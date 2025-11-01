¿Sabes cuál es el plato del menú del día hoy, sábado 1 noviembre? Sorprende con arroz chaufa casero y rápido de preparar
El arroz chaufa es uno de los platos insignia de la gastronomía peruana. Conoce cómo preparar el menú de hoy para sorprender a tus conocidos en el almuerzo.
El arroz chaufa es un plato que refleja la identidad y gastronomía peruanas, debido a que es la fusión de diferentes técnicas culinarias. Así, se presenta como una opción ideal para el menú de hoy. Además, es un platillo que se adapta a diferentes recetas y paladares, porque puede incluir muchos ingredientes. A continuación, te entregamos la guía ideal para su preparación.
Ingredientes para preparar el arroz chaufa
- 4 tazas de arroz blanco cocido.
- 250 gramos de pollo, cerdo, res o una mezcla.
- 4 huevos.
- 4 tallos de cebolla china.
- 4 cucharadas de sillao.
- 1 cucharadita de kion.
- Aceite.
- 2 cucharaditas de aceite ajonjolí.
- Sal.
- Pimiento.
- 1/2 cucharadita de azúcar (opcional).
- 1 cucharada de salsa de ostión.
Cocina arroz chaufa siguiendo estos pasos
Primer paso: preparar los huevos revueltos
- Bate los huevos con una pizca de sal.
- Calienta un poco de aceite en la sartén a fuego medio-alto.
- Vierte los huevos y revuélvelos rápidamente para formar un huevo revuelto suelto (o una tortilla delgada y luego la cortas en tiras/cubos).
- Retira el huevo del wok y resérvalo en un plato.
Segundo paso: saltear
- Agrega 1 cucharada de aceite al wok caliente (a fuego alto).
- Añade los cubos de pollo (u otra carne) y sella/saltéalos hasta que estén dorados y cocidos.
- Agrega 1 cucharada de sillao a la carne para darle color y sabor.
- Retira la carne del wok y resérvala junto al huevo.
Paso 3: la sazón
- Añade el resto del aceite al wok caliente.
- Incorpora el kion rallado y la parte blanca de la cebolla china picada. Saltea por unos segundos hasta que el kion libere su aroma.
- Agrega el arroz cocido frío al wok. Presiona con la espátula para soltar los granos y saltea vigorosamente.
- Añade el resto del sillao, el azúcar, la sal y la pimienta. Sigue salteando y mezclando para que el arroz tome un color uniforme.
Paso 4: la mezcla
- Regresa la proteína y el huevo revuelto a la sartén.
- Si usas, añade la salchicha china y la salsa de ostión.
- Mezcla bien para integrar todos los ingredientes y sabores, salteando por un par de minutos más.
- Retira del fuego y añade el aceite de ajonjolí y la parte verde de la cebolla china picada.
- Remueve una última vez.
Después, puedes servir el arroz chaufa para sorprender a tau familia, pareja o amigos.