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Ricardo Belmont: “El que no quiera cumplir con las políticas de Obras, que se vaya a otro partido”

En entrevista en el programa 'Sin Guion' de La República, el líder del Partido Cívico Obras cuestionó el voto de una senadora de su bancada, quien se desmarcó de la posición de sus compañeros. Belmont también aseguró desconocer algún acercamiento de Daniel Barragán al actual Gobierno.

Ricardo Belmont habló sobre la actuación de los senadores de Obras en el debate y votación por las facultades legislativas.
Ricardo Belmont habló sobre la actuación de los senadores de Obras en el debate y votación por las facultades legislativas.Marco Cotrina / La República
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Ricardo Belmont, excandidato presidencial y líder del Partido Cívico Obras, se pronunció tras la votación del pedido de facultades legislativas en el Senado de la República. En una entrevista con Rosa María Palacios para el programa 'Sin Guion', de La República, Belmont habló sobre la abstención de Juana Ticona, senadora de su partido, y la diferencia entre su voto y el voto a favor de Daniel Barragán, Walter Gago y Roger Astucuri, los otros representantes de Obras.

"Para mí está mal porque nosotros hemos llevado en una locomotora llamada Obras a los vagones. Los vagones son los congresistas que están allá. El que no quiere cumplir con las políticas de Obras, que se vaya con otro partido. Es así", declaró Belmont.

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Para el líder de Obras, esta votación no lo convierte en parte de las bancadas oficialistas. El excandidato presidencial señaló que respaldaría todas las propuestas que le parezcan razonables, independientemente del sector político del que provengan.

"El problema es de ellos (por pensar eso), que interpreten eso a su manera. Para mí la patria es primero. No he votado por el fujimorismo, he votado por el que ganó. (…) Yo no soy obstruccionista, yo busco soluciones. Cuando el fujimorismo meta bala, marcharé en las calles", indicó.

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Además, se refirió a los rumores sobre un supuesto acercamiento del Gobierno a Daniel Barragán para ofrecerle una cartera ministerial. Belmont negó tener conocimiento de una eventual propuesta y señaló: "Si él quisiera ser ministro, yo le diría que puede hacer como ministro. Él solo me cuenta sobre hechos que vayan a ocurrir. Que yo sepa, no le han ofrecido. (...) Barragán es un hombre importante. Es mi segundo al mando".

Niega una alteración de la dinámica parlamentaria

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue si la votación a favor de las facultades legislativas relegaba a la Cámara de Diputados a un segundo plano. Esto, en medio del debate sobre los límites de las atribuciones del Senado, que se reavivó tras la incorporación de nuevas materias en el dictamen elaborado por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Representantes de Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú señalaron que esto podría abrir paso a que lo aprobado por la Cámara de Diputados sea alterado considerablemente en el Senado.

Al respecto, Belmont fue consultado sobre si esta situación podría generar incomodidad entre los diputados de su partido. El líder de Obras sostuvo que, si alguno de ellos se sentía incómodo con la decisión, lo mejor sería que diera un paso al costado y abandonara la bancada.

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"Los que sientan eso, que se vayan. Prefiero quedarme solo que mal acompañado. Es como el hombre que decide divorciarse", señaló.

Además, habló también de sus reuniones previas con miembros del oficialismo: "Esto no es un pacto, yo no sé lo que es un pacto. Hablé con Chlimper y Galarreta antes de las elecciones. Y yo le dije que tengan éxito y que convoquen a la mejor gente. Él me dijo que había que trabajar por el Perú y yo le dije que estoy haciendo esto desde toda mi vida", indicó.

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Reuniones con representantes de Estados Unidos

En otro segmento de la entrevista, Ricardo Belmont señaló que había mantenido reuniones en la Embajada de Estados Unidos. El líder político precisó que no se había reunido con Bernie Navarro, sino con otro funcionario al que calificó como 'el segundo al mando', aunque no reveló su nombre.

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"Yo me he reunido con el segundo de la embajada, porque me invitó. Comimos una hamburguesa y chau. Dijo cómo me sentía, qué pensaba del país, me contó su vida y me dijo que había sido un placer conocerte. Me hizo dos preguntas sobre mi visión de país", indicó.

Belmont aseguró que este funcionario le había dado indicaciones sobre cómo desenvolverse políticamente. Sin embargo, pocos segundos después, el líder político cambió su versión y negó que hubiera recibido tales indicaciones. Según explicó, durante la reunión ambos intercambiaron puntos de vista y se presentaron mutuamente.

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