Aprende a preparar arroz chaufa de la forma más fácil y en casa. | Foto: IA

El arroz chaufa es un plato que refleja la identidad y gastronomía peruanas, debido a que es la fusión de diferentes técnicas culinarias. Así, se presenta como una opción ideal para el menú de hoy. Además, es un platillo que se adapta a diferentes recetas y paladares, porque puede incluir muchos ingredientes. A continuación, te entregamos la guía ideal para su preparación.

Ingredientes para preparar el arroz chaufa

4 tazas de arroz blanco cocido.

250 gramos de pollo, cerdo, res o una mezcla.

4 huevos.

4 tallos de cebolla china.

4 cucharadas de sillao.

1 cucharadita de kion.

Aceite.

2 cucharaditas de aceite ajonjolí.

Sal.

Pimiento.

1/2 cucharadita de azúcar (opcional).

1 cucharada de salsa de ostión.

Cocina arroz chaufa siguiendo estos pasos

Primer paso: preparar los huevos revueltos

Bate los huevos con una pizca de sal.

Calienta un poco de aceite en la sartén a fuego medio-alto.

Vierte los huevos y revuélvelos rápidamente para formar un huevo revuelto suelto (o una tortilla delgada y luego la cortas en tiras/cubos).

Retira el huevo del wok y resérvalo en un plato.

Segundo paso: saltear

Agrega 1 cucharada de aceite al wok caliente (a fuego alto).

Añade los cubos de pollo (u otra carne) y sella/saltéalos hasta que estén dorados y cocidos.

Agrega 1 cucharada de sillao a la carne para darle color y sabor.

Retira la carne del wok y resérvala junto al huevo.

Paso 3: la sazón

Añade el resto del aceite al wok caliente.

Incorpora el kion rallado y la parte blanca de la cebolla china picada. Saltea por unos segundos hasta que el kion libere su aroma.

Agrega el arroz cocido frío al wok. Presiona con la espátula para soltar los granos y saltea vigorosamente.

Añade el resto del sillao, el azúcar, la sal y la pimienta. Sigue salteando y mezclando para que el arroz tome un color uniforme.

Paso 4: la mezcla

Regresa la proteína y el huevo revuelto a la sartén.

Si usas, añade la salchicha china y la salsa de ostión.

Mezcla bien para integrar todos los ingredientes y sabores, salteando por un par de minutos más.

Retira del fuego y añade el aceite de ajonjolí y la parte verde de la cebolla china picada.

Remueve una última vez.

Después, puedes servir el arroz chaufa para sorprender a tau familia, pareja o amigos.