A ochenta días del inicio del gobierno de Keiko Fujimori, la inseguridad ciudadana continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta el país. Pese a que la mandataria prometió recuperar el orden y combatir la delincuencia desde el primer día de su gestión, los casos de extorsión, sicariato y asesinatos siguen generando preocupación entre los peruanos. En medio de las críticas por la falta de resultados, distintos sectores de la población cuestionan la capacidad del Ejecutivo para frenar la ola criminal que golpea a diversas regiones.

En este contexto, el periodista Fernando Llanos lanzó una ácida crítica contra la gestión de Fujimori Higuchi y la comparó con la de su antecesora, Dina Boluarte. A través de su canal de YouTube, el excomunicador de América Televisión cuestionó la falta de respuestas concretas frente a la inseguridad y sostuvo que la ciudadanía está perdiendo la paciencia ante las promesas del Gobierno.

Fernando Llanos compara el gobierno de Keiko Fujimori con el de Dina Boluarte

Fernando Llanos cuestionó que, a casi cien días del inicio de la gestión de Keiko Fujimori, persistan los problemas de inseguridad ciudadana que también marcaron los gobiernos anteriores. El periodista sostuvo que la población muestra cansancio ante la falta de cambios concretos y señaló que los casos de violencia continúan formando parte de la agenda diaria del país.

“La gente está aburrida porque, al final del día, pasa exactamente lo mismo que en el gobierno de Jerí, de Dina y de Balcázar. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días se matan a casi media docena de peruanos. Todos los días tenemos los mismos problemas, la misma situación en los diferentes niveles del Estado”, manifestó en su canal de YouTube.

Asimismo, Llanos afirmó que la situación de la seguridad ciudadana no ha mostrado mejoras, pese a los esfuerzos del gobierno por transmitir una percepción distinta. En esa línea, consideró que la persistencia de estos problemas también se refleja en las cifras de aprobación de la mandataria, a quien cuestionó por no conseguir resultados que respondan a las principales preocupaciones de la población.

“La seguridad ciudadana no ha mejorado en nada, a pesar de que se esfuercen en hacer creer eso, la realidad es que no. Eso, evidentemente, se refleja en los números de Keiko”, sentenció.

'No hay ningún plan': crítica a la inacción del Gobierno de Keiko Fujimori

En otro momento de su intervención, Fernando Llanos cuestionó la falta de resultados concretos del Gobierno de Keiko Fujimori frente a la creciente inseguridad ciudadana. El periodista hizo referencia a recientes asesinatos que tuvieron como víctimas a ciudadanos que realizaban sus actividades cotidianas y sostuvo que estos casos evidencian la persistencia de la violencia en el país.

El comunicador también puso en duda la efectividad de las estrategias anunciadas por las autoridades para enfrentar la criminalidad, entre ellas el trabajo del Comando Unificado. Según manifestó, las medidas adoptadas hasta el momento no estarían logrando frenar los ataques contra la población.

"Ayer han matado a un señor que vende comidas dentro de su casa. Han matado a un conductor de combi y diferentes personas (...) no hay ningún plan, no hay plan del Comando Unificado, eso es cuento. Y siguen matando peruanos", expresó Llanos, quien insistió en que la ciudadanía continúa esperando respuestas efectivas ante la ola de violencia.