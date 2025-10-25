Menú del día: aprende a preparar Escabeche de Pescado de la forma más fácil y en casa

El escabeche de pescado forma parte del legado gastronómico que el Perú heredó del mestizaje culinario entre Europa y los Andes. Con una preparación que combina el equilibrio del vinagre, la intensidad del ají y la frescura del mar, este plato se ha mantenido vigente durante siglos. Se consume especialmente en la costa central y sur del país, donde la tradición dicta servirlo frío o a temperatura ambiente, acompañado de camote, huevo duro y aceitunas negras. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Historiadores culinarios, como Rodolfo Hinostroza, señalan que el escabeche llegó a América Latina en el siglo XVI, traído por los colonizadores españoles, quienes a su vez lo adoptaron de la cocina árabe. En aquella época, el vinagre no solo aportaba sabor sino también cumplía la función de conservar los alimentos por más tiempo, en tiempos sin refrigeración. Hoy, esta receta se ha convertido en una muestra del ingenio criollo y de la versatilidad del pescado peruano.

Ingredientes para preparar Escabeche de Pescado

El secreto de un buen escabeche de pescado está en la calidad de los insumos. A continuación, los ingredientes tradicionales para una preparación casera para cuatro personas:

Para el pescado:

4 filetes de pescado blanco (corvina, caballa o mero)

Sal y pimienta al gusto

Harina sin preparar para enharinar

Aceite vegetal para freír

Para la salsa de escabeche:

2 cebollas rojas cortadas en pluma

2 ajíes amarillos en tiras sin venas ni semillas

3 dientes de ajo finamente picados

½ taza de vinagre tinto

¼ taza de caldo de pescado o agua

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de orégano seco

2 hojas de laurel

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal

Para acompañar:

Huevos cocidos cortados a la mitad

Rodajas de camote sancochado

Hojas de lechuga y aceitunas negras

Receta paso a paso del Escabeche de Pescado

La receta tradicional del escabeche de pescado no requiere técnicas complicadas, solo atención a los tiempos de cocción y a la intensidad del vinagre.

Preparar el pescado:

Lave y seque los filetes, sazónelos con sal y pimienta. Páselos por harina y fríalos en abundante aceite hasta dorar por ambos lados. Retírelos sobre papel absorbente y resérvelos. Sofreír los condimentos:

En una sartén amplia, caliente un chorro de aceite y añada los ajos. Incorpore el ají amarillo, el comino, el orégano y el laurel. Luego agregue las cebollas y saltee hasta que tomen un tono brillante sin perder firmeza. Incorporar el vinagre:

Añada el vinagre y el caldo. Deje hervir a fuego medio hasta que la salsa adquiera un aroma intenso y ligeramente espeso. Ajuste la sal y pimienta. Montar el plato:

Coloque los filetes de pescado en una fuente honda y cúbralos con la salsa caliente. Deje reposar durante una hora para que el vinagre y las especias penetren en la carne. Servir:

Acompañe con rodajas de camote, huevos duros y aceitunas. Este plato se disfruta frío o a temperatura ambiente, ideal para climas cálidos o celebraciones familiares.

Consejos para un Escabeche de Pescado perfecto