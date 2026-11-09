“Íber Maravi no estuvo en el ataque terrorista a la comisaría de Vilcashuamán”

El teniente de la Guardia Civil (r), Ricardo Franco de la Cuba, quien investigó el ataque terrorista a la comisaría de Vilcashuamán en 1982, señaló que ningún efectivo reconoció a Iber Maraví Olarte como uno de los autores del ataque. Foto: difusón

El teniente de la Guardia Civil (r), Ricardo Franco de la Cuba, quien investigó el ataque terrorista a la comisaría de Vilcashuamán en 1982, señaló que ningún efectivo reconoció a Iber Maraví Olarte como uno de los autores del ataque. Foto: difusón

A las cinco de la mañana del domingo 22 de agosto de 1982, cuando todavía reinaba la oscuridad, un contingente de aproximadamente 50 terroristas de Sendero Luminoso intentó tomar por asalto la comisaría de Vilcashuaman, ubicada a dos horas y media al sur de Huamanga, Ayacucho. Durante el combate cayeron seis policías y otros trece sobrevivieron, entre ellos el entonces guardia civil (GC) Carlos Díaz Díaz.

Cuarenta y cuatro años después de los hechos, Carlos Díaz ha declarado públicamente que entre los terroristas que fueron parte de la violenta acometida en Vilcashuamán se encontraba el ahora senador Íber Maraví Olarte, de la bancada de Juntos por el Perú.

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Empero, el teniente en retiro Ricardo Franco de la Cuba, a quien el alto mando policial designó como nuevo comisario de Vilcashuamán y le encargó la investigación de los hechos para identificar a los responsables, contradijo la versión de Díaz Díaz.

En el expediente de más de 200 folios que elaboró Ricardo Franco de la Cuba, cuya copia obtuvo La República, se consignan las declaraciones de los 13 policías que sobrevivieron; ninguno mencionó a Íber Maraví Olarte como presunto atacante de la comisaría.

En el informe policial que emitió Franco de la Cuba, mencionó varios sospechosos de haber intervenido en el atentado terrorista, pero tampoco aparece Íber Maraví entre estos, según la copia del expediente completo al que tuvo acceso este periódico.

El Guardia Civil (r) Carlos Díaz Díaz cuando declaró dos días después del ataque terrorista, afirmó que no pudo identificar a los terrorista porque estaba oscuro. Ahora afirma que vio con sus propios ohjos a Iber Maraví. Foto: difusión

“SE ESCONDIÓ EN EL BAÑO”

Este diario buscó y entrevistó al excomisario de Vilcashuamán, el teniente en retiro Ricardo Franco de la Cuba, quien actualmente ejerce como abogado, y confirmó que los policías que sobrevivieron a la embestida senderista, entre ellos el guardia Carlos Díaz Díaz, no identificaron a los senderistas. La mayoría dijo que los terroristas estaban encapuchados.

“Cuando ocurrió el ataque a Vilcashuamán, el guardia Carlos Díaz Díaz se metió al baño porque no quería pelear. Los terroristas, entre 40 y 50, atacaron el puesto policial, porque en esa unidad estaban ‘Los Sinchis’ (unidad de élite antiterrorista), pero estos lograron escapar. Dejaron a los policías (de la comisaría), que eran un promedio de 20 (6 fallecidos y 13 sobrevivientes), al mando del alférez Alberto Molero Miranda (fallecido), (compañero de) mi promoción de Escuela (de la Guardia Civil)”, recordó Ricardo Franco de la Cuba.

En el caso específico del guardia Carlos Díaz Díaz, Ricardo Franco de la Cuba expresó que su contribución a la investigación fue limitada porque no confrontó a los terroristas, ya que se ocultó en los servicios higiénicos de la comisaría.

“En su declaración, Carlos Díaz Díaz dijo que no vio a nadie. No identificó a nadie. Y así lo dice en su manifestación. Entonces, ¿cómo puede cambiar su versión después de 44 años?”.

