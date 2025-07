Durante la crianza de un adolescente, es normal sentirse frustrado por las constantes peleas entre los padres y los hijos. Muchas veces, no terminan entendiéndose entre sí, lo que dificulta una relación cercana, que es generada por las acciones del propio progenitor, que influye en los jóvenes. En una entrevista para La República, la Dra. Alondra Alcántara, psicóloga clínica experta en terapia familiar, comenta que existe una forma de mejorar esta lejanía, pero los papás deben dar un paso importante.

"A los padres les cuesta bastante pedir perdón" sentencia la psicóloga. Considera que es necesario que los padres reconozcan también que pueden fallar, porque sin querer pueden iniciar una especie de 'guerra de poder', donde el adolescente también intenta imponerse. Conoce más de cómo abordar esta situación desde la comprensión y la empatía.

¿Cómo puedo mejorar la relación con mi hijo adolescente?

El primer paso que recomienda la Dra. Alcántara es el de una introspección: "Un análisis de uno mismo. Y que acepten en qué cosas se han equivocado, y que pidan perdón. Es necesario que busquen una modalidad de cambio. Decir: en este momento yo te llamé la atención, o te grité, y no debí haberlo hecho. Discúlpame por eso", comenta. Agrega que esto genera aprendizaje en el adolescente que piensa: si ellos pueden reconocer un error, ¿por qué yo no?

Reconocer ello, genera un espacio de apertura, una confianza que es valorada por el adolescente y le permite contarle más cosas a sus papás. Además, la psicóloga critica el pensamiento tradicional de imponerse mediante gritos o utilizando su posición como autoridad para imponer en lugar de dialogar. "Cuando es una persona asertiva, tú puedes ser un líder, en este caso sería para tu propia familia", añade.

Asimismo, aconseja a los jóvenes a ser más receptivos, no siempre entender a la llamada de atención como una crítica, sino como un consejo dado por alguien que tiene más experiencia, que solo desea lo mejor para ellos. "Hay que aceptar que a los padres, no les enseñaron a ser papás. Muy pocos van a psicología, para orientarse un poquito cómo criar a su hijo. Usualmente, lo crían, y siguen reflejos de sus padres", señala.

La psicóloga recomienda terapia familiar, ya que los adolescentes son el reflejo de sus padres. Foto: Instituto Europeo de Psicología Positiva.

Las sesiones con el psicólogo no son solo para los adolescentes, sino también con los padres

Es cierto que la mayoría de las discusiones con adolescentes suelen llegar en un punto límite, donde tanto los padres como los hijos están cansados de la situación. Al repetirse ello, se suele acudir recién a un profesional. Para la Dra. Alcántara, no es necesario llegar a este punto de quiebre: "Cuando ya ha llegado a una fase en donde el padre dice: no lo puedo solucionar, entonces como que se lo da a un tercero. Y piensan que el psicólogo lo va a moldear e inclusive me ha tocado padres que dicen que les voy a dar la razón", comenta.

En estos casos, la psicóloga comenta que la sesión no es con el adolescente sino, con los padres. Reconoce que son la raíz de los problemas, ya que muchos no se dan cuenta de que sus actitudes se reflejan en sus hijos. Además, recomienda que deben ser más empáticos con ellos: "Nosotros, los adultos, a veces minimizamos sin querer sus preocupaciones, porque pasamos por otro tipo de etapa. Suelen decir: es un adolescente, tiene 15 años, ¿qué preocupación debe tener? Estudiar, sacar buenas notas. Pero, en realidad, tienen muchas preocupaciones también", finaliza la Dra. Alcántara.