Alejandro Toledo declaró en juicio al expresidente Ollanta Humala

Vía teleconferencia, desde California, Estados Unidos, el prófugo expresidente Alejandro Toledo declaró como testigo en el juicio al exmandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, sobre los presuntos aportes de Venezuela a la campaña presidencial del 2006.

Al ser interrogado por la Fiscalía y los abogados de la defensa, Toledo respondió que en esa época el entonces premier Pedro Pablo Kuczynski le dijo que el servicio de inteligencia sospechaba que estaban llegando al Perú maletines con dinero enviados por el Gobierno venezolano de Hugo Chávez, pero que nunca hubo corroboración concreta de ese dato, por lo que todo quedó en sospecha.

“En tres ocasiones diferentes, el primer ministro Pedro Pablo Kuczynski me informó de que había recibido información verbal de miembros del servicio de inteligencia de una sospecha de que había maletines que pudieran contener dinero. Eso fue lo que me informó verbalmente. El presidente no despacha con el servicio de inteligencia (...). Eso le correspondía al premier. Me comunicó tres veces (...) que había esa sospecha. Hago énfasis en la palabra sospecha”, respondió Toledo.

Luego, cuando le preguntaron sobre el monto de dinero que podía haber en los maletines, añadió: “Todo era una especulación. (...) Nadie, ni el servicio de inteligencia, ni el premier, ni mucho menos el presidente, puede testificar la cantidad que podía haber en las maletas. Todo eran especulaciones. Desde mi óptica, nunca hubo ninguna evidencia concreta y dura de que había dinero en los maletines y que ese dinero tenía un propósito específico. Primero, no hay ninguna evidencia concreta y sería irresponsable de mi parte tratar de entrar a las especulaciones y hacia donde iba (...). Eso fue lo que dije en mis declaraciones del 2015″.

El expresidente Toledo explicó que rompió relaciones diplomáticas en desacuerdo con declaraciones públicas del presidente venezolano contra uno de los candidatos a la presidencia en las elecciones del 2006.

Coincidencia. Humala enfrenta acusación fiscal de haber recibido dinero de Hugo Chávez. Foto: difusión

“Hugo Chávez hizo declaraciones contra los candidatos. Aunque al interior del país podríamos tener diferencias políticas, nunca permitiré que un Gobierno extranjero ataque a los candidatos que participaban democráticamente en esa elección (...). Fueron esas las razones de mis discrepancias, que hice de conocimiento del presidente Chávez, se lo hice saber”, enfatizó el testigo.

El expresidente Toledo también declaró que no conoció a Virli Torres, la encargada de negocios de la Embajada de Venezuela. Generó un amplió debate entre los abogados y el fiscal cuando el representante del Ministerio Público buscó que el testigo recuerde una declaración periodística.

En esa declaración, Toledo menciona a una funcionaria venezolana de apellido Torres. El expresidente dijo que él nunca habló con los agentes del servicio de inteligencia, por lo que no sabe de qué funcionario venezolano específicamente se trataba.

Extradición

Proceso. El expresidente Alejandro Toledo permanece en la ciudad de San Francisco, California, a la espera de que el Departamento de Estado de EE. UU. defina la solicitud de extradición planteada por Gobierno peruano.

Acusación. Toledo es acusado de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por US$34,3 millones por los contratos de construcción de la carretera Interoceánica Sur.