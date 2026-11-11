Dos bancadas de Diputados buscan investigar a Fernando Cerimedo por su actuación en las Elecciones 2026

En la Cámara de Diputados, dos grupos parlamentarios han presentado mociones para crear comisiones investigadoras que esclarezcan el papel que habría desempeñado Fernando Cerimedo en las elecciones generales del Perú. Se trata de las bancadas de Obras y Juntos por el Perú. Al consultor argentino, vinculado a movimientos de extrema derecha, se le acusa de haber manipulado la opinión pública y de presuntos negocios de corrupción en Bolivia.

La primera de estas mociones fue presentada en octubre por los congresistas de Obras Heber López y Víctor Piñán. La iniciativa propone investigar durante un plazo de ciento veinte días a Fernando Cerimedo, con el objetivo de determinar si el consultor argentino tuvo algún vínculo o intervención en la campaña presidencial de Keiko Fujimori durante los últimos comicios.

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Por su parte, Juntos por el Perú presentó una moción de orden del día para crear una comisión investigadora con objetivos similares el último 10 de noviembre. La solicitud tiene como autores a los congresistas Yenifer Paredes y Ernesto Zunini, integrantes del grupo parlamentario liderado por Roberto Sánchez. En el documento, solicitan la conformación de un grupo de trabajo multipartidario por un periodo de ciento ochenta días para esclarecer también los vínculos entre Cerimedo, la presidenta Fujimori y el entorno de Fuerza Popular. Además, mencionan hechos recientes que aportarían indicios sobre este presunto acercamiento, como la relación entre Carlos Díaz-Rosillo, asesor de Fujimori, y el propio Cerimedo.

Ambas mociones se sustentan en el artículo 97 de la Constitución Política del Perú, que establece que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre asuntos de interés público. Para que una moción de esta naturaleza sea admitida a debate, requiere el voto favorable de la mayoría de los diputados hábiles.

¿Qué busca esclarecerse sobre el caso Cerimedo?

Las iniciativas parlamentarias coinciden en la necesidad de determinar si Fernando Cerimedo tuvo algún tipo de participación en la campaña presidencial de Keiko Fujimori y si existieron coordinaciones con integrantes de Fuerza Popular. Uno de los principales aspectos por esclarecer es la naturaleza de los vínculos que el consultor argentino habría establecido con personas cercanas a la actual mandataria.

Otro de los puntos que formarían parte de las indagaciones es el presunto uso de herramientas tecnológicas para intervenir en los comicios o monitorear su desarrollo. De acuerdo con una investigación publicada por el portal La Encerrona, el consultor argentino estaría vinculado a la plataforma 'Ojo de Cóndor', una iniciativa de conteo paralelo de votos desarrollada para las últimas elecciones generales.

Las pesquisas también permitirían establecer si existieron acuerdos económicos o contrataciones vinculadas al entorno político de Fujimori.

De aprobarse alguna de las iniciativas, la comisión investigadora tendría la facultad de solicitar información a organismos públicos, convocar a funcionarios y citar a las personas involucradas para que brinden sus testimonios.

Cerimedo y su cercanía con el Perú

La cercanía del consultor argentino con el Perú viene siendo seguida de cerca. Tal como informó este medio, Cerimedo ingresó cuatro veces al país entre diciembre de 2024 y julio de 2026. Su última visita ocurrió entre el 27 y el 28 de julio, durante la juramentación de Fujimori. Nadia Beller, expareja del consultor y presunta víctima de un intento de feminicidio perpetrado por él, aseguró que Cerimedo le había contado que mantenía vínculos con el equipo fujimorista desde 2025.

Cerimedo también mantiene conexiones con asesores cercanos a la presidenta. La República informó que Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica y amigo y asesor de Fujimori, había coincidido con el consultor argentino y Damián Valenzuela en diferentes encuentros. Díaz-Rosillo reconoció que había visto a Cerimedo en tres o cuatro ocasiones, aunque evitó atribuirle un vínculo profesional.

También se reveló que Fuerza Popular contrató al argentino Federico Falco, quien había trabajado con Cerimedo durante la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Según la rendición de cuentas presentada ante la ONPE, el partido fujimorista pagó S/32.765 a Falco por servicios de capacitación en el manejo de redes sociales.

Recientemente, se difundió una grabación atribuida a Cerimedo en la que conversa con el presidente boliviano Rodrigo Paz sobre los resultados de la segunda vuelta electoral peruana. En el audio, el consultor afirma que Fujimori ganó gracias a los votos del extranjero.