Menú del día: aprende a preparar Escabeche de Pescado de la forma más fácil y en casa
El escabeche de pescado, uno de los platos más tradicionales del Perú, combina historia, sabor y una técnica de conservación ancestral que hoy conquista las mesas con su inconfundible aroma a vinagre y ají. Revisa la receta de este delicioso potaje.
El escabeche de pescado forma parte del legado gastronómico que el Perú heredó del mestizaje culinario entre Europa y los Andes. Con una preparación que combina el equilibrio del vinagre, la intensidad del ají y la frescura del mar, este plato se ha mantenido vigente durante siglos. Se consume especialmente en la costa central y sur del país, donde la tradición dicta servirlo frío o a temperatura ambiente, acompañado de camote, huevo duro y aceitunas negras. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?
Historiadores culinarios, como Rodolfo Hinostroza, señalan que el escabeche llegó a América Latina en el siglo XVI, traído por los colonizadores españoles, quienes a su vez lo adoptaron de la cocina árabe. En aquella época, el vinagre no solo aportaba sabor sino también cumplía la función de conservar los alimentos por más tiempo, en tiempos sin refrigeración. Hoy, esta receta se ha convertido en una muestra del ingenio criollo y de la versatilidad del pescado peruano.
Ingredientes para preparar Escabeche de Pescado
El secreto de un buen escabeche de pescado está en la calidad de los insumos. A continuación, los ingredientes tradicionales para una preparación casera para cuatro personas:
Para el pescado:
- 4 filetes de pescado blanco (corvina, caballa o mero)
- Sal y pimienta al gusto
- Harina sin preparar para enharinar
- Aceite vegetal para freír
Para la salsa de escabeche:
- 2 cebollas rojas cortadas en pluma
- 2 ajíes amarillos en tiras sin venas ni semillas
- 3 dientes de ajo finamente picados
- ½ taza de vinagre tinto
- ¼ taza de caldo de pescado o agua
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de orégano seco
- 2 hojas de laurel
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite vegetal
Para acompañar:
- Huevos cocidos cortados a la mitad
- Rodajas de camote sancochado
- Hojas de lechuga y aceitunas negras
Receta paso a paso del Escabeche de Pescado
La receta tradicional del escabeche de pescado no requiere técnicas complicadas, solo atención a los tiempos de cocción y a la intensidad del vinagre.
- Preparar el pescado:
Lave y seque los filetes, sazónelos con sal y pimienta. Páselos por harina y fríalos en abundante aceite hasta dorar por ambos lados. Retírelos sobre papel absorbente y resérvelos.
- Sofreír los condimentos:
En una sartén amplia, caliente un chorro de aceite y añada los ajos. Incorpore el ají amarillo, el comino, el orégano y el laurel. Luego agregue las cebollas y saltee hasta que tomen un tono brillante sin perder firmeza.
- Incorporar el vinagre:
Añada el vinagre y el caldo. Deje hervir a fuego medio hasta que la salsa adquiera un aroma intenso y ligeramente espeso. Ajuste la sal y pimienta.
- Montar el plato:
Coloque los filetes de pescado en una fuente honda y cúbralos con la salsa caliente. Deje reposar durante una hora para que el vinagre y las especias penetren en la carne.
- Servir:
Acompañe con rodajas de camote, huevos duros y aceitunas. Este plato se disfruta frío o a temperatura ambiente, ideal para climas cálidos o celebraciones familiares.
Consejos para un Escabeche de Pescado perfecto
- Elija pescado fresco: Los especialistas recomiendan corvina o caballa por su textura firme y sabor equilibrado.
- No cocine en exceso la cebolla: Mantenerla crocante resalta el contraste con la salsa ácida.
- Use vinagre de buena calidad: Preferiblemente de vino tinto o manzana para evitar sabores demasiado agresivos.
- Deje reposar el plato: El tiempo de maceración potencia los aromas y mejora la textura del pescado.
- Añada un toque personal: Algunas versiones modernas incluyen zanahoria o pimiento rojo para sumar color y dulzor natural.