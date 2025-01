General Canales sobre el Ejército: “Hay una falsa lealtad, un falso espíritu de cuerpo”

En un acto público inusual, en plena ceremonia castrense, el comandante general del Agrupamiento de Artillería Coronel Francisco Bolognesi, general de brigada EP Víctor Canales Rosas, se dirigió a los soldados y oficiales instándolos a que “no manchen sus manos ni con la sangre de los inocentes ni con el virus de la corrupción”. La grabación del discurso en el cuartel de Arequipa, el 20 de diciembre de 2024, circuló profusamente en la prensa y las redes sociales. Hacía tres décadas que un oficial de alta graduación del Ejército no emitía un pronunciamiento que cuestionaba a las autoridades del Gobierno ni del instituto armado.

Fuentes castrenses señalaron que el general Víctor Canales habló así porque había sido pasado al retiro y estaba en desacuerdo con la decisión. “Respira por la herida”, dijeron. Canales expresó que no era así.

Preguntado sobre si la referencia a la “sangre de los inocentes” aludía a la muerte de 10 civiles a manos de efectivos del Ejército durante las manifestaciones antigubernamentales del 15 de diciembre de 2022, el general Víctor Canales respondió: “Así es, no solamente (me refiero) a esas muertes, que son lamentables, sino también a las muertes que posteriormente se suscitaron en enero en otros puntos del país, como Puno. Y no solamente civiles, sino también soldados, policías. Todas las muertes son lamentables”, dijo a La República

Para el general Canales, la responsabilidad por estos hechos que son materia de investigación fiscal alcanza a la jefa de Estado, Dina Boluarte, que actuó como primer eslabón de la cadena de mando. Sin ninguna duda.

“Yo puedo decir que no debió ocurrir. Por eso menciono que hubo un mal diseño de la estrategia, pero desde el más alto nivel. Cuando menciono al más alto nivel, me estoy refiriendo, en este caso, a la señora Dina Boluarte, que es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Desde ahí nace la orden, y la orden tiene que ser bien emitida para que llegue hasta el último soldado, que es el nivel táctico, y se pueda cumplir la misión”, afirmó.

Investigado. Jefe del Estado Mayor del EP, general Oswaldo Calle. Foto: La República

La cadena de mando

“Ella (Boluarte) es la responsable, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, y como presidenta de la República, de todo lo que ocurra y no ocurra, de todo lo malo que le ocurra a cada peruano y peruana, y de todo lo bueno, también”, resaltó.

“Entonces, ¿tiene que asumir las consecuencias de lo que sucedió?”, se le preguntó.

“Legales y políticas. Tiene que asumir. Y la justicia tiene que hacer su trabajo. Y el pueblo peruano, como parte de su control ciudadano, tiene que exigir justicia, porque estamos viviendo un escenario donde ya no existe justicia, ni siquiera injusticia, lo que existe es una contrajusticia”, explicó el general en retiro Víctor Canales.

El oficial del Ejército también respondió sobre su alusión al “virus de la corrupción” dentro de la institución castrense.

“¿Usted ha sido testigo de casos de corrupción dentro de la institución militar?”, se le indicó.

“He sido víctima, he sido testigo, he sido denunciante, he hecho lo que me correspondía hacer de acuerdo a mi condición militar”, contestó.

“¿Usted cree que existe una cúpula militar que ha preferido alinearse al Gobierno dirigido por la presidenta Dina Boluarte?”, se le interrogó.

“Es una pregunta muy sensible. Lo que sí existen son malos elementos dentro de mi institución, y quizás en otras instituciones armadas, como también en otras instituciones del Estado. O también en la parte privada, en el sector privado. Tanto en la administración pública como privada. Sí, existen malos elementos y ello es evidente. Y muchos de ellos tienen muchas carpetas fiscales abiertas. Sin embargo, siguen progresando en la carrera militar, tienen altos rangos y ocupan cargos de decisión estratégica”, argumentó el general Canales.

