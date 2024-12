General EP Víctor Canales: “Mi pase al retiro es una venganza”

El miércoles 6 de diciembre de 2022, el mismo día que el general EP (r) Gustavo Bobbio Rosas asumió como ministro de Defensa, el entonces coronel EP Víctor Canales Rosas fue designado asesor militar del despacho. Para entonces, se había publicado la resolución de ascenso de Canales al grado de general de brigada, a partir del primero de enero de 2023. Pero antes de eso, sería testigo de un día crucial para el Ejército, el 7 de diciembre de 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo ensayó un golpe de Estado. Canales fue un testigo de excepción.

De acuerdo con fuentes relacionadas con el general Víctor Canales, debido a su conocimiento sobre lo sucedido durante la frustrada asonada de Castillo, el Gobierno de Dina Boluarte y altos mandos del Ejército lo hostilizaron para que no ofreciera su testimonio sobre los hechos.

Según la misma versión, por esta razón el domingo 9 de noviembre de este año, el Gobierno de Boluarte pasó al retiro al general Víctor Canales Rosas, antes de cumplir dos años en el grado. Esto explica por qué el miércoles 18 de diciembre, durante su discurso de despedida como comandante general del Agrupamiento de Artillería Bolognesi, con sede en Arequipa, enfiló duras críticas al Ejecutivo y al alto mando del Ejército, al pedir a los efectivos que no manchen sus manos con la “sangre de inocentes”, ni con el “virus de la corrupción”.

“Yo me voy con las manos limpias”, afirmó, levantando los brazos.

Cuando se encontraba como asesor militar del ministro Gustavo Bobbio, Víctor Canales fue testigo del confuso momento en el que el Ejército decidió rechazar el intento de golpe de Pedro Castillo y respaldar la designación de Dina Boluarte.

A las 8 y 40 de la mañana del 7 de diciembre, el entonces comandante general del Ejército, Walter Córdova Alemán, había firmado su carta de renuncia. Poco después, a las 11 y 41 de la mañana, Pedro Castillo iniciaba el discurso golpista. Este hecho interrumpió la publicación del decreto supremo aceptando la dimisión del general Córdova, por lo que continuó en el cargo. Sin embargo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez de la Torre, llamó al número dos del Ejército, general David Ojeda Parra, para que asumiera la Comandancia General del Ejército y respaldara a la nueva presidenta Dina Boluarte. Ojeda aceptó.

El general David Ojeda Parra aceptó asumir la Comandancia General del Ejército cuando en el cargo todavía se encontraba el general Walter Córdova Alemán.

TESTIGO DE IMPORTANCIA

Según fuentes que conocen el relato del general Víctor Canales, el general David Ojeda no fue leal al aceptar la propuesta del jefe del Comando Conjunto, porque sabía que Córdova seguía en el cargo. Ojeda recién reemplazó a Córdova el 19 de diciembre del mismo año.

“Entre el 7 y 9 de diciembre, mientras estuvo como asesor del ministro Bobbio, el general Víctor Canales fue testigo de todo lo que ocurrió. Sabe quiénes entraron o salieron del despacho del ministro de Defensa, a qué hora ingresaron, a qué hora se fueron, qué hicieron y que no hicieron. No pudieron impedir que ascendiera al grado de general desde el primero de enero de 2023. Lo hostilizaron todo el tiempo para que no hable. Incluso recibió amenazas de muerte. Por eso él ha dicho que su pase al retiro es un acto de venganza”.

A partir de 2024, el general David Ojeda Parra asumió como jefe del Comando Conjunto, y lo sustituyó su segundo, el general César Briceño Valdivia. Es decir, la cúpula militar que desde un principio apoyó a la presidenta Boluarte.

“El general Canales siempre ha sido incómodo para el Gobierno de Boluarte y de los altos mandos. De otro modo, no se explica por qué lo han pasado al retiro teniendo las más altas calificaciones y obtenido diferentes condecoraciones. Recién el 19 de septiembre de este año cumplió 52 años de edad, contaba con una gran proyección. “¿Por qué el Ejército trunca así la carrera de un destacado oficial?”, dijeron las fuentes con conocimiento del caso.

El general Víctor Canales era asesor militar del ministro de Defensa, general EP (r) Gustavo Bobbio, cuando el Ejército rechazó el golpe de Pedro Castillo.

Según los que conocen al general Víctor Canales, cuando en su discurso de despedida exigió a los oficiales y soldados a no mancharse las manos con “el virus de la corrupción”, se refería a un incidente muy reciente. En 2023, el general David Ojeda pasó al retiro al general Domingo Bustamante Zúñiga, el número uno de su promoción. Bustamante inició acciones legales y ha obtenido un fallo judicial y el Ejército lo debería reincorporar y debería ser designado el número dos del instituto castrense, el jefe de Estado Mayor.

Pero este año, el reemplazo del general David Ojeda, el general César Briceño, pasó al retiro a tres generales de división, lo que permitiría que el general Oswaldo Calle Talledo se ubique como número dos del Ejército y, por lo tanto, asumiría como jefe del Estado Mayor.

“El general Domingo Bustamante es un oficial brillante y fue pasado al retiro. El general Oswaldo Calle es de la misma promoción que Bustamante, con la diferencia de que Calle enfrenta investigaciones fiscales por compras durante la pandemia del Covid-19. Es decir, dan de baja a un oficial excepcional para poner en su lugar a otro oficial que debe responder a la justicia por presuntos actos de corrupción. A eso se refería el general Víctor Canales en su discurso”, explicaron las fuentes.

“En el Ejército ascienden a generales a quienes van a ser parte de un círculo de jefes que van a ocupar cargos que administran grandes presupuestos. Por eso no acatan el mandato judicial que dispone la reincorporación del general Bustamante, porque tendría que ser nombrado jefe de Estado Mayor, y Bustamante es conocido porque está en contra de las mafias que se reparten los cargos de responsabilidad, ni con las mafias de los viajes al extranjero, ni con las mafias de los ascensos de grado”, añadieron las fuentes.

El actual comandante general del Ejército, César Briceño Valdivia, promovió el pase al retiro del general Víctor Canales, quien ha interpuesto una apelación ante la presidenta Boluarte. Crédito: La República.

CESE SIN FUNDAMENTO

La República solicitó una entrevista con el general Víctor Canales Rosas, pero no puede ofrecer declaraciones porque sigue en actividad hasta el 31 de diciembre de este año.

Conforme a la Resolución Suprema del 19 de noviembre de este año, suscrita por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Defensa, general de brigada EP (r) Walter Astudillo, el pase al retiro del general Víctor Canales procede porque ya tiene dos años en el grado y no permite que generales recién ascendidos asuman cargos de importancia.

“En el proceso de 2024 (promoción 2025) ascendieron al grado de general de Brigada 15 Oficiales de Armas, lo que generará que oficiales generales pertenecientes a promociones de menor antigüedad serán los que ocupen cargos estratégicos en los Cuadros de la Organización, lo que de manera objetiva y razonable hace que se encuentre limitada su proyección profesional y se recomienda su pase a la situación militar de retiro por renovación”, se lee en la resolución.

El general Víctor Canales ha interpuesto una apelación contra la resolución suprema, dirigida a la propia jefa de Estado. Considera que la Junta Calificadora, bajo control de la cúpula del Ejército, ha obrado indebidamente.

“La resolución, además de no ceñirse al ordenamiento jurídico vigente, y contravenir normas constitucionales y legales, está incursa en las causales de nulidad de pleno derecho (...). Vale decir que dicho acto administrativo está viciado de nulidad por la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias”, señala el general Canales.

También destacó que no recibió, como corresponde, el acta que contiene la evaluación de la Junta Calificadora que contiene los fundamentos del pase al retiro: “Nunca me fue entregada”. Recién se enteró que estaría en actividad hasta el 31 de diciembre de este año, cuando le proporcionaron la resolución suprema firmada por la presidenta Boluarte. El general Víctor Canales Rosas ha optado por los tribunales.

“Es un acto en busca de justicia. No porque respira por la herida”, dijeron.

RECUADRO

LOS ASCENSOS DE GRADO COMO NEGOCIO

● Para el general de brigada Víctor Canales Rosas, los ascensos de grado son “una fuente de corrupción”, y a eso hizo referencia en el discurso que ofreció en el cuartel de Arequipa.

● Fuentes que conocen de su testimonio al respecto, dijeron que hubo ocasiones en las que le negaron el ascenso de grado porque se negó a firmar documentos que avalan gastos que nunca se hicieron o fondos que fueron destinados a otras actividades.

● En 1992, Canales recibió la Medalla Académica del Ejército por ocupar el primer puesto en el arma de Artillería.

● En 2001, mereció una medalla de honor por lograr el primer puesto en el curso intermedio de Artillería.

● En 2005, obtuvo la condecoración Francisco Bolognesi por alcanzar el primer lugar en el curso de Comando y Estado Mayor, entre otros reconocimientos.