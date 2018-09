Junín: padres y docentes se oponen a inauguración de estadio del Santa Isabel

Frente a la posible inauguración del estadio del Colegio Santa Isabel, padres y docentes reclamaron por las múltiples deficiencias que tiene esta infraestructura y además resaltaron que a pesar que en el proyecto se contempla la construcción de un museo, este no existe hasta el momento.

Janeth Malpartida, profesora, quien preside la comisión de defensa de la infraestructura del Colegio Santa Isabel, mencionó que existen múltiples deficiencias en la infraestructura de la I.E. Y que hasta el momento las observaciones hechas no se han levantado, pero, a pesar de ello se pretendería entregar el estadio.

También resaltó que la infraestructura actual no ha tomado en cuenta la construcción del Museo, que antes ocupaba todo un pabellón. Frente a esto, Janeth Malpartida indicó que ha pesar de las adicionales que se dieron a la obra, los cuales ascienden a 40 millones, no se ha logrado la realización de esta infraestructura. Motivo que ha generado molestia en el alumnado y en los docentes.

"Si no hay museo no puede haber inauguración”, resaltó la docente, quien aseguró que en el expediente técnico sí figura la construcción del museo, pero no existe y en el área (primer piso del pabellón A) se ha instalado aulas.

Asimismo, se supo que se destinó un presupuesto para la capacitación de docentes, que aún no habría sido invertido. A lo cual, el director de la I.E. Carlos Huamán Manrique, precisó que el monto asciende a 130 mil soles, el cual será invertido ya en los próximos años.