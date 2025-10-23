Menú del día: aprende a preparar Chanfainita de la forma más fácil y en casa

La Chanfainita ocupa un lugar especial en la mesa peruana. Este plato criollo, de raíces humildes y sabor contundente, nació durante la época colonial, cuando los esclavos africanos en Lima aprovechaban las vísceras del ganado para crear guisos sabrosos. Con el paso del tiempo, el plato se popularizó en los mercados y cocinas limeñas, convirtiéndose en una expresión de ingenio culinario y herencia cultural. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

En la actualidad, la Chanfainita se encuentra tanto en carretillas de barrio como en restaurantes de comida típica. Su base de bofe cocido con papa, ají panca y especias, le otorga un sabor intenso y reconfortante. Este guiso no solo representa el aprovechamiento total del animal, sino también la creatividad de la cocina popular peruana, reconocida por su diversidad y fusión de influencias.

Ingredientes para preparar Chanfainita

La preparación de la Chanfainita requiere una lista de ingredientes accesibles, pero la clave está en la calidad de los productos y el equilibrio de los condimentos. Para una receta tradicional, se necesita:

½ kilo de bofe de res bien lavado

½ kilo de papa blanca o amarilla

1 cebolla roja grande picada en cubos

2 cucharadas de ají panca molido

1 cucharadita de ajo molido

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de orégano seco

Caldo de res o agua

Sal, pimienta y aceite vegetal al gusto

Hierba buena o culantro picado para aromatizar

Receta paso a paso de la Chanfainita

La receta original de la Chanfainita combina técnica y paciencia. A continuación, los pasos fundamentales para conseguir un guiso equilibrado y lleno de sabor:

Cocinar el bofe:

Lávalo varias veces y hiérvelo con sal y hierbas durante 40 minutos hasta que esté tierno. Retíralo, enfríalo y córtalo en cubos pequeños. Preparar el aderezo:

En una olla, calienta aceite y sofríe la cebolla con ajo, ají panca, comino y orégano. Este sofrito debe dorarse bien para liberar los aromas y formar la base del guiso. Incorporar el bofe:

Añade los trozos cocidos al aderezo y mezcla para que absorban los sabores. Cocina a fuego medio por unos minutos. Agregar papas y líquido:

Incorpora las papas cortadas y cubre con caldo o agua caliente. Cocina hasta que las papas se deshagan ligeramente y el guiso adquiera consistencia cremosa. Rectificar sabor:

Ajusta sal y pimienta al gusto. Antes de servir, espolvorea hierba buena o culantro picado.

Consejos para una Chanfainita perfecta

Los expertos en gastronomía criolla, como el chef Javier Wong, coinciden en que el secreto de una buena Chanfainita está en el aderezo. Dorar bien la cebolla y el ají panca garantiza un guiso con profundidad de sabor. Además, se recomienda: