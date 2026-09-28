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¿Tienes una MYPE? Así funcionará el bono transitorio de S/100 que entregará el Estado tras el alza salarial

El apoyo se entregará por única vez a determinadas micro y pequeñas empresas. El MEF estima que unos 300.000 trabajadores del sector se verán beneficiados con la medida.

Bono transitorio para MYPE
Bono transitorio para MYPEComposición LR / Andina
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El Gobierno confirmó este lunes el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/1.130 a S/1.230 a partir del 1 de octubre de 2026. La medida representa el primer tramo del incremento anunciado el pasado 28 de julio por la presidenta Keiko Fujimori, el cual contempla elevar el sueldo mínimo hasta los S/1.300 durante 2027.

En paralelo, el Ejecutivo brindó detalles sobre el bono transitorio de S/100 que entregará a determinadas micro y pequeñas empresas (MYPE) como medida de apoyo ante el aumento salarial. Revisa todos los detalles sobre el funcionamiento y los plazos que tendrá esta iniciativa.

Bono de S/100 para Mypes ante subida del sueldo mínimo

Según informó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, este bono será destinado para empresas que tienen de 2 hasta 10 trabajadores. El monto se calculará por trabajador y tendrá carácter extraordinario, lo que significa que se entregará por única vez y no funcionará como un pago mensual permanente.

De acuerdo con las proyecciones ofrecidas por el titular del MEF, este recurso beneficiará a unos 300.000 trabajadores de la microempresa. Además, estimó que al menos 144.000 compañías recibirán este bono durante octubre, a fin de reducir el impacto inicial del incremento del salario mínimo que implementa el Gobierno.

Fecha de entrega del bono de S/100 para Mypes

Cuba precisó que este apoyo será entregado a las empresas durante octubre, de manera que el impacto de las remuneraciones de los trabajadores se concrete a partir de noviembre. De ese modo, servirá como un respaldo a las empresas durante la primera etapa del aumento de la remuneración mínima vital.

El segundo tramo de la subida del sueldo mínimo será de S/70 y está proyectado para aplicarse durante el primer semestre de 2027, hacia abril y mayo, después de disipar los principales efectos del Fenómeno El Niño. Esta gradualidad busca reducir el impacto sobre la inflación y los costos de las pequeñas empresas, según explicó previamente el ministro de Economía.

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