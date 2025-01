Martín Vizcarra acusa a Keiko Fujimori por inhabilitación: "Tiene miedo, terror, de enfrentarme"

El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, quien busca postular nuevamente a la presidencia con el partido Perú Primero, lanzó duras críticas contra Keiko Fujimori, César Acuña y Dina Boluarte. En referencia al informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que recomienda inhabilitarlo por 10 años, sostuvo que buscan evitar que participe en las elecciones del 2026.

"Es simple y llanamente parte de la persecución política. ¿Quién hace el informe? Héctor Ventura. ¿Quién es Héctor Ventura? Un alfil fujimorista de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori me tiene miedo, me tiene terror, de enfrentarme en las elecciones", declaró Vizcarra Cornejo.

La sanción que propone el informe está basada en el cierre del Congreso durante su gobierno en 2019 y también alcanza a sus exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos, aunque para ellos se señala 5 años. Vizcarra defendió la legalidad de sus decisiones. "Estos informes no tienen sustento legal porque el propio Tribunal Constitucional ha dicho que el cierre del Congreso ha sido legal y constitucional", añadió.

Nexo entre Dina, Keiko y Acuña

El político de 61 años de edad también señaló que la actual presidenta Dina Boluarte estaría bajo la influencia política de la lideresa de Fuerza Popular y de César Acuña, de Alianza Para el Progreso, quienes controlan el Parlamento. “No tengo ninguna duda de que Dina Boluarte es solamente un títere de Keiko Fujimori y de César Acuña. Son esos políticos los que, a través del Congreso, manejan esto”, afirmó.

En ese contexto, instó a los ciudadanos a reflexionar sobre su voto: “Si quieren más de lo mismo, que voten por el fujimorismo o por Alianza Para el Progreso”.

"Las mafias no me quieren"

El exmandatario denunció que existe una estrategia para anularlo políticamente debido al apoyo que mantiene a nivel nacional. “El fujimorismo o las mafias no me quieren en las elecciones. Que me ganen en las ánforas, con votos; así se gana una elección democrática, no tratando de inhabilitar”, expresó con firmeza.

Las declaraciones del Vizcarra se dieron durante su recorrido proselitista en Iquitos, donde tuvo buena recepción, en contraste con el rechazo que algunas autoridades de turno.

SAC aprobó la inhabilitación y sanción avanza

Este martes 21 de enero, finalmente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que propone inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años para cualquier función pública. Igualmente, se incluye la propuesta de 5 años contra los exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos.

Tuvo 16 votos a favor y dos abstenciones. El paso siguiente es que el documento será enviado a la Comisión Permanente del Parlamento y, si se ratifica, se elevará al Pleno para que se defina el tema.

El encargado de la sustentación del informe final fue el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), quien detalló los hechos que dieron lugar a la denuncia constitucional presentada por los congresistas de Renovación Popular, Alejandro Muñante Barrios y Patricia Chirinos.

La sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se desarrolló de manera semipresencial y estuvo conducida por María Acuña, de Alianza Por el Progreso.

Sería la tercera sanción

Como se sabe, el 30 de setiembre de 2019, el entonces presidente Vizcarra dispuso el cierre del Parlamento. Su entonces primer ministro Salvador del Solar entró al Pleno e hizo cuestión de confianza para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional (TC) y elegir a sus magistrados por concurso público. Esto no fue tomado en cuenta. El mandatario consideró ello como una “denegación fáctica”, disolvió dicho poder del Estado y convocó nuevas elecciones parlamentarias.

“Ante la denegación fáctica de la cuestión de confianza, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y convocar elecciones parlamentarias”, afirmó en un mensaje a la Nación.

De ser ratificada la inhabilitación, esta sería la tercera sanción impuesta a Vizcarra en los últimos años, luego de haber sido inhabilitado por el caso "Vacunagate" y por presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes.