Menú del día: aprende a preparar Causa de pollo de la forma más fácil y en casa
La causa de pollo es un plato emblemático de la gastronomía peruana, conocido por su frescura y versatilidad. Combina papa amarilla, ají y un sabroso relleno de pollo. Revisa aquí la receta para prepararlo hoy en casa.
La causa de pollo es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana, famoso por su frescura, sabor y versatilidad. Su preparación combina la suavidad de la papa amarilla prensada y sazonada con ají amarillo y limón, con un delicioso relleno de pollo desmenuzado, mayonesa y verduras, como zanahoria o palta. Este plato frío no solo destaca por su colorido y presentación, sino también porque puede servirse como entrada o plato principal, ideal para compartir en reuniones familiares o celebraciones típicas del Perú.
Ingredientes de la Causa de pollo
Ingredientes:
Para la masa de papa:
- 1 kilo de papa amarilla (o papa blanca si no consigues amarilla)
- 2 a 3 cucharadas de pasta de ají amarillo
- Jugo de 2 limones
- 3 cucharadas de aceite vegetal
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
Para el relleno de pollo:
- 2 pechugas de pollo sancochadas y desmenuzadas
- ½ taza de mayonesa
- 1 cebolla pequeña picada finamente (opcional)
- 1 limón (su jugo)
- Sal y pimienta al gusto
Para decorar (opcional):
- Huevos duros en rodajas
- Aceitunas negras
- Palta (aguacate) en láminas
- Perejil picado o lechuga
Preparación de la Causa de pollo
Preparación paso a paso:
- Cocer las papas:
Lava y sancocha las papas con cáscara en agua con sal hasta que estén bien suaves. Luego pélalas y prénsalas aún tibias hasta obtener un puré sin grumos.
- Sazonar la masa:
Agrega al puré el ají amarillo, el jugo de limón, el aceite, sal y pimienta. Mezcla bien con las manos limpias o una espátula hasta formar una masa suave, homogénea y ligeramente húmeda.
- Preparar el relleno:
En un bol, mezcla el pollo desmenuzado con la mayonesa, el jugo de limón, sal y pimienta. Si deseas, añade cebolla finamente picada para darle un toque más sabroso.
- Armar la causa:
En un molde rectangular o circular, coloca una capa de la masa de papa (la mitad). Luego, añade el relleno de pollo encima y cubre con la otra mitad de papa, presionando suavemente para compactar.
- Decorar y servir:
Cubre la parte superior con una capa ligera de mayonesa, decora con rodajas de huevo duro, aceitunas y láminas de palta. Lleva al refrigerador unos 30 minutos antes de servir para que tome consistencia.