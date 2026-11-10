“Me ratifico: Yo vi a Íber Maraví en el ataque a la comisaría de Vilcashuamán”

Carlos Díaz Díaz reiteró la imputación contra el senador Iber Maraví Olarte, pero los testimonios de los policías que sobrevivieron al ataque a la comisaría de Vilcashuamán, lo desmienten. Foto: Composición LR/La República

Carlos Díaz Díaz reiteró la imputación contra el senador Iber Maraví Olarte, pero los testimonios de los policías que sobrevivieron al ataque a la comisaría de Vilcashuamán, lo desmienten. Foto: Composición LR/La República

El exguardia civil Carlos Díaz Díaz, quien asegura que el senador Íber Maraví Olarte fue uno de los terroristas que participó en el ataque a la comisaría de Vilcashuamán (Ayacucho), el 22 de agosto de 1982, ratificó su testimonio sobre el atentado que causó la muerte de seis de sus compañeros.

“Yo ya dije mi verdad. Yo lo he visto a él (Íber Maraví Olarte). En ese momento (del ataque en Vilcashuamán) no lo conocía, pero él estaba parado en la puerta del puesto policial. Y fue quien incendió el local (comisaría) porque a él le gusta el fuego”, explicó Carlos Díaz Díaz a La República.

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“Íber Maraví estaba uniformado. Llevaba una polaca de gala con el grado de mayor (de la policía) y con pantalón blue jean claro. Allí lo vi a Íber Maravi, dando órdenes. Estaba con el rostro descubierto, con poquita barba”, precisó Díaz.

El guardia civil Luis Dávila Villena declaró que no fue posible identificar a los terroristas que atentaron contra la comisaría de Vilcashuamán porque llevaban pasamontañas. Foto: La República

No hay sustento

La República tuvo acceso al informe completo de la investigación del caso que hizo el entonces teniente de la Guardia Civil en retiro, Ricardo Franco de la Cuba. En el expediente de acusados no está Íber Maraví. Cuando ofreció su testimonio a Franco de la Cuba, Díaz Díaz tampoco lo mencionó.

Entrevistado por este diario, Ricardo Franco de la Cuba confirmó que durante la indagación que hizo del brutal atentado senderista, Íber Maraví no fue referenciado por ninguno de los 13 policías que sobrevivieron. También contradijo la versión de Díaz Díaz sobre lo sucedido el 22 de agosto de 1982.

En un intento de justificar por qué el informe policial que Franco de la Cuba elaboró en 1982 sobre la acción terrorista en Vilcashuamán no coincide con lo que ahora manifiesta sobre lo ocurrido hace 44 años, Díaz Díaz alegó una supuesta inconducta del oficial que investigó el caso.

“(Ricardo) Franco de la Cuba nos conminó a decir lo que no era (sobre el atentado) para que el comando de la Guardia Civil no quedara mal, porque los terroristas nos habían tomado en rehenes después del ataque. Yo me entregué, porque nosotros no sabíamos a dónde ir”, añadió Carlos Díaz Díaz.

Consultado al respecto, Ricardo Franco de la Cuba rechazó las imputaciones de Díaz Díaz y argumentó que carecen de todo sustento.

“Díaz Díaz miente”, dijo Franco de la Cuba.

El guardia civil Jorge Chávez Cabrera, otros de los policías que sobrevivía en la comisaría de Vilcashuamán, confirma que los terroristas usaron pasamontañas, por lo que no pudieron identificarlos. Foto: La República

Pasamontañas y trapos rojos

La declaración de los otros 12 policías sobrevivientes de Vilcashuamán tampoco coincide con la nueva versión de Carlos Díaz Díaz.

Díaz Díaz no solo ofrece un relato diferente sobre cómo ocurrió el ataque terrorista. Lo que ahora narra también contradice lo que sostuvieron sus excompañeros: nadie pudo identificar a ninguno de los senderistas que intervinieron en el asalto a la comisaría.

En efecto, es lo que encontró La República en el expediente del caso.

El teniente GC Antero Gómez Sánchez declaró:

“Pese al esfuerzo realizado por tratar de identificar a algunos de los autores (del ataque terrorista), no fue posible en vista de que se encontraban cubiertos con pasamontañas de color rojo”.

El guardia GC Rodolfo Saboya Chumbe expresó:

“No he podido identificar a ninguno de los elementos (terroristas) participantes en el asalto a la (comisaría) de Vilcashuamán, por cuanto era imposible la observación por la oscuridad de la noche, y en el día, se recibía gran cantidad de explosivos, los mismos que no se permitía la visibilidad. Y algunos (terroristas) se encontraban parapetados en pequeños muros de la plaza de Armas y frente a (la comisaría) de Vilcashuamán”.

En el ataque terrorista a la comisaría de Vilcashuamábn, fueron asesinados seis policías de la Guardia Civil. Foto: LUM

El guardia Luis Dávila Villena señaló:

“En cuanto a la identificación de los autores del ataque, no se ha podido identificar a los terroristas porque estaban cubiertos los rostros con unos pasamontañas color rojo”.

El guardia Jorge Chávez Cabrera anotó:

“No se logró la identificación de los autores del ataque, porque tenían los rostros cubiertos con trapos rojos”.

¿Franco de la Cuba dice que usted se escondió en el baño durante el ataque?

Eso no es cierto. Lo del baño fue porque el teniente nos ordenó ir a la parte trasera del local para tomar posición y repeler el ataque. Franco de la Cuba es un esquizofrénico. Debe estar en un manicomio.

Lo más llamativo es que cuando el teniente GC Ricardo Franco de la Cuba le pidió a Carlos Díaz Díaz que identificara a los presuntos atacantes, mencionó a otras personas, no a Íber Maraví Olarte.

Así consta en el informe policial:

“Se procedió a mostrar al guarda civil Carlos Díaz Díaz, el álbum fotográfico de personas detenidas con anterioridad por delitos en ese entonces contra la tranquilidad pública y otros, habiéndose identificado a las siguientes personas: Martha Cárdenas Rodríguez, Pelagia Ochoa Moreno, Mauro Castillo García, Alberto Granados Bernuy, Félix Marcelo Ruiz”.

No consta el nombre de Íber Maraví Olarte.