26 de febrero

- Alfredo Zegarra: Entonces mañana a las 10 a.m. nos ponemos de acuerdo. Delante de ustedes yo voy a firmar (la resolución que anula buena pro a Transacacia). No tengo ningún compromiso, como yo les dije. Esto es totalmente transparente, si yo hubiera tenido compromiso (con Transacacia), de alguna manera yo lo aguanto todo lo que quieran (el tiempo para anular buena pro). Yo tengo compromiso con los transportistas, con todos los transportistas, no con alguien en especial. Y si es que ese alguien (Transacacia) no ha cumplido, porque ya le hemos dado todos los plazos. Solamente era darle esa oportunidad, si ustedes como les dije ese día, lo requerían. Pero si ustedes dicen que no... no hay ningún problema. Listo, entonces alisten todo, el sistema, todo lo que necesita, entonces a partir de mañana estarían listos. Mañana mismo hacemos la convocatoria juntamente con Lizardo y tienen la posibilidad ya de una vez de hacerlo.

- Víctor: Doctor, nosotros queremos un apoyo también. Queremos que nos apoye.

- Zegarra: Les van a apoyar para todo el asesoramiento.

27 de febrero

- Víctor: Doctor, nosotros queremos saber, usted va seguir, va a estar, ¿va a seguir hasta el último, verdad? ¿Hasta el último proceso? O después se va a mandar a la región y nos va a dejar...

- Zegarra: No, no, nosotros acá seguimos. Acá el comando nunca muere, porque nosotros tenemos un compromiso de trabajar hasta el 31 de diciembre, sea cual fuera la situación. La idea es sacar adelante todo el proceso. La gente está cansada de un sistema de transporte como el que tenemos, ya no da para más.

- Señor: Doctor, la verdad que nos ha tratado mal el señor Cavero.

- Zegarra: Pero Cavero realmente parece el enemigo, porque jamás me decía a mí. Si yo no le digo a Marcos (Hinojosa), quiero hablar con Víctor, ¡qué pasa! Yo no sabía nada. Yo te dije que me enteré por los periódicos, yo no sabía nada.

28 de febrero

- Víctor: Señor Lizardo. Lo que nosotros queremos es qué documentación tenemos que presentar.

- Lizardo: Está en las bases.

- Víctor: Está en las bases, pero queremos así pue', para ganador, como ha dicho el alcalde que nos puede apoyar, para asegurar todo eso.

- Víctor: Lo que nosotros queremos es participar.

- Transportista: Ganar.

- Víctor: Ganar, somos sinceros, ¿pero usted nos puede hacer el estudio? Porque hablé con el señor Marcos (Hinojosa) y me dijo que usted nos puede ayudar.

- Señora: ¿Y en las bases no podemos recibir apoyo?

- Lizardo: Es que las bases yo no les puedo dar un vuelco de cómo irán. Las bases en esencia, como les comentaba la vez pasada, como espíritu, tienen que seguir siendo lo mismo. Lo que te puedo variar son los montos de participación extranjera y local, el tema de experiencia, por allí se me ocurre algo que te puedo variar (...)

- Señora: Lo que estábamos viendo era tal vez la experiencia.

- Lizardo: No, ahí no tengo ningún problema, porque hay una voluntad de que ya no sean 70 extranjeros y 30 locales (acciones, sino de que sea al revés, de repente un 80 y 20).

- Víctor: Entonces primero hay que comprar las bases.

- Señora: Todavía no, primero hay que...

- Lizardo: Tienes un reto más urgente, porque las bases están colgadas. En realidad no es comprar, es registrar, que te da el derecho de participación y eso lo puedes hacer un día antes de presentar tus propuestas. Es más, te conviene quedarte calladito hasta un día antes.

- Víctor: Entonces, ¿cuándo empezamos, señor Lizardo?

- Lizardo: Ustedes nombren a sus dos personas, me reuniría yo con esas dos personas mañana para determinar condiciones y aparte resultados.