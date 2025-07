Si bien la mayoría suele prestarle más atención a las palabras, numerosos estudios en psicología sugieren que la mayor información de la comunicación radica en el lenguaje no verbal. Uno de ellos fue planteado por el antropólogo estadounidense Ray Birdwhistell, quien sugirió que solo del 30% al 35% del significado de cualquier conversación o interacción se transmite mediante lo que decimos, el resto se encuentra en el lenguaje corporal, las expresiones faciales, los gestos y el tono de voz.

Mirar a alguien a los ojos al hablar no solo genera atención en la otra persona, sino que también puede tener diversos significados. En conversación con La República, el psiquiatra del Minsa Carlos Bombley detalló los rasgos psicológicos que se esconden en quienes suelen desviar la mirada durante una interacción.

¿Qué significa que una persona desvíe la mirada en una conversación?

Carlos Bromley, responsable de Normas y Políticas en Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), indicó que no hacer contacto visual durante una conversación, sea de manera inconsciente o intencional, se debe a diferentes motivos, como la timidez o inseguridad personal en algunas personas, así como al desinterés por el tema del que se está hablando. Sin embargo, también mencionó que puede deberse a factores mayores.

“Otro motivo pudiera ser la sobrecarga cognitiva, que implica tener en la mente una serie de responsabilidades que implican pensamientos que los mantienen muy ocupados, al extremo de generar fatiga y cansancio mental y a no tener las competencias para mirar directamente a los ojos de la persona con la que se conversa (…). También puede ser por ansiedad social. Hay personas que cuando miran a los ojos de otras se angustian y comienzan a tener síntomas como sudoración, nerviosismo, inquietud, inclusive pueden llegar al extremo de sufrir respiración y ritmo cardiaco acelerado. En problemas de salud mental, quienes padecen trastorno del espectro autista, psicosis o esquizofrenia, también tienen dificultades para mirar de frente a los ojos”, detalló.

Para Miluska Rodriguez, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), es importante considerar el contexto en el que se esté desenvolviendo la conversación. "Si una persona está afrontando una entrevista de trabajo, su lenguaje no verbal puede comunicar cómo se está sintiendo frente a esta situación, que puede ser estresante o manejable. Nuestro lenguaje no verbal probablemente sea mayor a lo que podemos comunicar con palabras porque no solamente es nuestra mirada, es la postura del cuerpo, el movimiento de las manos y la entonación que vayamos a usar. Todo ello va a complementar lo que queremos comunicar a través de nuestras palabras”, explicó para este medio.

¿No hacer contacto visual puede significar que está mintiendo u ocultando algo?

Según la creencia popular, no hacer contacto visual durante una conversación significa que se está mintiendo u ocultando algo. Para el psiquiatra del Minsa, el no mirar a los ojos no siempre quiere decir que la persona está engañando, sino que podría significar todo lo contrario.

“Puede ocurrir que las personas mentirosas sí tengan la capacidad de mirar directamente a los ojos y decir su mentira sin ningún descaro, cuando esto ya forma parte de un patrón de conducta que implica ciertas características de personalidad en donde la mentira es parte de una situación mayor, que incluye también manipulación, no sentir culpa ni remordimiento por las cosas que uno hace y encubrirlas a través de la mentira, mirando directamente a la persona”, señaló.

Por su parte, Rodríguez sostuvo que el hecho de no hacer contacto visual durante una conversación podría significar que esa persona está mintiendo, pero no sería la única interpretación para ese comportamiento. Además, añadió que algunas personas, al procesar la información, necesitan desviar la mirada para organizar sus ideas y poder comunicar lo que quiere decir y no necesariamente sea porque es alguien tímido o mentiroso.

La salud mental en el Perú

El aumento de los trastornos mentales y del comportamiento es un hecho. La Organización Mundial de la Salud advirtió en el segundo año de pandemia el incremento de los casos de ansiedad y depresión en aproximadamente el 25%. En esa línea, Bromley confirmó que se viene observando un incremento de personas que acuden a los establecimientos de salud a atenderse por problemas de salud mental, siendo las principales visitas por ansiedad, depresión y estrés.

“Estamos teniendo problemas con dos grupos poblacionales. Los niños y adolescentes, debido a que esta población fue confinada por más de 3 años en sus domicilios por el tema del Covid. Por ello, deterioraron sus habilidades sociales, perdieron una serie de amistadas y soportes, y, una vez pasó la pandemia, el proceso de reinstalación social les está costado mucho. Muchas frustraciones les generan ansiedad y depresión. El otro grupo más afectado son los adultos mayores, que han sufrido mucho en los últimos tiempos porque no hay un soporte social adecuado para ellos y están padeciendo de soledad, que luego genera problemas de salud mental”, sostuvo.