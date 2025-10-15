HOYSuscripcion LR Focus

Recetas

Menú del día: aprende a preparar una deliciosa carapulcra con sopa seca, paso a paso y sin complicaciones

Descubre cómo preparar carapulcra con sopa seca, un plato emblemático del sur del Perú. Esta deliciosa receta combina fideos con hierbas frescas y especias, ideal para una receta casera.

¿Cómo preparar Carapulcra con Sopa Seca?
¿Cómo preparar Carapulcra con Sopa Seca? | Foto: Andina

Elegir qué cocinar a diario puede convertirse en una tarea complicada, sobre todo cuando se quiere variar el menú sin perder el toque casero, económico y sabroso. En esta ocasión, La República te propone preparar un plato emblemático de la cocina criolla del sur del Perú: la sopa seca, una receta que ha trascendido generaciones y sigue presente en las celebraciones familiares, sobre todo en Ica.

Este plato, que tradicionalmente se sirve junto a carapulcra, destaca por su textura húmeda, su aroma a hierbas y su sabor especiado. La sopa seca es una muestra viva del mestizaje culinario, con influencias italianas y andinas que se fusionan en una receta fácil de preparar y perfecta para compartir en familia. ¿Te animas a prepararla?

Conoce todos los ingredientes necesarios y el paso a paso para lograr una sopa seca al estilo tradicional, así como algunos consejos para que quede como hecha en casa de la abuela. Ideal para los amantes de la cocina criolla y para quienes buscan reconectar con nuestras raíces culinarias sin gastar de más.

Ingredientes para preparar una carapulcra con sopa seca

Para cuatro porciones los ingredientes serían los mismos:

  • 400 g de fideos tallarín
  • 1 cebolla roja mediana picada en cuadraditos
  • 2 dientes de ajo molidos
  • 2 cucharadas de ají panca molido
  • 1 cucharada de ají amarillo molido
  • 1 taza de albahaca fresca licuada
  • 1/2 taza de culantro licuado
  • 1 tomate rallado o licuado
  • 1/2 taza de vino o chicha de jora (opcional)
  • 2 tazas de caldo de carne o pollo
  • Sal, pimienta y comino al gusto
  • Aceite vegetal

Preparación paso a paso de la sopa seca peruana

  1. Prepara el aderezo: En una olla grande, sofríe en un poco de aceite la cebolla, el ajo, el ají panca y el ají amarillo hasta que todo esté bien dorado y fragante.
  2. Agrega las hierbas: Incorpora el tomate licuado, el culantro y la albahaca. Cocina a fuego medio hasta que los sabores se integren. Si deseas, añade un chorrito de vino o chicha de jora para intensificar el sabor.
  3. Añade el caldo: Vierte las 2 tazas de caldo caliente y espera a que la mezcla comience a hervir.
  4. Incorpora los fideos: Agrega los fideos tallarines crudos y remueve bien para que se impregnen del aderezo. Cocina a fuego bajo, tapando la olla parcialmente, hasta que los fideos estén cocidos y hayan absorbido la mayor parte del líquido (aprox. 10-15 minutos).
  5. Rectifica la sazón: Prueba y ajusta la sal, pimienta o comino si es necesario. La sopa seca debe quedar jugosa, pero no líquida.

Consejos para una sopa seca perfecta

  • La albahaca fresca es clave para lograr ese aroma tan característico del plato. Evita reemplazarla por hierbas secas.
  • Puedes agregar pollo desmenuzado o cerdo frito al final para hacer la receta más sustanciosa.
  • Para una versión más tradicional, sirve con carapulcra al lado. Es la combinación clásica iqueña.
  • Si no tienes caldo casero, puedes usar agua caliente con un cubito de caldo concentrado.
