Jaime Quito: “Se quedan los más orgánicos, los que entendemos que los planteamientos programáticos nos unen”

El legislador Guido Bellido anunció, de manera sorpresiva, su renuncia a Perú Libre. ¿Qué está ocurriendo con el partido que usted integra? ¿Diría que hay una crisis interna?

Con Perú Libre no ha pasado mayor inconveniente o problema, nos mantenemos como una estructura partidaria con militantes y comités regionales, y en enero tenemos un congreso en el que se plantearán algunas observaciones que pueda tener alguna militancia. Bellido está en su derecho personal de renunciar al partido, lo respetamos, pero no lo compartimos.

¿Les ha dado alguna explicación?

Lo que conocemos es lo que ha explicado por sus redes sociales.

¿Y qué le parece esa explicación?

No creo en ese planteamiento. Seguramente el congresista Bellido está viendo realizar sus propias acciones y actividades, pero, para mí, lo fundamental es construir partidos y ver cómo desde la visión desde la izquierda se pueden ir planteando soluciones a los problemas que hay en el país. Lo hemos ido haciendo con la propuesta de cambiar la Constitución, de fondo y forma.

¿Cuándo fue la última reunión de bancada a la que asistió Bellido?

Ayer (lunes) ya no estuvo, porque había renunciado. El día sábado estuvimos en una reunión con alcaldes electos, con los congresistas y con la dirigencia nacional.

¿Bellido estaba?

Por supuesto.

¿Y no les dijo nada?

Bueno, no deslizó nada parecido a una renuncia. Seguramente estuvo señalando algunos aspectos, pero el sábado no concretizó posición alguna respecto a su renuncia.

¿En qué condiciones queda PL? Llegaron con una bancada numerosa, se partieron, ahora los deja alguien que incluso ocupó el cargo de presidente del Consejo de Ministros. ¿Se están debilitando?

No, son sensaciones, son cuestiones momentáneas y no necesariamente permiten una conclusión de lo que pueda estar ocurriendo. Sin duda, el congresista Bellido tiene cierta particularidad de estar constantemente en una situación mediática y se respeta. Seguramente habrá opiniones y el partido, en su congreso de enero, tendrá la oportunidad de analizar todo esto.

¿Vendrán más renuncias en PL?

No sé, no tengo conocimiento.

Se percibe duda en su respuesta.

Usted puede percibir lo que quiera, pero mi afirmación es clara, completa.

¿Que no sabe?

No. Que no hay renuncia alguna.

Por el momento, al menos. ¿Se están quedando los más fieles?

No. Se quedan los más orgánicos al partido, los que entendemos que los planteamientos programáticos son los que nos unen. Estamos en esa lógica de una lucha constante de que nuestras propuestas se hagan viables.

¿Cómo percibe PL la marcha del Gobierno?

Nosotros creemos que acá ha habido una lógica de parte de la derecha, en todas sus variantes, de tener una sola propuesta, un solo programa, una sola agenda, que es buscar sacar al Gobierno a como dé lugar. La derecha tiene una sola propuesta, lamentablemente no avanza en caminar hacia conversar sobre los grandes problemas del país. Ello ha hecho que el Gobierno, para contentar a sectores de la derecha, no haya llevado los lineamientos programáticos, como una nueva Constitución, la nacionalización de los recursos naturales, eliminar las políticas neoliberales, que las grandes empresas respeten al país y no contaminen el medio ambiente.

PUEDES VER: Ministra Portalatino nombra a abogado de la madre de Vladimir Cerrón en el Minsa

¿El Gobierno ha renunciado a esas banderas?

No sé si ha renunciado. Lamentablemente, no las aplica.

¿Cree que las aplique en el futuro?

Esperamos que sí. Vamos a hacer toda la presión que se pueda desde el espacio que tenemos y seguramente los espacios populares avanzarán hacia ese camino. Los convocamos a hacer cambios reales en el país.

¿Se consideran bancada de Gobierno o de oposición?

Bueno, en todo caso seremos una bancada de oposición a la oposición.

¿Pero no de Gobierno?

No, bueno, con el Gobierno tenemos nuestras contradicciones y se las señalamos claramente. Hay que afrontar los grandes problemas, necesitamos una refundación del país y el Gobierno tiene que ir avanzando hacia ese proceso. Y lo vamos a seguir señalando.

¿Portalatino es cupo de PL?

Portalatino ha sido puesta por el presidente de la República, en ejercicio de su prerrogativa constitucional de nombrar ministros, conjuntamente con el premier.

Es cuadro de ustedes.

Por supuesto. Pero no sé por qué alguien que es militante de PL ya es visto como alguien de terror. En el gobierno de Toledo había militantes de Perú Posible. Recuerdo que el APRA tuvo a sus militantes como premieres, como Jorge Del Castillo o Javier Velásquez Quesquén. Lo mismo con el gobierno de Ollanta Humala.

El Gobierno ha fallado en varios nombramientos.

Pero no son de PL.

El exministro Jorge López es cercano al líder de su partido.

Oiga, usted puede ser cercano con su vecino, pero que él haya cometido cualquier cosa no tiene por qué involucrarlo.

Hablo de la responsabilidad política.

El partido sabe que ha llegado con Castillo al gobierno, pero, lamentablemente, la derecha nos ha satanizado, nos ha criminalizado, y hasta ha asustado al presidente para poner a cuadros de PL.