Juez Hinostroza rechazó pedido de Arlette Contreras para que su caso sea visto en Lima

En marzo del 2017 Arlette Contreras solicitó a través de su abogado, el pedido de transferencia de competencia de su caso, es decir, que el proceso iniciado en contra de Adriano Pozo, su agresor, por violación sexual e intento de feminicidio, sea visto en Lima y no en Ayacucho, donde sucedió el acto de agresión del que todo el país fue testigo al difundirse mediante video.

Por ese entones Arlette Contreras afirmaba: "No cuento con garantías en Ayacucho para que mi caso sea visto allí porque la familia de Adriano Pozo cuenta con influencias y poder ante los jueces de Ayacucho".

El pedido de Contreras Bautista fue desestimado por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Lima. Y quien presidía esa sala es el hoy cuestionado juez César Hinostroza Pariachi, quien se encuentra en el ojo de la tormenta luego que el portal de investigación IDL Reporteros, difundiera un audio donde se le escucha dialogar sobre la posible reducción de una condena, e incluso la absolución de una persona acusada de violación sexual de una niña.

"Escuché los audios de este juez y sinceramente me siento bastante indignada, pero no me sorprende viniendo de un Poder Judicial tan contaminado. Esto me hace creer que se pudo prestar para dar el resultado negativo y evitar que mi caso se vea con neutralidad, pese a las pruebas que sustenté. Es evidente que hay jueces que no les importa las cuestiones de violencia de género", afirma Arlette Contreras en diálogo con La República.

Tras dos años, Arlette Contreras no halla justicia y, por el contrario, de parte demandante pasó a ser demandada. Adriano Pozo fue absuelto en Ayaucho y ahora Arlette considera necesario que todas las resoluciones emitidas por este juez sean revisadas.