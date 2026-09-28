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¿Cuándo entra en vigencia el nuevo sueldo mínimo de S/ 1.230 anunciado por el Ministerio de Trabajo?

Este aumento de S/100 es parte de una estrategia que busca elevar la remuneración mínima vital (RMV) hasta S/1.300. Un segundo incremento de S/70 está previsto para abril o mayo de 2027.

El primer tramo del incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) pasará de S/1.130 a S/1.230, según el ministro de Trabajo, Juan Sheput.
El primer tramo del incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) pasará de S/1.130 a S/1.230, según el ministro de Trabajo, Juan Sheput.Foto: Andina/Composición La República
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El primer tramo del incremento de la Remuneración mínima vital (RMV) o sueldo mínimo entrará en vigencia el 1 de octubre de 2026, según anunció el ministro de Trabajo, Juan Sheput. Con esta primera modificación, el sueldo mínimo pasará de S/ 1.130 a S/ 1.230, lo que representa un aumento de S/ 100 respecto al monto vigente.

La modificación forma parte de un incremento total que llevará progresivamente la RMV hasta S/ 1.300. De acuerdo con lo explicado por el Gobierno, trabajadores y empleadores coincidieron en ese monto durante las conversaciones desarrolladas en el Consejo Nacional de Trabajo, aunque quedaron diferencias relacionadas con la oportunidad y modalidad para aplicarlo. El MEF también había señalado que el incremento se realizaría en dos partes.

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¿Cuándo llegará la RMV a S/ 1.300 y qué se sabe del segundo incremento?

Después del aumento previsto para octubre, todavía quedarán S/70 para completar el monto de S/1.300 anunciado por el Ejecutivo. El segundo tramo ha sido planteado para abril o mayo de 2027, por lo que el sueldo mínimo no alcanzará los S/1.300 de manera inmediata tras la primera modificación.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, había señalado que el esquema contempla dos etapas y que el segundo incremento se produciría una vez que termine el periodo asociado al fenómeno El Niño, con abril como una fecha posible. El Gobierno también anunció un bono transitorio de S/ 100 para las micro y pequeñas empresas, como mecanismo de apoyo frente al aumento del costo laboral.

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