Gastronomía

¿Sabes cuál es el plato del menú del día hoy, sábado 1 noviembre? Sorprende con arroz chaufa casero y rápido de preparar

El arroz chaufa es uno de los platos insignia de la gastronomía peruana. Conoce cómo preparar el menú de hoy para sorprender a tus conocidos en el almuerzo.

Aprende a preparar arroz chaufa de la forma más fácil y en casa.
Aprende a preparar arroz chaufa de la forma más fácil y en casa. | Foto: IA

El arroz chaufa es un plato que refleja la identidad y gastronomía peruanas, debido a que es la fusión de diferentes técnicas culinarias. Así, se presenta como una opción ideal para el menú de hoy. Además, es un platillo que se adapta a diferentes recetas y paladares, porque puede incluir muchos ingredientes. A continuación, te entregamos la guía ideal para su preparación.

lr.pe

Ingredientes para preparar el arroz chaufa

  • 4 tazas de arroz blanco cocido.
  • 250 gramos de pollo, cerdo, res o una mezcla.
  • 4 huevos.
  • 4 tallos de cebolla china.
  • 4 cucharadas de sillao.
  • 1 cucharadita de kion.
  • Aceite.
  • 2 cucharaditas de aceite ajonjolí.
  • Sal.
  • Pimiento.
  • 1/2 cucharadita de azúcar (opcional).
  • 1 cucharada de salsa de ostión.

Cocina arroz chaufa siguiendo estos pasos

Primer paso: preparar los huevos revueltos

  • Bate los huevos con una pizca de sal.
  • Calienta un poco de aceite en la sartén a fuego medio-alto.
  • Vierte los huevos y revuélvelos rápidamente para formar un huevo revuelto suelto (o una tortilla delgada y luego la cortas en tiras/cubos).
  • Retira el huevo del wok y resérvalo en un plato.

Segundo paso: saltear

  • Agrega 1 cucharada de aceite al wok caliente (a fuego alto).
  • Añade los cubos de pollo (u otra carne) y sella/saltéalos hasta que estén dorados y cocidos.
  • Agrega 1 cucharada de sillao a la carne para darle color y sabor.
  • Retira la carne del wok y resérvala junto al huevo.

Paso 3: la sazón

  • Añade el resto del aceite al wok caliente.
  • Incorpora el kion rallado y la parte blanca de la cebolla china picada. Saltea por unos segundos hasta que el kion libere su aroma.
  • Agrega el arroz cocido frío al wok. Presiona con la espátula para soltar los granos y saltea vigorosamente.
  • Añade el resto del sillao, el azúcar, la sal y la pimienta. Sigue salteando y mezclando para que el arroz tome un color uniforme.

Paso 4: la mezcla

  • Regresa la proteína y el huevo revuelto a la sartén.
  • Si usas, añade la salchicha china y la salsa de ostión.
  • Mezcla bien para integrar todos los ingredientes y sabores, salteando por un par de minutos más.
  • Retira del fuego y añade el aceite de ajonjolí y la parte verde de la cebolla china picada.
  • Remueve una última vez.

Después, puedes servir el arroz chaufa para sorprender a tau familia, pareja o amigos.

