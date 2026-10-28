Amazonía: Destruyen 4 narcopistas, pero habrían más de 100 en seis regiones del país

Agentes antidrogas de la Policía Nacional destruyeron e inhabilitaron cuatro pistas clandestinas de hasta 1.280 metros en los distritos de Yuyapichis y Codo del Pozuzo, en la provincia de Puerto Inca, Huánuco, que, según las autoridades, servían para movilizar cocaína por vía aérea hacia rutas internacionales.

Las estructuras estaban activas, con superficies acondicionadas y compactadas para facilitar el aterrizaje y despegue de aeronaves utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

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La ubicación facilitaba el arribo y la salida de avionetas, con menores riesgos de detección, de acuerdo con la información de inteligencia divulgada por la Dirección Antidrogas (Dirandro).

Sin embargo, estas serían cuatro de las más de 100 que las autoridades tienen en la mira en seis regiones del país.

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Según información conocida por La República, la operación policial Vulcano III busca destruir las pistas clandestinas utilizadas por organizaciones narcotraficantes para el despegue de aviones livianos cargados con cocaína hacia Bolivia, Paraguay, Brasil y Colombia.

Las autoridades ya identificaron muchos de estos corredores ilegales que servirían para enviar el alcaloide desde la Amazonía peruana hacia países limítrofes y luego a los Estados Unidos y Europa.

La destrucción de las cuatro pistas se registró entre el 23 y el 26 de octubre y fue realizada por agentes de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas–Centro Pucallpa.

Estas vías de aterrizaje clandestinas fueron denominadas 'Santa Isabel III', 'Santa Isabel II', 'Nuevo Milenio' y 'Huito'. Según las autoridades, la afectación económica para las redes mafiosas fue de US$40.000.

OPERAN EN SEIS REGIONES

Los últimos informes policiales y de las fuerzas armadas indican que alrededor de 130 pistas de aterrizaje ilegales serían utilizadas por el narcotráfico en seis regiones del país, principalmente en la Amazonía.

De ellos, 45 estarían operando en Ucayali, convirtiendo a la región en una de las zonas clave para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, debido a su cercanía con la frontera con Brasil.

Según información de la Dirandro, el Gobierno Regional de Ucayali, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y OpenStreetMap, estas pistas son habilitadas en bosques, cerca de ríos, trochas, vías e incluso territorios protegidos. De las casi 130 pistas rastreadas, 76 fueron confirmadas mediante entrevistas con líderes indígenas, comuneros y fiscales.

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“El problema es que muchas de estas pistas que son destruidas vuelven a ser habilitadas”, asegura un oficial de la PNP.

Además, las autoridades han detectado laboratorios móviles más pequeños y difíciles de rastrear, ubicados cerca de las pistas clandestinas en Ucayali, Madre de Dios, Vraem y Putumayo.

Asimismo, las avionetas ya no solo serían empleadas para transportar droga, sino también oro proveniente de la minería ilegal.

Así, la alarma se enciende en la frontera, pues más de 7.432 hectáreas de bosque han sido destruidas para abrir paso al crimen.

De este modo, las comunidades indígenas viven en permanente peligro, los activistas son perseguidos y la frontera con Brasil se ha convertido en un corredor de impunidad donde incluso operaría el Comando Vermelho.