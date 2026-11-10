En el bajo mundo del narcotráfico existen marcas o sellos en los cargamentos de estupefacientes, explican los especialistas. Unos son los logos o dibujos que aparecen sobre el envoltorio; los otros, los que, en relieve, forman parte del ladrillo de cocaína. Estos últimos podrían ser la garantía de calidad, y suelen indicar el lugar de producción y la identificación del químico que se encargó de la elaboración. Una certificación narco.

Así lo explicaron los agentes de la Dirección Antidrogas que participaron en el decomiso de quinientos cincuenta y seis paquetes que contenían 620 kilos de cocaína, valorizados en US$18.600.000, en Villa El Salvador. Por ahora hay tres detenidos que son intensamente interrogados

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Los dos logos que identificaban a este cargamento son Lacoste y Hilux, figuras que no se suelen repetir. La hipótesis de los investigadores es que se trata de dos nuevas marcas impuestas por una mafia narco que controla parte del Huallaga.

Las dos figuras son noticia con el hallazgo de este cargamento puesto al descubierto en un taller de melamina, en la avenida Industrial, acondicionado como centro de acopio.

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No fue un operativo al azar. Se trataba de una investigación a cargo de la Dirandro y detectives de la Digimin. El decomiso y la captura de los sospechosos –cuya identidad, por ahora, es mantenida en reserva— fue el punto final de un seguimiento vigilado.

Más de 500 paquetes con cocaína

Dos de los presuntos mafiosos fueron sorprendidos dentro del local y otro en la Panamericana. A ellos se les confiscaron tres pistolas abastecidas, municiones y un silenciador, aparte de cinco vehículos utilizados para el transporte del estupefaciente.

También confiscaron un teléfono satelital utilizado para coordinar los envíos de la zona de producción, y nueve celulares.

Fredy López, comandante general de la PNP, indicó que la principal hipótesis apunta a un envío marítimo hacia México, desde el puerto del Callao.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, destacó el decomiso de los 620 kilos de clorhidrato de cocaína. "La intervención permitió desarticular la organización criminal Los Caleteros de Villa y detener a tres personas", confirmó.

Explicó que este importante resultado fue posible gracias a un paciente trabajo de inteligencia policial que permitió seguir el rastro de la droga desde el Huallaga hasta Lima Metropolitana.

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"La incautación de esta gran cantidad de clorhidrato de cocaína no es al azar. Detrás hay un equipo de inteligencia que ha realizado un seguimiento desde el Huallaga", manifestó el ministro Astudillo.

Al explicar la naturaleza del establecimiento intervenido, el titular del Interior precisó que no se trataba de un laboratorio clandestino ni de una poza de maceración, sino de un espacio utilizado para concentrar y almacenar la sustancia ilícita antes de su distribución.

"Esto no es ningún laboratorio ni una poza de maceración, esto es un centro de acopio. Y seguimos dando duros golpes contra este delito", enfatizó.

Astudillo destacó el desempeño de los efectivos de la Dirandro y resaltó la capacidad operativa de la Policía Nacional para enfrentar las redes del narcotráfico. En tanto, las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades de los detenidos e identificar a otros posibles integrantes de esta presunta organización criminal.