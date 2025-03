Jurado Nacional de Elecciones cancela la inscripción del partido de Antauro Humala

El partido de Antauro Humala no va más. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comunicó que la inscripción del partido político Alianza de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O) fue cancelada, luego de que este martes 18 de marzo recibieran la notificación del Poder Judicial que declara la ilegalidad de la organización etnocacerista.

Fue la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, quien notificó al JNE con la resolución judicial que ratifica la ilegalidad del partido. Con ello, la entidad, además de anular su inscripción, debe disponer el cierre de los locales a nivel nacional. "El asiento de cancelación expedido por la Dirección Nacional del Registro de Organización Política del JNE dejó sin efecto la inscripción de dicha organización", dice el comunicado del ente electoral.

El pasado 10 de marzo, la Corte Suprema ratificó el fallo que declara ilegal el partido de Humala, tras demostrarse que vulneró el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, por la promoción de actividades de violencia.

De acuerdo a la resolución judicial, uno de los motivos tomados por el Poder Judicial responde a que el líder del partido fue condenado a 17 años de prisión por los delitos de homicidio, relacionado con la toma de la comisaría de Andahuaylas en enero de 2005.

A ello se suma que, durante sus actividades partidiarias, Humala lanzó amenazas en sus declaraciones al afirmar que, en caso de alcanzar la presidencia, ordenaría el “fusilamiento” de su hermano Ollanta Humala, así como de los exmandatarios Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. Otro de los argumentos se debe a que consideraron peligrosas las propuestas de Humala que buscaban marginar a grupos vulnerables, incluyendo a la comunidad LGTBIQ+ y a la población migrante (situación de los ciudadanos venezolanos).

Con la salida del partido de Humala, el JNE informó que 41 políticos políticos cuentan con inscripción vigente de cara a las próximas elecciones 2026.

Partido apelará a decisión

La República se comunicó con Rubén Ramos Zapana, secretario del partido A.N.T.A.U.R.O., quien aseguró que apelará a la decisión ante el Tribunal Constitucional. "Ya fuimos notificados por el JNE y vamos a aceptar la medida. Pero, con respecto a la resolución judicial vamos apelar a través de demandas de amparo para que sean evaluadas ante el Tribunal Constitucional", mencionó Ramos.

El dirigente descartó, además, — por el momento — posibles alianzas con otros partidos y aseguró que no se ha reunido con nadie de cara a las elecciones 2026. "Los militantes son libre. Ellos pueden ir a otros partidos, acá no hay limitaciones. Con respecto a la bases, no nos hemos reunido con ningún partido, no sé que pasará más adelante", sentenció Ramos.