En un recurso de apelación que ha dirigido a la presidenta Boluarte contra la resolución suprema que dispone su pase al retiro por la causal de renovación de cuadros, el general Víctor Canales deja entrever que calificaba y contaba con los suficientes méritos para continuar con su carrera militar, e indicó que el alto mando del Ejército no señala ninguna motivación para darle de baja. Pese a que otros oficiales generales con causas abiertas no solo siguen en el instituto castrense, sino que han sido nombrados en cargos de importancia dentro de la cúpula militar.

Este tipo de práctica de pasar al retiro a los mejores oficiales, y premiar a los “leales”, recuerda al régimen de los años 90, como consta inclusive en videos.

Viejas prácticas, malas prácticas

“Definitivamente, existe un favoritismo, una falsa lealtad, un falso espíritu del cuerpo. (Pero) no de todo el Ejército, sino de un pequeño grupo que en estos momentos tienen cargos importantes, rangos militares relevantes, y que se valen de estas herramientas. Lógicamente que están al margen de la legalidad para alcanzar sus objetivos muy personales. De repente, inclusive, configurar ciertas redes delictivas”, asintió el general Víctor Canales.

El nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división EP Oswaldo Calle Talledo, quien acaba de asumir funciones este año, fue uno de los oficiales de alta graduación nombrados por el general Canales.

“El general Calle Talledo tiene procesos fiscales en curso. Me parece que cuando se desempeñaba como (jefe) del Comando de Salud en plena pandemia (del coronavirus), tuvo una intervención inclusive de la Fiscalía, porque yo trabajaba a unos metros y pude ver cuando ingresaban por temas de contrataciones. Quizás más conocedores de este tema son las personas que han trabajado con él. Puedo citar al general Manuel Paz Ramos, mi compañero de promoción, a quien injustamente pasaron al retiro, siendo héroe de la guerra del Cenepa y comando Chavín de Huántar”, dijo.

“Y el año pasado fue pasado al retiro el general de división Ricardo Bustamante Zúñiga, el primer puesto de la misma promoción. Él debería ser el jefe de Estado Mayor General del Ejército. Pero lo pasan al retiro siendo un oficial brillante, un oficial con una trayectoria impecable, con liderazgo, altamente capacitado”, añadió.

Responsabilidad. Las muertes en Ayacucho deben ser asumidas por la jefa del Estado. Foto: La República

“Cuando usted describe el caso de oficiales relegados para favorecer a otros, o pasar al retiro a oficiales incómodos porque formulan denuncias de corrupción, se asemejan a las prácticas montesinistas. Vladimiro Montesinos controlaba los pases al retiro, los ascensos y las asignaciones de cargos de importancia. ¿Encuentra una similitud?”, se le preguntó.

“Hay una similitud, definitivamente que sí. (…) (Prácticas montesinistas) basadas en la corrupción. Lógicamente, es corrupción. Corrupción no solamente es: ‘Yo te doy dinero y tú me haces un favor’. Corrupción es también: ‘Yo te asciendo a pesar de que tú no debes ascender’. (…)”.

“¿A cambio de una lealtad?”, se le dijo.

“Probablemente que sí”, contestó.

“¿Una lealtad delictiva?”, se le insistió.

“Es muy probable que sí”, afirmó.

“¿Sería la manera de sacar oficiales (incómodos)?”, se le preguntó.

“Sí, definitivamente que sí. Claro, es el estilo”, admitió el general Víctor Canales.

Así como las expresiones del general Canales llamaron la atención favorablemente de un sector crítico al Gobierno de Boluarte, también recibió observaciones de quienes consideran que el oficial de alta graduación en retiro busca un espacio en la política. Canales lo negó.

“No tengo ni una ideología política, ningún tinte político. No pertenezco a ningún partido político. Acabo de dejar el uniforme y siempre me he regido bajo las normas y leyes militares, y mi pasión siempre ha sido la carrera militar, la carrera de las armas. Pero en esta condición que me encuentro ya de ciudadano, un ciudadano como cualquier otro peruano, si yo tengo que entrar en política, lo haría estrictamente para poder hacerle una batalla dura y frontal a la corrupción”, alegó.