Menú del día: aprende a preparar tacu tacu con lomo saltado de la forma más fácil y en casa

El tacu tacu con lomo saltado es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana. Su origen refleja la mezcla cultural que caracteriza al país: por un lado, la tradición criolla del tacu tacu, hecho con arroz y frejoles refritos; por otro, la técnica oriental del lomo saltado, influenciada por la inmigración china del siglo XIX. El resultado es un plato contundente, de sabores intensos y aromas que evocan la cocina limeña más tradicional. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

El chef peruano Flavio Solórzano afirma que este plato “representa la esencia del mestizaje gastronómico peruano: ingenio, aprovechamiento de insumos y un sabor que conquista todos los paladares”. Hoy en día, puede encontrarse tanto en restaurantes gourmet como en huariques tradicionales de los barrios limeños.

Ingredientes para preparar tacu tacu con lomo saltado

Esta receta combina dos preparaciones que, unidas, ofrecen un balance perfecto entre textura y sabor. Los siguientes ingredientes alcanzan para tres porciones generosas.

Para el tacu tacu:

1 taza de arroz cocido (de preferencia del día anterior)

1 taza de frejoles canarios cocidos y ligeramente machacados

½ cebolla picada finamente

1 diente de ajo molido

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto

Para el lomo saltado:

300 gramos de lomo fino cortado en tiras gruesas

½ cebolla roja en gajos

1 tomate en gajos sin semillas

1 cucharada de ají amarillo en tiras

2 cucharadas de sillao (salsa de soya)

1 cucharada de vinagre tinto

1 cucharada de aceite vegetal

Cilantro o perejil picado para decorar

Sal y pimienta al gusto

Receta paso a paso del tacu tacu con lomo saltado

Esta preparación requiere atención en la cocción para lograr la textura dorada del tacu tacu y el punto exacto del lomo. A continuación, los pasos esenciales para un resultado perfecto:

Elaborar el tacu tacu:

En una sartén caliente, añade el aceite y sofríe la cebolla con el ajo hasta que estén dorados. Agrega los frejoles cocidos y mezcla con el arroz. Sazona con sal y pimienta. Forma una masa uniforme y compacta. Con una espátula, dale forma ovalada y deja dorar unos cinco minutos por cada lado. Reserva. Preparar el lomo saltado:

Calienta una sartén o wok con una cucharada de aceite. Coloca la carne y saltea a fuego alto por un minuto. Retira y reserva.

En la misma sartén, añade la cebolla, el ají amarillo y el tomate. Saltea brevemente, incorpora el sillao y el vinagre, y devuelve la carne. Cocina un minuto más y apaga el fuego para conservar los jugos. Servir:

Coloca el tacu tacu en el plato como base y añade encima el lomo saltado con su jugo. Decora con cilantro o perejil picado. Acompaña con papas fritas o plátano frito para un toque más criollo.

Consejos para un tacu tacu perfecto

El éxito del tacu tacu con lomo saltado radica en el equilibrio entre sus dos preparaciones. Estos consejos, recomendados por expertos en cocina criolla, garantizan un resultado digno de restaurante: