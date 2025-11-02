Menú del día domingo 2 de noviembre: ¿Cómo preparar pollo al sillao peruano? Aprende la receta auténtica con puré de papas
Descubre cómo preparar el pollo al sillao peruano, un plato que mezcla sabores orientales y criollos, ideal para compartir en familia o en tu menú diario.
El pollo al sillao peruano combina los sabores orientales del sillao (salsa de soya) con la sazón criolla tradicional del Perú. Este plato, sencillo y lleno de sabor, es ideal para compartir en familia o incluir en el menú diario. La textura jugosa del pollo junto al puré de papas cremoso logra un equilibrio perfecto entre lo salado, lo suave y lo reconfortante. A continuación, te mostramos cómo preparar esta receta paso a paso para disfrutar un auténtico sabor peruano en casa.
Ingredientes necesarios para el pollo al sillao peruano con puré de papas
Para el pollo al sillao:
- ½ kilo de pollo (muslos o pechugas, según preferencia).
- 3 cucharadas de sillao (salsa de soya).
- 1 cucharada de salsa de ostión (opcional).
- 1 trozo pequeño de kion o jengibre rallado.
- 1 diente de ajo finamente picado.
- 1 cucharada de vinagre blanco.
- 1 cucharadita de azúcar.
- Sal, pimienta y una pizca de ajinomoto al gusto.
- Aceite vegetal para freír.
Para el puré de papas:
- 5 papas blancas medianas.
- 2 cucharadas de mantequilla.
- ¼ taza de leche.
- Sal al gusto.
- (Opcional) Un toque de nuez moscada o queso parmesano rallado.
Preparación paso a paso del pollo al sillao al estilo peruano
1. Marinar el pollo
- Coloca el pollo limpio en un recipiente hondo.
- Añade el sillao, la salsa de ostión, el ajo, el jengibre, el vinagre, el azúcar, la pimienta y una pizca de sal.
- Mezcla bien y deja reposar durante 30 minutos para que absorba todos los sabores.
2. Cocinar el pollo
- Calienta aceite en una sartén o wok a fuego medio.
- Sella las presas de pollo hasta que estén doradas por ambos lados.
- Agrega la marinada restante y cocina por 20 minutos, removiendo ocasionalmente para que no se pegue.
- Ajusta el punto de sal o sillao según tu gusto.
3. Preparar el puré de papas
- Pela las papas y colócalas en una olla con agua y sal.
- Cocina hasta que estén suaves, luego prénsalas o aplástalas.
- Incorpora la mantequilla y la leche caliente, mezclando hasta obtener un puré cremoso.
- Rectifica la sal y añade nuez moscada o queso si deseas intensificar el sabor.
Recomendaciones para servir y acompañar el pollo al sillao
- Sirve el puré de papas como base y coloca encima el pollo con su jugo.
- Añade cebollita china picada o semillas de ajonjolí tostado para decorar.
- Acompaña con arroz blanco o ensalada fresca para un plato más completo.
- Si deseas prepararlo con anticipación, guárdalo refrigerado y recaliéntalo a fuego lento para conservar su textura y sabor.
El pollo al sillao con puré de papas es una receta práctica, económica y con el sello inconfundible de la cocina peruana. Perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.