En el ataque terrorista a la comisaría de Vilcashuamán, Ayacucho, fueron asesinados seis policías, el 22 de agosto de 1982. Foto: difusión

“LO VI CON MIS PROPIOS OJOS”

En declaraciones a medios digitales, Carlos Díaz Díaz aseguró: "Estos ojos vieron la cara (de Iber Maraví Olarte). Yo lo he visto. Él (Iber Maraví) estaba uniformado con la polaca del uniforme de gala de la policía, con el grado de mayor, un pantalón blue jean claro y botas negras”, señaló.

La versión de Carlos Díaz Díaz colisiona con lo que declaró ante el teniente Ricardo Franco de la Cuba a dos días del ataque terrorista a la comisaría de Vilcashuamán. Tampoco los sobrevivientes mencionaron que alguno de los terroristas se acercó a la comisaría disfrazado de policía, como sostiene Díaz Díaz.

De acuerdo con el teniente Ricardo Franco de la Cuba, Díaz Díaz no ofreció ninguna característica de la fisonomía de Iber Maraví.

“Ninguna. Al menos hubiera dado alguna característica de Maraví. O de los que atacaron la comisaría. Pero Díaz Díaz no dijo nada. Porque él mismo declaró que corrió al baño, mientras atacaban a sus compañeros de armas. Entonces, ¿cómo pudo haber visto algo si estaba escondido en el baño?”, relató Ricardo Franco de la Cuba.

En la relación de presuntos terroristas que participaron en el ataque a la comisaría de Vilcashuamán, Ricardo Franco de la Cuba reportó la detención de dos sospechosos: César Prado Chávez y Alejandro Salvatierra Pomasoncco. También identificó a otras 21 personas, pero ninguna de estas responde a Íber Maraví Olarte.

El testimonio del guardia Carlos Díaz Díaz empezó a circular bajo el patrocinio del coronel PNP (r) Max Anhuamán Centeno, designado como jefe de la Dirección Antiterrorista (Dircote) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), durante el gobierno de Dina Boluarte. En el primer cargo estuvo dos meses y 22 días, y en el segundo, tres meses y 9 días.

“Para mí es una versión muy coherente (la de Díaz Díaz), muy sujeta a la verdad”, dijo Anhuamán a los medios.

La declaración del Guardia Civil Carlos Díaz Díaz, en la que afirma que no vio a los atacantes senderistas debido a la oscuridad del momento, documento que forma pate del expediente del caso. Foto: difusión

LA PRIMERA VERSIÓN

El 27 de octubre, Anhuamán entregó una grabación con las declaraciones de Carlos Díaz Díaz al procurador especializado en delitos de terrorismo, Mirko Rupiz Mendoza, para que inicie una investigación contra el senador Iber Maraví Olarte. También proporcionó una copia del mismo material al jefe de la Dircote, general Carlos Zapata Fernández.

Sin embargo, en el interrogatorio que le hizo el alférez Ricardo Franco de la Cuba al guardia Carlos Díaz Díaz, uno de los 13 sobrevivientes del ataque terrorista a la comisaría de Vilcashuamán, afirmó que no reconoció a ninguno de los autores de la acción.

Aquí está la transcripción:

“-¿Diga, usted si pudo identificar a alguno de los elementos terroristas que participaron durante el ataque?”, preguntó Ricardo Franco de la Cuba, según la copia del informe original del expediente que posee La República.

“-Que, no he podido identificar a ninguno de los elementos terroristas que participaron en el ataque a la Jefatura de Línea GC (Guardia Civil) de Vilcashuamán, que era imposible la observación, debido a la oscuridad reinante de la noche y por los explosivos que se lanzaban contra el local GC, levantando gran cantidad de polvo y tierra. Además, los facciosos se encontraban parapetados en pequeños muros ubicados en las inmediaciones de la plaza de Armas, así como frente al local GC”, respondió Díaz Díaz.

En ninguna parte dijo haber visto a ningún terrorista. Mucho menos a Iber Maraví Olarte.

Cuarenta y cuatro años después, el exguardia civil Carlos Díaz Díaz asegura que lo vi con mis propios ojos.

Vilcashuamán La República

La comisaría de Vilcashuamán fue prácticamente destruida por los terroristas que desplegaron al menos a 50 hombres. Foto: difusión



