Menú del día: aprende a preparar Pollo al Sillao de la forma más fácil y en casa
El pollo al sillao es un clásico de la cocina chifa peruana. Aprende cómo prepararlo fácilmente en casa con esta receta tradicional y sabrosa.
En el corazón de la gastronomía peruana, el pollo al sillao ocupa un lugar especial. Este plato, heredero directo de la cocina cantonesa que llegó al Perú con los inmigrantes chinos en el siglo XIX, se ha consolidado como uno de los referentes del recetario chifa. Su éxito radica en la armonía de sabores: salado, dulce y ligeramente ácido, todo envuelto en una salsa oscura, espesa y fragante. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?
El sillao es el alma de esta receta, y le otorga al pollo ese color característico y sabor penetrante. Hoy, el pollo al sillao no solo se sirve en restaurantes especializados, sino que también es una de las recetas más preparadas en los hogares peruanos por su facilidad y resultados contundentes.
Ingredientes para preparar pollo al sillao
Para que el resultado sea fiel a la tradición y equilibrado en sabor, es importante utilizar ingredientes de calidad. A continuación, la lista completa para cuatro porciones:
- 1 kg de pollo (muslos o pechugas deshuesadas, cortadas en trozos)
- 6 cucharadas de sillao
- 2 cucharadas de azúcar rubia o miel de abeja
- 1 cucharada de vinagre blanco o jugo de limón
- 2 dientes de ajo finamente picados
- 1 trozo de kion fresco, rallado
- 2 cucharadas de maicena
- 1 taza de agua o caldo de pollo
- Cebolla china picada para decorar
- Aceite vegetal para freír
Receta paso a paso del pollo al sillao
El proceso para preparar un buen pollo al sillao es sencillo y no requiere técnicas avanzadas:
- Marinar el pollo: En un bol grande, colocar los trozos de pollo con el sillao, el ajo, el kion rallado, el azúcar, el vinagre y el aceite de ajonjolí. Dejar reposar por lo menos 30 minutos. Si el tiempo lo permite, marinar por 2 horas para intensificar el sabor.
- Dorar el pollo: En una sartén honda o wok con un poco de aceite caliente, sellar el pollo por todos sus lados hasta que tome un color dorado. No es necesario cocerlo completamente en esta etapa.
- Agregar la marinada: Verter el líquido restante de la marinada y añadir una taza de agua o caldo. Dejar hervir y reducir el fuego a medio. Cocinar durante 15 a 20 minutos.
- Espesar la salsa: Disolver la maicena en un poco de agua fría y añadirla a la preparación. Mezclar hasta que la salsa espese y recubra el pollo de forma uniforme.
Consejos para un pollo al sillao perfecto
Un plato tradicional como este admite variantes sin perder su esencia. No obstante, ciertos detalles pueden marcar la diferencia entre un pollo al sillao correcto y uno excepcional.
- Tipo de sillao: En el mercado peruano existen diversas marcas. Se recomienda utilizar salsa de soya oscura, preferiblemente de origen asiático, por su mayor concentración de sabor y menor contenido de sodio.
- El corte del pollo importa: Aunque muchos prefieren la pechuga por ser más magra, los muslos y piernas aportan mayor jugosidad a la receta. Retirar la piel reduce la grasa sin afectar el sabor.
- Cocción justa: Sobre cocinar el pollo puede secarlo. El tiempo ideal está entre 15 y 20 minutos a fuego medio.
- Sabor personalizado: Algunos cocineros añaden una pizca de canela china o clavo de olor para darle un toque aromático más profundo, especialmente en versiones caseras con herencia familiar.
- Alternativas vegetarianas: Es posible sustituir el pollo por tofu firme o champiñones portobello. El resto del procedimiento se mantiene igual.