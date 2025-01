Poder Judicial confirma embargo de los bienes de Luis Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert, hasta por 1.5 millones

Luis Nava Mendiola, ex hijo de Luis Nava Guibert, ex secretario de la presidencia en el gobierno del fallecido ex presidente Alan García

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó y ratificó el embargo de los bienes de Luis Nava Mendiola, hijo del exsecretario de la presidencia Luis Nava Guibert, hasta por un millón 511,314.06 soles en la investigación que se le sigue por delito de lavado de activos, de fondos provenientes de la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.

El embargo preventivo en forma de inscripción en registros públicos comprende tres bienes inmuebles adquiridos en sociedad conyugal. El 50% de los derechos y acciones de una casa de dos pisos, ubicada en la cuadra tres del jirón Paraíso, en la urbanización el Sol de la Molina, La Molina, hasta por 1,037,098.06 soles, luego de la disolución de la sociedad de gananciales.

Además, un departamento ubicado en un edificio en la cuadra 4 de la calle Cruz del Sur, en Santiago de Surco, Lima que será embargado hasta por 395,720.01 soles, correspondientes al 50% de los derechos y acciones de la sociedad conyugal, junto al 50% del estacionamiento, por un valor de 78,495.99 soles.

Luis Nava Mendiola se oponía a dicho embargo señalando que no está probado que recibiera fondos y tuviera trato comercial ilegal con una empresa criminal pues el informe de la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso que investigó al gobierno de Alan García fue declarado nulo, al acreditarse vulneración a sus derechos constitucionales.

Tratos con la constructora brasileña en el gobierno aprista

Fiscal José Domingo Pérez dirige la investigación a la familia Nava

Por su parte, la procuraduría sostiene que la adquisición de dichos bienes se realizó en la misma época de la vigencia del contrato entre Odebrecht y el estudio jurídico Nava & Huesa Abogados y Asociados.

Además, el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera registra movimientos y operaciones sospechosas de la empresa Transportes Don Reyna SAC, empresa familiar, con las empresas Grupo Odebrecht, Constructora OAS, Obrainsa, entre otros, durante el periodo de 2007 hasta febrero de 2017.

En tanto, la fiscalía sostiene que Luis Nava Mendiola es autor del delito de lavado de activos en las modalidades de transferencia, conversión, ocultamiento y tenencia, al encontrarse como socio de casi la totalidad de participaciones del estudio Nava & Huesa Abogados y Asociaciones.

Además, sería integrante de una organización criminal que suscribió contratos simulados con Odebrecht, teniendo en cuenta que Nava Mendiola, es hijo de Luis Nava Guibert, ex secretario de la presidencia y ministro de Estado en el segundo gobierno del fallecido ex presidente Alan García.

Entre otras pruebas la fiscalía presenta la declaración del ex superintendente de Odebrecht en el Perú: Jorge Simoes Barata ha declarado que José Antonio Nava Mendiola, hermano de Luis Nava, tenía el codinome Bandido debido a que tenía la costumbre de andar armado, al que se le realizaron pagos desde el sector de operaciones estructuradas, la caja dos, como parte de los tratos con el gobierno de García para obtener ventajas en los contratos con el Estado.

El embargo está justificado

José Antonio Nava Mendiola en audiencia judicial

Luego de evaluar los antecedentes del caso, la Sala de Apelaciones, integrada por los jueces José Sologuren Anchante, Victor Enriquez Sumeríndez y Arturo Mosqueira Cornejo, concluye que el juez de la investigación preparatoria ha motivado correctamente el embargo preventivo de los bienes de Nava Mendiola, por lo que ratifica la decisión judicial.

"El impugnante (Luis Nava) no niega la existencia del contrato (con Odebrecht), sino que afirma que solo hubo uno y no varios, lo cual no disminuye la sospecha suficiente en su contra. Además, el hecho de que dicho contrato se celebrará antes del inicio del mandato (presidencial) del ya fallecido ex presidente Alan García Pérez no reduce su relevancia, dado que su ejecución culminó en febrero de 1007, durante la vigencia" del referido gobierno, explica la Sala de Apelaciones.

Los jueces concluyen que cualquier otra prueba que presente Luis Nava Mendiola deberá ser evaluada en su momento dentro del juicio público que se realice por el presunto vínculo ilícito de Odebrecht con funcionarios del gobierno aprista.