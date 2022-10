Beder Camacho: “Yo nunca he sido miembro de un gabinete en la sombra”

El exasesor del Ministerio de Vivienda Beder Camacho brindó una entrevista a cinco días de las detenciones y allanamientos realizados por el Poder Judicial a los implicados en el caso Gabinete en la sombra, que involucra al presidente Pedro Castillo.

En ella, el otrora hombre de confianza del jefe de Estado reiteró su inocencia y que no ha estado inmerso en ningún acto de corrupción. “Yo estoy tranquilo. Creo que la lealtad en este momento es a mi familia y a mi país [...] nunca he tocado un sol del Estado peruano ni me he aprovechado del cargo”, sostuvo para El informativo Real Tiempo Perú.

Asimismo, indicó que tiene más de 10 años trabajado en el despacho presidencial y aclaró que no llegó con el Gobierno de Castillo, sino que es personal nombrado, pero que actualmente se encuentra con licencia sin goce de haber.

Camacho negó ser miembro del gabinete de la sombra, supuesta organización criminal que estaría liderada por el presidente Pedro Castillo.

“Hay personal (del Ministerio Público) que filtra muchas cosas, pero el Ministerio Público nunca ha dicho quién es la persona (aspirante a colaborador eficaz). Estamos esperando que se resuelva este caso. Yo nunca he sido miembro de un gabinete en la sombra”, enfatizó el exsecretario de Palacio.

Finalmente, añadió que ha recibido amenazas desde un número desconocido, pero que se encuentra tranquilo porque confía en su inocencia.

Beder Camacho y su supuesta relación con el gabinete en la sombra

Cabe precisar que, según versión de un colaborador eficaz, Beder Camacho habría acudido a Palacio de Gobierno para recolectar cuatro cuadernos y celulares de los edecanes, los cuales luego quemaría y arrojaría al mar. Esto por pedido del presidente Pedro Castillo a fin de desaparecer “todos los registros que lo puedan vincular con el empresario Samir Abudayeh”.

Además, de acuerdo con el equipo fiscal, Beder Camacho habría “ejecutado” las coordinaciones con la embajada de Venezuela y México en mayo y agosto del 2022, por “disposición” del presidente, con la finalidad de proteger a Bruno Pacheco.