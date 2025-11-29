HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recetas

Menú del día: aprende a preparar causa de atún de la forma más fácil y en casa

Conoce los ingredientes y la receta para preparar una deliciosa causa de atún peruana, perfecta para el almuerzo o una cena ligera. Te damos consejos para que quede con la textura y el sabor ideales.

Causa de atún: ingredientes y receta para cocinar hoy
Causa de atún: ingredientes y receta para cocinar hoy

La causa de atún es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía peruana. Con una base de papa amarilla y relleno de atún con mayonesa, esta preparación fría destaca por su sabor equilibrado y su presentación colorida. Es común encontrarla en hogares, cevicherías y restaurantes de cocina criolla, especialmente durante los meses más calurosos del año. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Este platillo se remonta a épocas prehispánicas. El nombre proviene del quechua kausay, que significa “vida” o “alimento”. La versión con atún se popularizó a partir del siglo XX, gracias a la introducción de conservas en la alimentación cotidiana, y hoy en día es una opción fácil, económica y nutritiva.

PUEDES VER: Aprende a preparar tiradito de ají amarillo de la forma más fácil y en casa

lr.pe

Ingredientes para preparar causa de atún

La causa de atún se elabora a partir de productos frescos y accesibles, destacando la papa amarilla, un tubérculo andino que aporta textura cremosa y sabor único. A continuación, el listado completo de ingredientes:

  • 1 kilo de papa amarilla
  • 2 ajíes amarillos sin venas ni pepas
  • 2 latas de atún en agua o en aceite (al gusto)
  • Jugo de 3 limones
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 palta madura (aguacate)
  • 2 huevos cocidos
  • 3 cucharadas de mayonesa

Receta paso a paso de la causa de atún

La receta para preparar causa de atún no requiere técnicas complejas, por lo que cualquier persona puede prepararla en casa. Aquí el paso a paso detallado:

  1. Hervir y prensar las papas: Lava bien las papas, hiérvelas con cáscara hasta que estén blandas (aproximadamente 25 minutos), pélalas en caliente y prénsalas hasta obtener un puré liso.
  2. Preparar la base: Licua los ajíes amarillos con el jugo de limón, el aceite, sal y pimienta. Agrega esta mezcla al puré y remueve hasta lograr una masa homogénea de color amarillento.
  3. Elaborar el relleno: Escurre el atún y mézclalo con mayonesa. Puedes añadir cebolla picada finamente si deseas un toque crocante y fresco.
  4. Montar la causa: En una fuente o molde, coloca una capa de papa, luego extiende el relleno de atún, seguidamente una capa de palta en rodajas. Finaliza con otra capa de papa prensada.
  5. Decorar: Añade rodajas de huevo duro y aceitunas negras encima. Refrigera al menos 30 minutos antes de servir.

Consejos para una causa perfecta

Para que la causa de atún tenga una presentación impecable y un sabor balanceado, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • Usa papa amarilla fresca: Este tipo de papa proporciona una textura suave y cremosa ideal para prensar. No utilices papas harinosas que se deshagan en exceso.
  • Equilibra el limón: El jugo debe realzar el sabor sin opacar el resto de los ingredientes. Agrega poco a poco y prueba la mezcla.
  • Elige un buen atún: Las versiones en aceite suelen tener más sabor, pero si prefieres una opción más ligera, opta por atún en agua.
  • Palta en su punto: Asegúrate de que esté madura, pero firme, para que no se deshaga en el montaje.
  • Moldear con ayuda de aros metálicos: Si deseas una presentación más profesional, utiliza moldes individuales para armar capas perfectas.
Notas relacionadas
Menú del día: aprende a preparar papa a la huancaína de la forma más fácil y en casa

Menú del día: aprende a preparar papa a la huancaína de la forma más fácil y en casa

LEER MÁS
Menú del día: aprende a preparar Arroz con Pollo peruano de la forma más fácil y en casa

Menú del día: aprende a preparar Arroz con Pollo peruano de la forma más fácil y en casa

LEER MÁS
Menú del día: aprende a preparar causa limeña de la forma más fácil y en casa

Menú del día: aprende a preparar causa limeña de la forma más fácil y en casa

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Receta de torta de chocolate [preparación e ingredientes]

Receta de torta de chocolate [preparación e ingredientes]

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Recetas

Menú del día: aprende a preparar ocopa arequipeña de la forma más fácil y en casa

Menú del día: aprende a preparar papa a la huancaína de la forma más fácil y en casa

Menú del día: aprende a preparar tiradito de ají amarillo de la forma más fácil y en casa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025