Vladimir Cerrón: campaña presidencial de Perú Libre fue financiada con aportantes fantasmas

El escenario judicial que enfrenta Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, podría complicarse en los próximos días. Al pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra solicitado por el Poder Judicial, por la presunta comisión de lavado de activos y organización criminal, se le suma ahora una acusación de blanqueo de dinero por medio de falsos aportes a su partido.

De acuerdo a lo revelado en un reportaje el programa Panorama, un total de 95 personas de Huancayo fueron reportadas como aportantes de la campaña electoral que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de la República. No obstante, ninguna de ellas realizó entrega de dinero alguna ni tendría relación conocida con las redes políticas del partido del lápiz.

Es decir, se habría falseado la identidad de las mismas para hacer pasar dinero de origen desconocido, un estimado de US$ 46.920,00, a las arcas del grupo político nacido en Junín. En otras palabras, se habría dado una situación de “aportes fantasmas” para justificar un flujo monetario irregular.

Hablan los afectados

Una de las personas que apareció en esta lista de presuntos aportantes es Carmen Solano Chuquillanqui (72), quien además de rechazar haber mantenido algún vínculo con la campaña perulibrista manifestó sentirse afectada por esta situación, que la ha involucrado en un conflicto judicial de cuyo origen desconoce.

“Yo no he dado ni un centavo, no pertenezco a ningún partido político. Nunca ni conozco a todas las personas que me han mencionado. Yo quisiera saber (cómo figura un aporte de 3.000 dólares a su nombre) eso también. Mi dignidad, mi autoestima pisoteada. Yo estaba totalmente desorientada. ¡Qué hago, por qué me voy a quedar con los brazos cruzados!”, señala.

Otro de los afectados es un taxista huancaíno, quien prefirió mantener su identidad en anonimato por razones de seguridad. Él afirma, al contrario de lo que figura en documentos presentados por Perú Libre, no aportó ni un sol a su campaña y menos, tiene relación política con el movimiento político de Cerrón.

“Nunca di 800 soles, sino que me llegó una citación de la fiscalía. Es más, fui gastando con mi abogado. Fui a Lima. Nunca, nunca he pertenecido a Perú Libre. No tengo ningún vínculo con ellos”, declaró el hombre a Panorama.

Organización criminal Perú Libre

Según se establece en la hipótesis fiscal, lo declarado por los testigos del caso sería solo una de las formas en las que operaba la llamada “Organización Criminal Perú Libre”, que se habría servido de redes como “Los Dinámicos del Centro”, “Los Tiranos del Centro”, la mafia de los brevetes, así como de acciones criminales como el cobro de cupos, y cuotas ilegales de militantes del partido del lápiz para obtener financiación.

Esta estructura criminal, de acuerdo al Ministerio Público, constaría de cinco niveles de acción:

Primer nivel (líder): Vladimir Cerrón.

Segundo nivel (cabecillas): Waldemar Cerrón y Guido Bellido (congresistas de Perú Libre) y Richard Rojas.

Tercer y cuarto nivel: captadores de fondos y coordinadores de “Dinámicos del Centro”.

Quinto nivel (testaferros): Bertha Rojas López, madre de Vladimir Cerrón.

El dinero obtenido por Perú Libre habría sido “invertido” en distintas causas en favor de los objetivos personales y políticos de Vladimir Cerrón. Entre estos se cuentan: