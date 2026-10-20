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Política

Ricardo Belmont admite convesaciones con el fujimorismo previo a las facultades: "No vamos a ceder en todo"

Tras confirmar diálogos con Luis Galarreta y José Chlimper, el líder del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, justificó la presencia de sus senadores en la Comisión de Constitución para dar el "beneficio de la duda" al Ejecutivo. Sin embargo, aclaró que no dará "cheques en blanco" y exigirá votar las leyes "una por una" en el Pleno.

Ricardo Belmont admite convesaciones con el fujimorismo previo a las facultades: "No vamos a ceder en todo"
Ricardo Belmont admite convesaciones con el fujimorismo previo a las facultades: "No vamos a ceder en todo"Foto: JNE
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Ricardo Belmont, líder del Partido Cívico Obras, confirmó que sostuvo conversaciones con altos dirigentes de Fuerza Popular de manera previa a la aprobación del predictamen sobre delegación de facultades en la Comisión de Constitución del Senado.

Frente a las críticas de los bloques de oposición, que tildaron la asistencia de su bancada como un acuerdo con el oficialismo, el líder de Obras aclaró que la decisión de estar presentes buscó “romper la inercia” y destrabar el debate por el pedido de facultades.

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Sin embargo, señaló que la postura de su agrupación frente al Gobierno será fiscalizadora. Además, indicó que el apoyo de Obras será condicionado: "Nosotros no vamos a ceder en todo, pero vamos a destrabar la cancha, vamos a jugar limpio", indicó vía RPP.

Con este pronunciamiento, el fundador de Obras justificó la presencia de los senadores de su agrupación en la sesión de la Comisión de Constitución para llegar al quórum y dar paso al debate de los 27 puntos enviados al Pleno.

Respecto a los acercamientos con la dirigencia fujimorista, Ricardo Belmont precisó las fechas de cada encuentro. Aclaró que la única vez que conversó con Luis Galarreta fue hace casi dos meses, en el marco de las coordinaciones para la elección de la presidencia del Senado.

En cuanto a José Chlimper, miembro de una comisión ad hoc de estrategia presidencial, el dirigente confirmó que conversó con él antes y después de los hechos en torno a las facultades legislativas.

En ese diálogo, cuando Chlimper le consultó su opinión sobre el tema, el fundador de Obras precisó que no otorgaría “cheques en blanco” al oficialismo. De igual forma, justificó el respaldo de su bancada bajo el argumento de dar “el beneficio de la duda” a la bancada fujimorista.

Asimismo, Belmont rechazó las acusaciones de pacto promovidas por sectores opositores y respaldó la postura expuesta por su vocero, Daniel Barragán, quien señaló que su agrupación se define como un "partido de solución" y no de "oposición".

De cara a la votación decisiva en el Pleno del Senado, el fundador del partido anticipó que sus legisladores no votarán el paquete de reformas de manera en bloque ni darán un respaldo ciego al oficialismo.

Belmont mencionó que la bancada exigirá la discusión y votación individual de cada una de las siete leyes que integran el dictamen. "Nosotros no aprobamos un paquete, aprobamos una por una".

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