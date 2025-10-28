Menú del día: aprende a preparar Tallarín Saltado de la forma más fácil y en casa

La cocina peruana no deja de sorprender por su diversidad, fusión de culturas y sabores intensos. Uno de sus platos más representativos, especialmente dentro de la gastronomía chifa, es el Tallarín Saltado, una combinación magistral entre la tradición oriental y la sazón criolla. Popular en restaurantes y hogares, esta preparación ha ganado terreno como una de las opciones preferidas de millones de peruanos. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

El Tallarín Saltado no solo destaca por su sabor, sino también por su versatilidad. Nacido de la influencia china en el Perú durante el siglo XIX, este plato fue adaptando ingredientes locales que hoy lo definen.

PUEDES VER: Aprende a preparar Ají de Gallina de la forma más fácil y en casa

Ingredientes para preparar Tallarín Saltado

Para lograr un Tallarín Saltado auténtico, es indispensable contar con ingredientes frescos y de calidad. A continuación, la lista completa de insumos básicos que no deben faltar:

300 g de tallarines (pueden ser tipo espagueti o fideos chinos)

(pueden ser tipo espagueti o fideos chinos) 250 g de carne de res , cortada en tiras delgadas (también puede usarse pollo o mariscos)

, cortada en tiras delgadas (también puede usarse pollo o mariscos) 1 cebolla roja , en plumas gruesas

, en plumas gruesas 1 tomate maduro , cortado en gajos

, cortado en gajos 1 pimiento rojo o ají amarillo, en tiras (opcional)

o ají amarillo, en tiras (opcional) 2 cucharadas de sillao (salsa de soya peruana)

(salsa de soya peruana) 1 cucharada de vinagre de arroz o vinagre blanco

o vinagre blanco 2 dientes de ajo , finamente picados

, finamente picados 1 cucharadita de jengibre fresco , rallado (opcional)

, rallado (opcional) Aceite vegetal o de ajonjolí

o de ajonjolí Culantro fresco o cebolla china, para decorar

o cebolla china, para decorar Sal y pimienta al gusto

Receta paso a paso del Tallarín Saltado

La receta del Tallarín Saltado se basa en una técnica fundamental: el salteado rápido a fuego alto, que preserva los jugos, texturas y aporta un leve ahumado.

1. Cocción de los fideos

Hervir los tallarines en agua con sal hasta que estén al dente. Escurrirlos y reservar con unas gotas de aceite para evitar que se peguen.

2. Salteado de la carne

En un wok o sartén grande, calentar un poco de aceite. Añadir la carne sazonada con sal y pimienta. Sellar por unos minutos a fuego alto hasta que quede dorada. Retirar y reservar.

3. Preparación del salteado principal

En el mismo sartén, incorporar más aceite si es necesario. Agregar el ajo y el jengibre, remover brevemente. Añadir la cebolla, el pimiento y el tomate. Saltear por menos de un minuto para mantener los vegetales crujientes.

4. Incorporación de salsas y carne

Verter el sillao y el vinagre. Revolver bien y añadir la carne ya cocida.

5. Integración con los tallarines

Incorporar los fideos previamente cocidos. Mezclar todo vigorosamente durante unos minutos para que absorban los sabores. Rectificar el punto de sal.

6. Emplatado final

Servir caliente y decorar con culantro picado o cebolla china. Si se desea, unas gotas de aceite de ajonjolí potenciarán el aroma oriental.

Consejos para un Tallarín Saltado perfecto

Aunque la preparación parece sencilla, existen algunos detalles que marcan la diferencia entre un buen plato y uno excepcional. Aquí algunos consejos clave: