Rodrigo Paz denuncia que su familia está en riesgo por sus acciones contra el narcotraficante Sebastián Marset

Paz Pereira subrayó la amenaza que enfrenta la justicia en Bolivia, instando a los jueces a mantenerse firmes ante el crimen. Foto: AFP.

Paz Pereira subrayó la amenaza que enfrenta la justicia en Bolivia, instando a los jueces a mantenerse firmes ante el crimen. Foto: AFP.

El presidente Rodrigo Paz Pereira denunció que la seguridad de su familia se encuentra en riesgo tras la decisión de su Gobierno contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y sus cómplices de alta alcurnia. En la misma línea, el mandatario advirtió que la amenaza también recae en los jueces que trabajan en zonas fronterizas.

"Eso es una verdad y es lo que tenemos que combatir, porque no puede ser que la amenaza del crimen organizado sea la que dicte las sentencias en Bolivia. Ustedes (los jueces) tienen que sentirse libres, se tienen que sentir defendidos", añadió. Sin embargo, pese a la gravedad de la situación, Paz Pereira recalcó la necesidad de mantenerse firmes a la hora de combatir.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La preocupante revelación por parte del líder boliviano fue confirmada por Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior), quien aseguró ante los medios la existencia de posibles acciones de coacción contra la familia presidencial.

Cabe indicar que las declaraciones se producen meses después de que se capturase y extraditase a Estados Unidos a Marset, líder del denominado Primer Cártel Uruguayo y uno de los narcos más buscados del mundo. En su momento, el hecho fue calificado por el propio mandatario boliviano como un momento histórico del que pasará tiempo para entender la dimensión de lo que ha acontecido.

Acciones contra el narcotráfico

Dentro de las acciones de la actual administración boliviana también resalta la destitución y el encarcelamiento del fiscal general boliviano Roger Mariaca, acusado por el Gobierno de supuestamente liderar una organización criminal para proteger el narcoterrorismo y supuestos vínculos con Marset. La acción ocurrió dos días después de que EE. UU. lo señalara como corrupto.

Durante 2026, otros extranjeros vinculados al crimen organizado fueron detenidos en Bolivia y entregados a sus países, entre ellos Gerson Palermo, identificado como uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC) y Kléber Nóbrega Pereira, un supuesto dirigente del Comando Vermelho (CV).

Cabe recordar que durante la captura del capo uruguayo también se detuvo a su media hermana Tatiana Marset Alba, quien enfrenta un proceso penal por presuntos vínculos con la organización criminal atribuida a su familiar y a la que solo horas antes se le revocó la detención domiciliaria y regresará al penal de Palmasola, en Santa Cruz.