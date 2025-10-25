Menú del día: aprende a preparar Causa de pollo de la forma más fácil y en casa

La causa de pollo es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana, famoso por su frescura, sabor y versatilidad. Su preparación combina la suavidad de la papa amarilla prensada y sazonada con ají amarillo y limón, con un delicioso relleno de pollo desmenuzado, mayonesa y verduras, como zanahoria o palta. Este plato frío no solo destaca por su colorido y presentación, sino también porque puede servirse como entrada o plato principal, ideal para compartir en reuniones familiares o celebraciones típicas del Perú.

Ingredientes de la Causa de pollo

Ingredientes:

Para la masa de papa:

1 kilo de papa amarilla (o papa blanca si no consigues amarilla)

2 a 3 cucharadas de pasta de ají amarillo

Jugo de 2 limones

3 cucharadas de aceite vegetal

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Para el relleno de pollo:

2 pechugas de pollo sancochadas y desmenuzadas

½ taza de mayonesa

1 cebolla pequeña picada finamente (opcional)

1 limón (su jugo)

Sal y pimienta al gusto

Para decorar (opcional):

Huevos duros en rodajas

Aceitunas negras

Palta (aguacate) en láminas

Perejil picado o lechuga

Preparación de la Causa de pollo

Preparación paso a paso: