Menú del día: aprende a preparar causa de atún de la forma más fácil y en casa
Conoce los ingredientes y la receta para preparar una deliciosa causa de atún peruana, perfecta para el almuerzo o una cena ligera. Te damos consejos para que quede con la textura y el sabor ideales.
La causa de atún es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía peruana. Con una base de papa amarilla y relleno de atún con mayonesa, esta preparación fría destaca por su sabor equilibrado y su presentación colorida. Es común encontrarla en hogares, cevicherías y restaurantes de cocina criolla, especialmente durante los meses más calurosos del año. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?
Este platillo se remonta a épocas prehispánicas. El nombre proviene del quechua kausay, que significa “vida” o “alimento”. La versión con atún se popularizó a partir del siglo XX, gracias a la introducción de conservas en la alimentación cotidiana, y hoy en día es una opción fácil, económica y nutritiva.
Ingredientes para preparar causa de atún
La causa de atún se elabora a partir de productos frescos y accesibles, destacando la papa amarilla, un tubérculo andino que aporta textura cremosa y sabor único. A continuación, el listado completo de ingredientes:
- 1 kilo de papa amarilla
- 2 ajíes amarillos sin venas ni pepas
- 2 latas de atún en agua o en aceite (al gusto)
- Jugo de 3 limones
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- Sal y pimienta al gusto
- 1 palta madura (aguacate)
- 2 huevos cocidos
- 3 cucharadas de mayonesa
Receta paso a paso de la causa de atún
La receta para preparar causa de atún no requiere técnicas complejas, por lo que cualquier persona puede prepararla en casa. Aquí el paso a paso detallado:
- Hervir y prensar las papas: Lava bien las papas, hiérvelas con cáscara hasta que estén blandas (aproximadamente 25 minutos), pélalas en caliente y prénsalas hasta obtener un puré liso.
- Preparar la base: Licua los ajíes amarillos con el jugo de limón, el aceite, sal y pimienta. Agrega esta mezcla al puré y remueve hasta lograr una masa homogénea de color amarillento.
- Elaborar el relleno: Escurre el atún y mézclalo con mayonesa. Puedes añadir cebolla picada finamente si deseas un toque crocante y fresco.
- Montar la causa: En una fuente o molde, coloca una capa de papa, luego extiende el relleno de atún, seguidamente una capa de palta en rodajas. Finaliza con otra capa de papa prensada.
- Decorar: Añade rodajas de huevo duro y aceitunas negras encima. Refrigera al menos 30 minutos antes de servir.
Consejos para una causa perfecta
Para que la causa de atún tenga una presentación impecable y un sabor balanceado, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Usa papa amarilla fresca: Este tipo de papa proporciona una textura suave y cremosa ideal para prensar. No utilices papas harinosas que se deshagan en exceso.
- Equilibra el limón: El jugo debe realzar el sabor sin opacar el resto de los ingredientes. Agrega poco a poco y prueba la mezcla.
- Elige un buen atún: Las versiones en aceite suelen tener más sabor, pero si prefieres una opción más ligera, opta por atún en agua.
- Palta en su punto: Asegúrate de que esté madura, pero firme, para que no se deshaga en el montaje.
- Moldear con ayuda de aros metálicos: Si deseas una presentación más profesional, utiliza moldes individuales para armar capas perfectas.