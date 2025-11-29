Menú del día: aprende a preparar causa de atún de la forma más fácil y en casa

La causa de atún es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía peruana. Con una base de papa amarilla y relleno de atún con mayonesa, esta preparación fría destaca por su sabor equilibrado y su presentación colorida. Es común encontrarla en hogares, cevicherías y restaurantes de cocina criolla, especialmente durante los meses más calurosos del año. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Este platillo se remonta a épocas prehispánicas. El nombre proviene del quechua kausay, que significa “vida” o “alimento”. La versión con atún se popularizó a partir del siglo XX, gracias a la introducción de conservas en la alimentación cotidiana, y hoy en día es una opción fácil, económica y nutritiva.

Ingredientes para preparar causa de atún

La causa de atún se elabora a partir de productos frescos y accesibles, destacando la papa amarilla, un tubérculo andino que aporta textura cremosa y sabor único. A continuación, el listado completo de ingredientes:

1 kilo de papa amarilla

2 ajíes amarillos sin venas ni pepas

2 latas de atún en agua o en aceite (al gusto)

Jugo de 3 limones

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto

1 palta madura (aguacate)

2 huevos cocidos

3 cucharadas de mayonesa

Receta paso a paso de la causa de atún

La receta para preparar causa de atún no requiere técnicas complejas, por lo que cualquier persona puede prepararla en casa. Aquí el paso a paso detallado:

Hervir y prensar las papas: Lava bien las papas, hiérvelas con cáscara hasta que estén blandas (aproximadamente 25 minutos), pélalas en caliente y prénsalas hasta obtener un puré liso. Preparar la base: Licua los ajíes amarillos con el jugo de limón, el aceite, sal y pimienta. Agrega esta mezcla al puré y remueve hasta lograr una masa homogénea de color amarillento. Elaborar el relleno: Escurre el atún y mézclalo con mayonesa. Puedes añadir cebolla picada finamente si deseas un toque crocante y fresco. Montar la causa: En una fuente o molde, coloca una capa de papa, luego extiende el relleno de atún, seguidamente una capa de palta en rodajas. Finaliza con otra capa de papa prensada. Decorar: Añade rodajas de huevo duro y aceitunas negras encima. Refrigera al menos 30 minutos antes de servir.

Consejos para una causa perfecta

Para que la causa de atún tenga una presentación impecable y un sabor balanceado, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: