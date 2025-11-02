Menú del día domingo 2 de noviembre: ¿Cómo preparar pollo al sillao peruano? Aprende la receta auténtica con puré de papas

El pollo al sillao es una deliciosa receta que combina un delicioso sabor orienta con una sencilla preparación. | Foto: Buenazo.pe

El pollo al sillao es una deliciosa receta que combina un delicioso sabor orienta con una sencilla preparación. | Foto: Buenazo.pe

El pollo al sillao peruano combina los sabores orientales del sillao (salsa de soya) con la sazón criolla tradicional del Perú. Este plato, sencillo y lleno de sabor, es ideal para compartir en familia o incluir en el menú diario. La textura jugosa del pollo junto al puré de papas cremoso logra un equilibrio perfecto entre lo salado, lo suave y lo reconfortante. A continuación, te mostramos cómo preparar esta receta paso a paso para disfrutar un auténtico sabor peruano en casa.

Ingredientes necesarios para el pollo al sillao peruano con puré de papas

Para el pollo al sillao:

½ kilo de pollo (muslos o pechugas, según preferencia). 3 cucharadas de sillao (salsa de soya). 1 cucharada de salsa de ostión (opcional). 1 trozo pequeño de kion o jengibre rallado. 1 diente de ajo finamente picado. 1 cucharada de vinagre blanco. 1 cucharadita de azúcar. Sal, pimienta y una pizca de ajinomoto al gusto. Aceite vegetal para freír.

Para el puré de papas:

5 papas blancas medianas. 2 cucharadas de mantequilla. ¼ taza de leche. Sal al gusto. (Opcional) Un toque de nuez moscada o queso parmesano rallado.

Preparación paso a paso del pollo al sillao al estilo peruano

1. Marinar el pollo

Coloca el pollo limpio en un recipiente hondo.

Añade el sillao, la salsa de ostión, el ajo, el jengibre, el vinagre, el azúcar, la pimienta y una pizca de sal.

Mezcla bien y deja reposar durante 30 minutos para que absorba todos los sabores.

2. Cocinar el pollo

Calienta aceite en una sartén o wok a fuego medio.

Sella las presas de pollo hasta que estén doradas por ambos lados.

Agrega la marinada restante y cocina por 20 minutos , removiendo ocasionalmente para que no se pegue.

, removiendo ocasionalmente para que no se pegue. Ajusta el punto de sal o sillao según tu gusto.

3. Preparar el puré de papas

Pela las papas y colócalas en una olla con agua y sal.

Cocina hasta que estén suaves, luego prénsalas o aplástalas.

Incorpora la mantequilla y la leche caliente, mezclando hasta obtener un puré cremoso.

Rectifica la sal y añade nuez moscada o queso si deseas intensificar el sabor.

Recomendaciones para servir y acompañar el pollo al sillao

Sirve el puré de papas como base y coloca encima el pollo con su jugo. Añade cebollita china picada o semillas de ajonjolí tostado para decorar. Acompaña con arroz blanco o ensalada fresca para un plato más completo. Si deseas prepararlo con anticipación, guárdalo refrigerado y recaliéntalo a fuego lento para conservar su textura y sabor.

El pollo al sillao con puré de papas es una receta práctica, económica y con el sello inconfundible de la cocina peruana. Perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.