El síndrome de agotamiento puede tener severas consecuencias en la salud mental si no es tratado a tiempo. Foto: Pexels

El síndrome del agotamiento o 'burn out', se refiere al estado de agotamiento mental, físico y emocional que es provocado por un gran cuadro de estrés que se extiende por mucho tiempo. De acuerdo a los especialistas, Freddy Vásquez y Mónica Tamayo, este síndrome no solo afecta a personas adultas con empleos, sino que, también, afecta a adolescentes y jóvenes. Si no se trata a tiempo, este fenómeno puede tener consecuencias muy severas en la salud mental.

El 'burn out' no es el único problema de salud mental con el que batallan los adolescentes. Fenómenos como la ansiedad, la depresión e incluso ataques de pánico atacan a la población de manera más frecuente en los últimos años. De acuerdo con el estudio, “Cansancio mental y su repercusión en el desempeño académico”, realizado por la 'Revista iberoamericana de investigación en educación y sociedad', al menos un 63% de los estudiantes encuestados admitieron que les era difícil concentrarse en sus tareas debido a un agotamiento mental.

¿Qué es el 'burn out' y como combatirlo?

El término se traduce explícitamente del inglés, que significa "consumido" y es producto de la normalización del estrés y desgaste mental constantes debido al rápido estilo de vida que se maneja actualmente. Este síndrome puede afectar las relaciones personales, emociones y el desempeño laboral y académico. En mayo del 2019, este síndrome fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como un "fenómeno ocupacional" y señaló explícitamente que no se trata de una condición médica.

Para Freddy Vásquez, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, una de las maneras más efectivas de combatir este síndrome de agotamiento, es la disminución de estímulos. "La disminución de la hiperconectividad, además de videojuegos, contenido explícito, TikTok, favorece el manejo del 'burn out' adolescente y juvenil", señaló Vásquez. Sin embargo, la psicóloga Mónica Tamayo, menciona que este síndrome se puede tratar de maneras distintas, según su nivel de gravedad.

"Si está en un nivel leve o mederado, se puede tratar con terapia psicológica y con técnicas para manejar el estrés. Todo depende de lo que le esté generando a la persona". Con esto, la doctora se refiere a que existen casos en los que el 'burn out' provoca reacciones físicas en el sujeto. Entre los más comunes: dolores de cabeza, gastritis y hasta psoriasis. "A veces es necesario ir con un psiquiatra, para que, con la medicación adecuada, se pueda evitar exponer al adolescente a que estos síntomas fisiológicos lleguen a un punto en el que le pueden hacer mucho daño", señaló la doctora. "Siempre teniendo en cuenta de dar las dosis adecuadas, para un adolescente", mencionó.

¿Qué ocasiona el 'burn out' en adolescentes?

Para Vásquez, gran parte de la responsabilidad la tiene el actual sistema educativo del Perú. Debido a la gran presión por ingresar a la universidad que sienten los jóvenes, junto con la falta de herramientas para manejar sus problemas personales, los deja en una posición muy vulnerable. "La presión académica, y el proceso que implica prepararse para dar el examen de ingreso a una universidad, particularmente a una nacional, puede propiciar la aparición de síndrome del agotamiento, con síntomas como frustración, decepción, competencia desleal, etc.", indicó el psiquiatra.

La Dra. Tamayo, por su parte, añade que estos síntomas de desesperanza en adolescentes puede tener como consecuencia caer en alguna adicción; ya que, existe un deficit al saber manejar sus emociones. "Para lidiar con ese estrés académico puedan entrar a algún tipo de escape como una adicción que puede ser un videojuego o puede ser una sustancia o incluso el contenido explícito", señala la psicóloga.

De la misma manera, Vásquez establece que existen maneras de prevenir el síndrome del agotamiento. En su mayoría, se trata de buscar maneras de relajarte y disminuir el ritmo de vida. "Deporte, música, técnicas de respiración, e incluso paseos; te pueden ayudar a disminuir la presión", indicó.