Menú del día: aprende a preparar Causa de pollo de la forma más fácil y en casa

La causa de pollo es un plato emblemático de la gastronomía peruana, conocido por su frescura y versatilidad. Combina papa amarilla, ají y un sabroso relleno de pollo. Revisa aquí la receta para prepararlo hoy en casa.

Causa de pollo: ingredientes y receta para cocinar hoy. | Foto: Composición LR/Andina.

La causa de pollo es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana, famoso por su frescura, sabor y versatilidad. Su preparación combina la suavidad de la papa amarilla prensada y sazonada con ají amarillo y limón, con un delicioso relleno de pollo desmenuzado, mayonesa y verduras, como zanahoria o palta. Este plato frío no solo destaca por su colorido y presentación, sino también porque puede servirse como entrada o plato principal, ideal para compartir en reuniones familiares o celebraciones típicas del Perú.

Ingredientes de la Causa de pollo

Ingredientes:

Para la masa de papa:

  • 1 kilo de papa amarilla (o papa blanca si no consigues amarilla)
  • 2 a 3 cucharadas de pasta de ají amarillo
  • Jugo de 2 limones
  • 3 cucharadas de aceite vegetal
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto

Para el relleno de pollo:

  • 2 pechugas de pollo sancochadas y desmenuzadas
  • ½ taza de mayonesa
  • 1 cebolla pequeña picada finamente (opcional)
  • 1 limón (su jugo)
  • Sal y pimienta al gusto

Para decorar (opcional):

  • Huevos duros en rodajas
  • Aceitunas negras
  • Palta (aguacate) en láminas
  • Perejil picado o lechuga

Preparación de la Causa de pollo

Preparación paso a paso:

  1. Cocer las papas:
    Lava y sancocha las papas con cáscara en agua con sal hasta que estén bien suaves. Luego pélalas y prénsalas aún tibias hasta obtener un puré sin grumos.
  2. Sazonar la masa:
    Agrega al puré el ají amarillo, el jugo de limón, el aceite, sal y pimienta. Mezcla bien con las manos limpias o una espátula hasta formar una masa suave, homogénea y ligeramente húmeda.
  3. Preparar el relleno:
    En un bol, mezcla el pollo desmenuzado con la mayonesa, el jugo de limón, sal y pimienta. Si deseas, añade cebolla finamente picada para darle un toque más sabroso.
  4. Armar la causa:
    En un molde rectangular o circular, coloca una capa de la masa de papa (la mitad). Luego, añade el relleno de pollo encima y cubre con la otra mitad de papa, presionando suavemente para compactar.
  5. Decorar y servir:
    Cubre la parte superior con una capa ligera de mayonesa, decora con rodajas de huevo duro, aceitunas y láminas de palta. Lleva al refrigerador unos 30 minutos antes de servir para que tome consistencia.
