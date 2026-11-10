Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Política

Cargamento de cocaína confiscado en VES tenía las marcas de una mafia del Huallaga

Red criminal había acopiado 620 kilos de clorhidrato en un taller de la zona industrial de Villa El Salvador. Droga, cotizada en más de 18 millones de dólares, iba a ser embarcada por vía marítima desde el puerto del Callao hasta México. Por ahora hay tres detenidos integrantes del clan ‘Los Caleteros de Villa’.

Cargamento de cocaín a confiscado en Villa El Salvador.
Cargamento de cocaín a confiscado en Villa El Salvador.
Por
google iconLa República en Google

En el bajo mundo del narcotráfico existen marcas o sellos en los cargamentos de estupefacientes, explican los especialistas. Unos son los logos o dibujos que aparecen sobre el envoltorio; los otros, los que, en relieve, forman parte del ladrillo de cocaína. Estos últimos podrían ser la garantía de calidad, y suelen indicar el lugar de producción y la identificación del químico que se encargó de la elaboración. Una certificación narco.

Así lo explicaron los agentes de la Dirección Antidrogas que participaron en el decomiso de quinientos cincuenta y seis paquetes que contenían 620 kilos de cocaína, valorizados en US$18.600.000, en Villa El Salvador. Por ahora hay tres detenidos que son intensamente interrogados

Video destacado

KEIKO QUIERE VIAJE DURANTE VISITA DEL PAPA LEÓN XIV FT. CARDENAL CASTILLO | SIN GUION

Los dos logos que identificaban a este cargamento son Lacoste y Hilux, figuras que no se suelen repetir. La hipótesis de los investigadores es que se trata de dos nuevas marcas impuestas por una mafia narco que controla parte del Huallaga.

LR Focus

Las dos figuras son noticia con el hallazgo de este cargamento puesto al descubierto en un taller de melamina, en la avenida Industrial, acondicionado como centro de acopio.

PUEDES VER: Putumayo: Fuerzas combinadas se enfrentan a grupo criminal ‘Los comandos de la frontera’

No fue un operativo al azar. Se trataba de una investigación a cargo de la Dirandro y detectives de la Digimin. El decomiso y la captura de los sospechosos –cuya identidad, por ahora, es mantenida en reserva— fue el punto final de un seguimiento vigilado.

901504613_1646678913765900CARGAMENTO DE COCAINA ves_2471924274752507840_n

Más de 500 paquetes con cocaína

Dos de los presuntos mafiosos fueron sorprendidos dentro del local y otro en la Panamericana. A ellos se les confiscaron tres pistolas abastecidas, municiones y un silenciador, aparte de cinco vehículos utilizados para el transporte del estupefaciente.

También confiscaron un teléfono satelital utilizado para coordinar los envíos de la zona de producción, y nueve celulares.

Fredy López, comandante general de la PNP, indicó que la principal hipótesis apunta a un envío marítimo hacia México, desde el puerto del Callao.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, destacó el decomiso de los 620 kilos de clorhidrato de cocaína. "La intervención permitió desarticular la organización criminal Los Caleteros de Villa y detener a tres personas", confirmó.

Explicó que este importante resultado fue posible gracias a un paciente trabajo de inteligencia policial que permitió seguir el rastro de la droga desde el Huallaga hasta Lima Metropolitana.

PUEDES VER: Ucayali: Con armas y drogas caen 2 presuntos miembros del Comando Vermelho

"La incautación de esta gran cantidad de clorhidrato de cocaína no es al azar. Detrás hay un equipo de inteligencia que ha realizado un seguimiento desde el Huallaga", manifestó el ministro Astudillo.

Al explicar la naturaleza del establecimiento intervenido, el titular del Interior precisó que no se trataba de un laboratorio clandestino ni de una poza de maceración, sino de un espacio utilizado para concentrar y almacenar la sustancia ilícita antes de su distribución.

"Esto no es ningún laboratorio ni una poza de maceración, esto es un centro de acopio. Y seguimos dando duros golpes contra este delito", enfatizó.

Astudillo destacó el desempeño de los efectivos de la Dirandro y resaltó la capacidad operativa de la Policía Nacional para enfrentar las redes del narcotráfico. En tanto, las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades de los detenidos e identificar a otros posibles integrantes de esta presunta organización criminal.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La fe de Diana Sánchez: entre la emoción por conducir la Vigilia de los jóvenes junto al papa León XIV y su deseo de ser madre encomendado a Dios

Cargamento de cocaína confiscado en VES tenía las marcas de una mafia del Huallaga

Italia - Francia: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la UEFA Nations League 2026

Política

Cámara de Diputados EN VIVO: diputados debaten informe que recomienda levantar fuero e investigar a Pedro Castillo

Presentan moción para investigar a Fernando Cerimedo por su rol en las Elecciones 2026

Cuestionan a Keiko Fujimori por priorizar viaje al exterior: "Es un horror diplomático"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Cargamento de cocaína confiscado en VES tenía las marcas de una mafia del Huallaga

Cámara de Diputados EN VIVO: diputados debaten informe que recomienda levantar fuero e investigar a Pedro Castillo

Presentan moción para investigar a Fernando Cerimedo por su rol en las Elecciones 2026