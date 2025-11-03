Menú del día: aprende a preparar Tallarín a lo Alfredo peruano de la forma más fácil y en casa

El tallarín a lo Alfredo ha conquistado el paladar de miles de peruanos y se ha convertido en una de las recetas más populares en los hogares del país. Aunque su origen se remonta a Roma a inicios del siglo XX, su adaptación peruana ha ganado una identidad propia, incorporando ingredientes y métodos de preparación que lo hacen inconfundible. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

En 1908, el chef italiano Alfredo di Lelio diseñó este plato para su esposa, quien necesitaba una comida suave tras dar a luz. La combinación de mantequilla y queso parmesano sobre pasta fresca pronto se convirtió en un ícono culinario. Sin embargo, fue en Estados Unidos donde se popularizó la versión con crema de leche, más cercana a la que se consume actualmente en el Perú.

Ingredientes para preparar Tallarín a lo Alfredo peruano

La base de un buen tallarín a lo Alfredo está en la frescura y calidad de sus componentes. Aunque la receta es sencilla, cada elemento cumple una función clave en el resultado final. Estos son los ingredientes esenciales para cuatro porciones:

400 gramos de tallarines largos (puede ser pasta fresca o seca)

(puede ser pasta fresca o seca) 2 cucharadas de mantequilla sin sal

1 taza de crema de leche entera

1 taza de queso parmesano rallado

1 diente de ajo finamente picado

Sal y pimienta negra al gusto

Receta paso a paso del Tallarín a lo Alfredo peruano

El proceso de preparación del tallarín a lo Alfredo no requiere experiencia avanzada en cocina, pero sí atención al punto de cocción de la pasta y a la textura de la salsa. Aquí tienes el paso a paso detallado:

Cocer los tallarines en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Escurrir y reservar una taza del agua de cocción. En una sartén amplia, derretir la mantequilla a fuego medio. Agregar el ajo picado y sofreír durante unos segundos hasta que libere su aroma. Verter la crema de leche y mezclar suavemente durante 2 a 3 minutos para que espese ligeramente. No debe hervir. Incorporar el queso parmesano poco a poco, removiendo con una cuchara de madera o espátula hasta que se funda y se integre con la crema. Añadir los tallarines cocidos y mezclar con movimientos envolventes. Si la salsa queda muy espesa, se puede añadir un poco del agua de cocción reservada para aligerar la textura. Salpimentar al gusto. Opcionalmente, agregar tiras de pollo dorado, champiñones salteados o tocino crujiente para enriquecer la preparación. Servir inmediatamente con un toque de perejil fresco por encima y más queso rallado si se desea.

Consejos para un Tallarín a lo Alfredo perfecto

La diferencia entre un buen plato y uno extraordinario está en los detalles. Estos consejos prácticos te ayudarán a elevar tu preparación al nivel de un restaurante: