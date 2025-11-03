HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recetas

Menú del día: aprende a preparar Tallarín a lo Alfredo peruano de la forma más fácil y en casa

Este clásico de la gastronomía ítalo-peruana destaca por su cremosa textura y su sabor casero. Descubre la receta y cómo hacerlo tú mismo sin complicaciones.

Tallarín a lo Alfredo: ingredientes y receta para cocinar hoy
Tallarín a lo Alfredo: ingredientes y receta para cocinar hoy

El tallarín a lo Alfredo ha conquistado el paladar de miles de peruanos y se ha convertido en una de las recetas más populares en los hogares del país. Aunque su origen se remonta a Roma a inicios del siglo XX, su adaptación peruana ha ganado una identidad propia, incorporando ingredientes y métodos de preparación que lo hacen inconfundible. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

En 1908, el chef italiano Alfredo di Lelio diseñó este plato para su esposa, quien necesitaba una comida suave tras dar a luz. La combinación de mantequilla y queso parmesano sobre pasta fresca pronto se convirtió en un ícono culinario. Sin embargo, fue en Estados Unidos donde se popularizó la versión con crema de leche, más cercana a la que se consume actualmente en el Perú.

PUEDES VER: Aprende a preparar Causa de pollo de la forma más fácil y en casa

lr.pe

Ingredientes para preparar Tallarín a lo Alfredo peruano

La base de un buen tallarín a lo Alfredo está en la frescura y calidad de sus componentes. Aunque la receta es sencilla, cada elemento cumple una función clave en el resultado final. Estos son los ingredientes esenciales para cuatro porciones:

  • 400 gramos de tallarines largos (puede ser pasta fresca o seca)
  • 2 cucharadas de mantequilla sin sal
  • 1 taza de crema de leche entera
  • 1 taza de queso parmesano rallado
  • 1 diente de ajo finamente picado
  • Sal y pimienta negra al gusto

Receta paso a paso del Tallarín a lo Alfredo peruano

El proceso de preparación del tallarín a lo Alfredo no requiere experiencia avanzada en cocina, pero sí atención al punto de cocción de la pasta y a la textura de la salsa. Aquí tienes el paso a paso detallado:

  1. Cocer los tallarines en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Escurrir y reservar una taza del agua de cocción.
  2. En una sartén amplia, derretir la mantequilla a fuego medio. Agregar el ajo picado y sofreír durante unos segundos hasta que libere su aroma.
  3. Verter la crema de leche y mezclar suavemente durante 2 a 3 minutos para que espese ligeramente. No debe hervir.
  4. Incorporar el queso parmesano poco a poco, removiendo con una cuchara de madera o espátula hasta que se funda y se integre con la crema.
  5. Añadir los tallarines cocidos y mezclar con movimientos envolventes. Si la salsa queda muy espesa, se puede añadir un poco del agua de cocción reservada para aligerar la textura.
  6. Salpimentar al gusto. Opcionalmente, agregar tiras de pollo dorado, champiñones salteados o tocino crujiente para enriquecer la preparación.
  7. Servir inmediatamente con un toque de perejil fresco por encima y más queso rallado si se desea.

Consejos para un Tallarín a lo Alfredo perfecto

La diferencia entre un buen plato y uno extraordinario está en los detalles. Estos consejos prácticos te ayudarán a elevar tu preparación al nivel de un restaurante:

  • Elige pasta de buena calidad, preferiblemente italiana o artesanal peruana. Una pasta que libera suficiente almidón ayuda a que la salsa se adhiera mejor.
  • No sustituyas la mantequilla por margarina. El sabor y la textura no serán los mismos.
  • Ralla el queso parmesano en el momento. Evita los productos procesados en polvo, que no se derriten adecuadamente.
  • La crema debe ser entera o de alta grasa. Las versiones light o vegetales no lograrán la misma consistencia.
  • Añadir proteína no solo aporta sabor, sino también hace que el plato sea más nutritivo. El pollo dorado es el complemento ideal.
  • No recalientes en microondas. Si sobra, calienta en sartén a fuego bajo y añade un chorrito de leche o crema para recuperar la textura.
Notas relacionadas
Menú del día domingo 2 de noviembre: ¿Cómo preparar pollo al sillao peruano? Aprende la receta auténtica con puré de papas

Menú del día domingo 2 de noviembre: ¿Cómo preparar pollo al sillao peruano? Aprende la receta auténtica con puré de papas

LEER MÁS
¿Sabes cuál es el plato del menú del día hoy, sábado 1 noviembre? Sorprende con arroz chaufa casero y rápido de preparar

¿Sabes cuál es el plato del menú del día hoy, sábado 1 noviembre? Sorprende con arroz chaufa casero y rápido de preparar

LEER MÁS
Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática

Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aprende a preparar saltado de vainitas

Aprende a preparar saltado de vainitas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Recetas

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

Menú del día: aprende a preparar Tallarín Saltado de la forma más fácil y en casa

Menú del día: aprende a preparar Olluquito de Pollo de la forma más fácil y en casa

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025