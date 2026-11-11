Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto de la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

En vivo papa León XIV: Previas a la llegada del sumo pontífice al Perú y Ruth Luque | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice
Política

Dos bancadas de Diputados buscan investigar a Fernando Cerimedo por su actuación en las Elecciones 2026

Las iniciativas plantean crear comisiones multipartidarias para investigar los presuntos vínculos del consultor argentino con Keiko Fujimori y Fuerza Popular. La moción presentada por Obras propone indagar durante 120 días y la otra, presentada por Juntos por el Perú, por un periodo de 180 días.

Diputados de Juntos por el Perú y Obras pidieron investigar a Cerimedo.
Diputados de Juntos por el Perú y Obras pidieron investigar a Cerimedo.Composición: LR.
Por
google iconLa República en Google

En la Cámara de Diputados, dos grupos parlamentarios han presentado mociones para crear comisiones investigadoras que esclarezcan el papel que habría desempeñado Fernando Cerimedo en las elecciones generales del Perú. Se trata de las bancadas de Obras y Juntos por el Perú. Al consultor argentino, vinculado a movimientos de extrema derecha, se le acusa de haber manipulado la opinión pública y de presuntos negocios de corrupción en Bolivia.

La primera de estas mociones fue presentada en octubre por los congresistas de Obras Heber López y Víctor Piñán. La iniciativa propone investigar durante un plazo de ciento veinte días a Fernando Cerimedo, con el objetivo de determinar si el consultor argentino tuvo algún vínculo o intervención en la campaña presidencial de Keiko Fujimori durante los últimos comicios.

Video destacado

¡CONFIRMADO! KEIKO SE VA DURANTE MISA DEL PAPA LEÓN XIV | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Ranking regional de presidentes: Keiko Fujimori se ubica en el puesto 9 con una desaprobación que supera el 54%

lr.pe

Por su parte, Juntos por el Perú presentó una moción de orden del día para crear una comisión investigadora con objetivos similares el último 10 de noviembre. La solicitud tiene como autores a los congresistas Yenifer Paredes y Ernesto Zunini, integrantes del grupo parlamentario liderado por Roberto Sánchez. En el documento, solicitan la conformación de un grupo de trabajo multipartidario por un periodo de ciento ochenta días para esclarecer también los vínculos entre Cerimedo, la presidenta Fujimori y el entorno de Fuerza Popular. Además, mencionan hechos recientes que aportarían indicios sobre este presunto acercamiento, como la relación entre Carlos Díaz-Rosillo, asesor de Fujimori, y el propio Cerimedo.

LR Focus

Ambas mociones se sustentan en el artículo 97 de la Constitución Política del Perú, que establece que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre asuntos de interés público. Para que una moción de esta naturaleza sea admitida a debate, requiere el voto favorable de la mayoría de los diputados hábiles.

Puedes ver

Cámara de Diputados aprueba derogar la Ley Soto y Ley de Extinción de Dominio

lr.pe

¿Qué busca esclarecerse sobre el caso Cerimedo?

Las iniciativas parlamentarias coinciden en la necesidad de determinar si Fernando Cerimedo tuvo algún tipo de participación en la campaña presidencial de Keiko Fujimori y si existieron coordinaciones con integrantes de Fuerza Popular. Uno de los principales aspectos por esclarecer es la naturaleza de los vínculos que el consultor argentino habría establecido con personas cercanas a la actual mandataria.

Otro de los puntos que formarían parte de las indagaciones es el presunto uso de herramientas tecnológicas para intervenir en los comicios o monitorear su desarrollo. De acuerdo con una investigación publicada por el portal La Encerrona, el consultor argentino estaría vinculado a la plataforma 'Ojo de Cóndor', una iniciativa de conteo paralelo de votos desarrollada para las últimas elecciones generales.

Puedes ver

Ministro Sheput justifica ausencia de Fujimori durante visita del papa León XIV: “El foro APEC es el más importante del mundo”

lr.pe

Las pesquisas también permitirían establecer si existieron acuerdos económicos o contrataciones vinculadas al entorno político de Fujimori.

De aprobarse alguna de las iniciativas, la comisión investigadora tendría la facultad de solicitar información a organismos públicos, convocar a funcionarios y citar a las personas involucradas para que brinden sus testimonios.

Cerimedo y su cercanía con el Perú

La cercanía del consultor argentino con el Perú viene siendo seguida de cerca. Tal como informó este medio, Cerimedo ingresó cuatro veces al país entre diciembre de 2024 y julio de 2026. Su última visita ocurrió entre el 27 y el 28 de julio, durante la juramentación de Fujimori. Nadia Beller, expareja del consultor y presunta víctima de un intento de feminicidio perpetrado por él, aseguró que Cerimedo le había contado que mantenía vínculos con el equipo fujimorista desde 2025.

Cerimedo también mantiene conexiones con asesores cercanos a la presidenta. La República informó que Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica y amigo y asesor de Fujimori, había coincidido con el consultor argentino y Damián Valenzuela en diferentes encuentros. Díaz-Rosillo reconoció que había visto a Cerimedo en tres o cuatro ocasiones, aunque evitó atribuirle un vínculo profesional.

Puedes ver

Keiko Fujimori no despedirá a León XIV: Senado aprueba su viaje a China y Japón para la cumbre APEC

lr.pe

También se reveló que Fuerza Popular contrató al argentino Federico Falco, quien había trabajado con Cerimedo durante la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Según la rendición de cuentas presentada ante la ONPE, el partido fujimorista pagó S/32.765 a Falco por servicios de capacitación en el manejo de redes sociales.

Recientemente, se difundió una grabación atribuida a Cerimedo en la que conversa con el presidente boliviano Rodrigo Paz sobre los resultados de la segunda vuelta electoral peruana. En el audio, el consultor afirma que Fujimori ganó gracias a los votos del extranjero.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos bancadas de Diputados buscan investigar a Fernando Cerimedo por su actuación en las Elecciones 2026

Día no laborable hoy miércoles 11 de noviembre: qué dice el decreto publicado en El Peruano y a quiénes beneficiará la medida

Papa León XIV y su reflexión para los jóvenes sobre el éxito, el dinero y la apariencia: "No se arrodillen ante ídolos que arrebatan la vida y libertad"

Política

Álvarez sobre ausencia de Keiko Fujimori en despedida del papa León XIV: “Es esencial para el bolsillo de los ciudadanos”

Ranking regional de presidentes: Keiko Fujimori se ubica en el puesto 9 con una desaprobación que supera el 54%

Encuesta del IEP: El 51% de peruanos rechaza que el Congreso haya otorgado las facultades legislativas al Gobierno

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Dos bancadas de Diputados buscan investigar a Fernando Cerimedo por su actuación en las Elecciones 2026

Álvarez sobre ausencia de Keiko Fujimori en despedida del papa León XIV: “Es esencial para el bolsillo de los ciudadanos”

Ranking regional de presidentes: Keiko Fujimori se ubica en el puesto 9 con una desaprobación que supera el 54%