Helicóptero del Ejército sufre accidente en Amazonas y deja un fallecido A través de un comunicado, el Ejército del Perú informó que el paramédico del grupo de desminadores, Germán Núñez Cabrejos, perdió la vida. El accidente aéreo se originó producto de las condiciones meteorológicas en el distrito de El Cenepa.

Accidente en el Amazonas dejó sin vida al paramédico del Ejército. Foto: Andina

Accidente en el Amazonas dejó sin vida al paramédico del Ejército. Foto: Andina Foto: ANDINA.

Un helicóptero del Ejército del Perú sufrió un accidente aéreo la mañana de este martes 3 de noviembre en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. El siniestro dejó un fallecido, según informó la institución castrense mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la información del Ejército, el accidente ocurrió aproximadamente a las 8.30 a. m., cuando el helicóptero Augusta 109K, de matrícula EP-343 y fabricación italiana, realizaba un vuelo de control de calidad externo de cuatro campos minados, como parte de las operaciones de desminado humanitario.

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Sin embargo, la institución precisó que el siniestro se produjo debido a las condiciones meteorológicas que se registraban en la zona.

Comunicado del Ejército

Ejército identifica a militar fallecido en accidente de helicóptero en Amazonas

Como consecuencia del accidente, falleció el técnico de segunda del Ejército (Tco2 EP) Germán Teylor Núñez Cabrejos, quien se desempeñaba como paramédico del grupo de desminadores.

Asimismo, el Ejército señaló que los demás integrantes de la tripulación y los pasajeros se encuentran estables.

Investigarán las causas del accidente aéreo

El Ejército del Perú detalló que las circunstancias en las que se produjo el accidente serán evaluadas por los órganos de investigación competentes, con el objetivo de determinar los motivos del siniestro.

Finalmente, la institución expresó sus condolencias a los familiares, compañeros de armas y seres queridos del militar fallecido. También reafirmó su compromiso de brindarles acompañamiento y apoyo institucional.