Menú del día: Esta es la forma más fácil de preparar estofado de pollo peruano en casa

El estofado de pollo es una de las recetas más representativas de la gastronomía casera peruana. Su sabor profundo y su aroma especiado lo convierten en un almuerzo infaltable en los hogares del país. A base de pollo, papas, zanahoria, tomate y condimentos criollos, este platillo se ha ganado un lugar en la mesa de generaciones enteras. Prepararlo en casa es más sencillo de lo que parece. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

La receta se remonta a la época colonial, cuando los españoles introdujeron técnicas de cocción como el estofado. En el Perú, la preparación evolucionó con ingredientes locales como la papa, dando lugar a un guiso criollo adaptado al paladar nacional.

Ingredientes para preparar estofado de pollo peruano

Para obtener un estofado sabroso y equilibrado, es importante contar con los ingredientes adecuados. A continuación, te detallamos los insumos necesarios para 4 porciones:

4 presas de pollo (pierna, muslo o pechuga con hueso)

2 papas blancas grandes, peladas y partidas en mitades

1 zanahoria grande cortada en rodajas

1 cebolla roja finamente picada

2 tomates pelados y licuados (puedes usar pasta de tomate si lo prefieres)

2 dientes de ajo molidos

1 hoja de laurel

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta al gusto

1 taza de caldo de pollo o agua

Aceite vegetal

Receta paso a paso del estofado de pollo peruano

Una buena receta no solo debe seguir el orden correcto, sino también permitir que los sabores se integren con paciencia. Aquí el procedimiento detallado para un estofado casero y delicioso:

Dorar el pollo

Calienta un poco de aceite en una olla y sella las presas por ambos lados hasta que estén doradas. Retíralas y resérvalas. Preparar el aderezo base

En el mismo fondo, sofríe la cebolla hasta que se torne transparente. Añade el ajo, el comino, el orégano y el tomate licuado. Cocina durante 10 minutos a fuego medio hasta que el sofrito se reduzca y tome cuerpo. Incorporar el pollo y el líquido

Vuelve a colocar las presas en la olla. Agrega la hoja de laurel y vierte el caldo de pollo o agua. Tapa y deja cocinar durante 15 minutos para que se integren los sabores. Agregar vegetales

Incorpora la zanahoria y las papas. Cocina todo junto a fuego medio durante otros 20 minutos o hasta que los ingredientes estén tiernos. Ajustar la sazón y servir

Verifica la sal y la pimienta. Puedes añadir arvejas o aceitunas para dar un toque especial. Sirve con arroz blanco o arroz con choclo.

Consejos para un estofado de pollo perfecto

Aunque la preparación es sencilla, hay detalles que marcan la diferencia entre un estofado común y uno realmente memorable. Aquí algunos tips: