Salud

¿Por qué los peruanos dicen que el apéndice no sirve? Especialista explica el motivo para extraer este órgano y cómo es la operación

El apéndice ayuda al sistema inmunológico y a la salud. Sin embargo, tras su extracción en algunas personas, se creó la creencia de que este órgano es innecesario en el cuerpo humano.

Existe la creencia entre muchos peruanos de que el apéndice es un órgano prescindible para la salud de las personas.
Existe la creencia entre muchos peruanos de que el apéndice es un órgano prescindible para la salud de las personas. | Foto: composición LR/IA

En Perú, existe la creencia de que el apéndice realmente no tiene una función importante dentro del cuerpo humano. Sin embargo, este órgano contribuye al sistema inmunológico de las personas para combatir infecciones y enfermedades. Por ejemplo, genera bacterias que ayudan en la digestión y confrontan los procesos inflamatorios intestinales.

En una entrevista para La República, Aldo Ayvar, docente de Medicina Humana en la Universidad Científica del Sur, aclaró que, pese a que el apéndice favorece la salud de las personas, es posible vivir sin él. El motivo es que existen infecciones que causan daños severos en el cuerpo e incluso comprometen la vida.

¿Por qué se extrae el apéndice?

El médico cirujano explicó que la causa para extraer el apéndice del cuerpo humano es la apendicitis, la cual es una inflamación del órgano. Para ello, primero debe ocurrir una obstrucción de la entrada del intestino, lo que genera acumulación de sangre. Así, la falta de circulación de este líquido desembocará en una infección.

Por tanto, en el apéndice surge una necrosis, que significa la descomposición de las células en el tejido del órgano y desemboca en una perforación. "Cuando el apéndice se perfora, hay liberación de contenido, que normalmente es contenido fecal, que sale a la cavidad abdominal y puede producir lo que se conoce como peritonitis", aseguró Aldo Ayvar.

Esta última implica que se realiza una hospitalización al paciente, debido a que la infección dentro del cuerpo puede expandirse y, finalmente, causar la muerte de la persona, según el experto. El procedimiento implica la extracción del apéndice y una limpieza de la zona afectada, que se llama cavidad peritoneal.

¿A qué personas se le suele extraer el apéndice?

El especialista resaltó que alrededor del 20% y 30% de las personas pueden sufrir inflamación que obligue a la extracción del órgano. "He visto pacientes de 3 a 4 años, así como también en algún extremo de la vida con personas de 80 o 90 años", señaló Ayvar. Sin embargo, en términos estadísticos, la apendicitis es más frecuente en adultos jóvenes, entre los 20 y 40 años de edad.

Por otro lado, el médico cirujano comentó que existen recomendaciones para disminuir la potencialidad de desarrollar apendicitis. Por ejemplo, llevar una dieta rica en fibra a través del consumo de frutas y verduras, ya que no produce ningún tipo de estreñimiento ni heces duras. "Si tienes un ritmo defecatorio sano, si tienes una tendencia a tener heces que no sean muy duras, que no tengan mucha consistencia, disminuye la posibilidad de que un fecalito entre en la abertura apendicular", indicó el experto.

¿Existe otro órgano prescindible para el cuerpo humano?

Ayvar subrayó que, así como el apéndice, las personas pueden vivir sin la vesícula biliar, que se ubica en la cara central del hígado. Este órgano se retira del cuerpo cuando empieza a formar cálculos, que se conocen popularmente como piedras. "Tiene una función, pero podemos prescindir de ella básicamente cuando tenemos un órgano enfermo en el cuerpo", expresó el docente.

A las personas a que se les extrae la vesícula biliar se les recomienda que no coman grasas. Asimismo, es importante llevar una dieta blanda y ordenada, sobre todo el primer mes, para que el cuerpo vaya adaptándose progresivamente a esta ausencia del órgano y se produzcan las variaciones anatómicas normales y posquirúrgicas.

