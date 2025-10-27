Menú del día: aprende a preparar Olluquito de Pollo de la forma más fácil y en casa

El Olluquito de Pollo es una de las preparaciones más queridas en los hogares peruanos. Este guiso, que combina la suavidad del pollo con la textura jugosa del olluco, representa una fusión perfecta entre lo ancestral y lo cotidiano. Su origen se remonta a las alturas del Ande peruano, donde el olluco formaba parte esencial de la dieta. Hoy, la versión con pollo se ha convertido en una alternativa popular en ciudades como Lima, Arequipa y Cusco, debido a su practicidad y su alto valor nutritivo. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

El plato ha mantenido su esencia a lo largo de los años: es simple, económico y reconfortante. Su consumo se ha extendido en menús familiares, comedores escolares y restaurantes de comida criolla, donde es habitual encontrarlo acompañado de arroz blanco.

Ingredientes para preparar Olluquito de Pollo

Para disfrutar de un auténtico Olluquito de Pollo, es fundamental elegir productos frescos y conservar la proporción ideal entre el tubérculo y la carne. A continuación, los ingredientes recomendados para cuatro personas:

1 kilo de olluco pelado y cortado en tiras finas

500 gramos de pollo (pechuga o muslos) troceado o deshilachado

1 cebolla roja picada

picada 2 cucharadas de ají amarillo molido

1 cucharada de ají panca (opcional)

1 cucharadita de palillo o cúrcuma

o cúrcuma 2 dientes de ajo molido

1 taza de caldo de pollo

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal, pimienta y comino al gusto

Hojas de perejil o culantro picado para decorar

Receta paso a paso del Olluquito de Pollo

El sofrito base: En una olla mediana, calienta el aceite y dora la cebolla hasta que tome un tono transparente. Añade el ajo, el ají amarillo, el ají panca y el palillo. Cocina por tres minutos, removiendo constantemente para que los sabores se integren. Incorpora el pollo: Agrega las presas y sazona con sal, pimienta y comino. Sofríe hasta que la carne adquiera un tono dorado y el aderezo libere su aroma. Añade el olluco: Incorpora las tiras del tubérculo y mezcla bien con el guiso. Cocción lenta: Vierte el caldo de pollo, tapa la olla y deja cocinar a fuego medio durante 25 minutos. El olluco soltará su jugo natural, formando una salsa espesa y brillante. Presentación: Antes de servir, rectifica la sazón y espolvorea el perejil o el culantro. Acompaña con arroz blanco graneado o, si prefieres, con papas doradas.

Este plato resalta por su color dorado y su aroma inconfundible. En los hogares peruanos, se suele preparar los fines de semana o en reuniones familiares, ya que su sabor evoca la cocina tradicional de las abuelas. En restaurantes de comida criolla, suele ofrecerse como parte del menú diario, especialmente durante la temporada de frío.

Consejos para un Olluquito perfecto