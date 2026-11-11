Boluarte, Jerí, Merino y Balcázar: expresidentes entre los asistentes al discurso del papa León XIV

Los expresidentes Dina Boluarte, José Jerí, Manuel Merino y José María Balcázar se encuentran entre los asistentes al encuentro con el papa León XIV en el Gran Teatro Nacional. Los cuatro exmandatarios llegaron al recinto antes del inicio del discurso del pontífice, en una reunión que también contará con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Una de las escenas captadas por los reporteros de La República fue el encuentro entre Dina Boluarte y Manuel Merino. La exmandataria llegó con un vestido blanco y conversó con el exjefe de Estado, quien también fue invitado a la actividad.

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Merino asumió la Presidencia en noviembre de 2020, tras la vacancia de Martín Vizcarra, pero renunció cinco días después, luego de las movilizaciones nacionales que dejaron dos jóvenes fallecidos y decenas de heridos por la represión policial.

Boluarte, por su parte, dejó el Gobierno en octubre de 2025, tras enfrentar cuestionamientos por las muertes durante las protestas contra su gestión. También afrontó investigaciones fiscales por el caso Rolex, el uso del vehículo presidencial para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón y las presuntas irregularidades en el programa Qali Warma.

José Jerí también se encuentra entre los asistentes al encuentro. El exmandatario afrontó investigaciones fiscales por sus reuniones no registradas con empresarios chinos y las presuntas contrataciones irregulares de mujeres que visitaron Palacio de Gobierno. Estos hechos generaron cuestionamientos sobre su conducta durante el ejercicio de la Presidencia.

José María Balcázar completa la lista de expresidentes presentes en el Gran Teatro Nacional. Su trayectoria política también estuvo acompañada de controversias, entre ellas sus declaraciones a favor del matrimonio infantil cuando era congresista. Durante su gestión presidencial, además, recibió cuestionamientos por el viaje al Vaticano cuya comitiva incluyó a dos de sus hijas y cuyo costo superó los S/271.000, según reportes periodísticos.

¿Cuál es la agenda del papa León XIV en Perú? Cronograma de actividades del 11 al 16 de noviembre

La visita apostólica del papa León XIV al Perú contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa hasta el lunes 16 de noviembre. Su agenda incluye encuentros con la presidenta de la República, autoridades, obispos, jóvenes, representantes de comunidades amazónicas y fieles católicos.

Este miércoles 11 de noviembre, el pontífice participará a las 6:15 p. m. en la ceremonia oficial de bienvenida en Palacio de Gobierno. A las 6:45 p. m. tiene prevista una visita a la presidenta Keiko Fujimori. Luego, a las 7:45 p. m., acudirá al Gran Teatro Nacional para reunirse con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El jueves 12 de noviembre, León XIV iniciará sus actividades a las 9:30 a. m. con un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. A las 10:20 a. m. participará en la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima. Más tarde, a las 11:30 a. m., tendrá un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral. La jornada continuará con una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, a las 6:00 p. m., y una cena con los obispos a las 8:00 p. m.

El viernes 13 de noviembre viajará a Chiclayo. Su llegada está prevista para las 9:10 a. m. y, a las 10:30 a. m., celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. También visitará la capilla San Óscar A. Romero y sostendrá encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario. Su última actividad será una cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo.

El sábado 14 de noviembre, el papa viajará a Cajamarca para celebrar una misa en Santa Cruz de Succhabamba, prevista para las 11:00 a. m. Antes de partir, participará en la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Por la tarde regresará a Chiclayo para participar en un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

El domingo 15 de noviembre, León XIV visitará Cusco y Pucallpa. En la primera ciudad se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman y dirigirá la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral. Después viajará a Pucallpa, donde tendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, además de celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Finalmente, el lunes 16 de noviembre, el pontífice visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas. La ceremonia oficial de despedida tendrá lugar a la 1:15 p. m. en la Base Aérea del Callao. Media hora después, partirá rumbo a Roma y concluirá su visita apostólica al Perú.